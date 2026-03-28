Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Auch in Österreich: Superbike-WM in Portimão am Samstag nur live als Stream

Das erste Rennen der Superbike-WM 2026 in Portimão kollidiert mit der MotoGP in Austin. Welche Folgen das für die Live-Übertragung bei ServusTV hat und welche Alternativen es gibt.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Dominique Aegerter
Dominique Aegerter
Foto: Gold & Goose
Dominique Aegerter
© Gold & Goose

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Obwohl die Superbike-WM mit ihren Rahmenserien spannenden Rennsport bietet und sich großer Beliebtheit erfreut, bröckelt die Präsenz der seriennahen Weltmeisterschaft bei TV-Anstalten und Streamingdiensten im deutschen Sprachraum. So zog Eurosport nach 27 Jahren den Stecker und wird 2026 nicht mehr von der Superbike-WM berichten. Superbike-Fans im deutschsprachigen Raum müssen sich aber keine Sorgen machen – zwei Angebote bleiben in der bekannten Form bestehen.

Werbung

Werbung

Obwohl Ende 2023 der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Portimão werden am Freitag ab 11:30 Uhr und 14:50 Uhr die freien Trainings der Top-Kategorie gezeigt. Am Samstag und Sonntag beginnen die durchgehenden Live-Streams um 9:55 Uhr und 11:40 Uhr.

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb, wobei vom Superbike-Europaauftakt nur am Sonntag eine Live-Übertragung erfolgt. Durch den Konflikt mit dem Qualifying der MotoGP in Austin erfolgt am Samstag eine ungekürzte Wiederholung unmittelbar im Anschluss ab 17:45 Uhr. Die Superpole und das Superpole-Race werden vor den langen Rennen ebenfalls als Wiederholung gezeigt.

Empfehlungen

Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basis-Tarif enthalten ist.

Werbung

Werbung

Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Saisonpass ist unverändert für 69,90 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

Portimão liegt in der westeuropäischen Zeitzone und ist daher eine Stunde hinter Mitteleuropa. Zu beachten ist außerdem die Zeitumstellung in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Portimao (Ortszeit)

Freitag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:25

25

WorldWCR

Freies Training

09:40

10:05

25

SPB-WM

Freies Training

10:20

11:05

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:20

12:00

40

SSP-WM

Freies Training

13:30

13:55

25

WorldWCR

Superpole

14:10

14:35

25

SPB-WM

Superpole

15:00

15:45

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

16:40

40

SSP-WM

Superpole

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10

WorldWCR

Warm Up

09:20

09:30

10

SPB-WM

Warm Up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:10

10:20

10

SSP-WM

Warm Up

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

12:00

WorldWCR

Rennen 1

13:00

SPB-WM

Rennen 1

14:00

SSP-WM

Rennen 1

15:30

SBK-WM

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

08:55

09:05

10

WorldWCR

Warm Up

09:15

09:25

10

SBK-WM

Warm Up

09:35

09:45

10

SPB-WM

Warm Up

09:55

10:05

10

SSP-WM

Warm Up

11:10

SBK-WM

Superpole-Race

12:00

WorldWCR

Rennen 2

13:00

SPB-WM

Rennen 2

14:00

SSP-WM

Rennen 2

15:30

SBK-WM

Rennen 2

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. 2. Freies Training

  2. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

01

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

19

1:39,941

02

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

17

+0,247

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

14

+0,410

04

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

17

+0,517

05

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

14

+0,535

06

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

19

+0,623

07

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

18

+0,664

08

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

17

+0,744

09

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

17

+0,817

10

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

21

+0,863

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Phillip Island/Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  • Nicolo Bulega

    Live

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Phillip Island/Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  2. Nicolo Bulega

    Live

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien