Auch in Österreich: Superbike-WM in Portimão am Samstag nur live als Stream

Obwohl die Superbike-WM mit ihren Rahmenserien spannenden Rennsport bietet und sich großer Beliebtheit erfreut, bröckelt die Präsenz der seriennahen Weltmeisterschaft bei TV-Anstalten und Streamingdiensten im deutschen Sprachraum. So zog Eurosport nach 27 Jahren den Stecker und wird 2026 nicht mehr von der Superbike-WM berichten. Superbike-Fans im deutschsprachigen Raum müssen sich aber keine Sorgen machen – zwei Angebote bleiben in der bekannten Form bestehen.

Werbung

Werbung

Obwohl Ende 2023 der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Portimão werden am Freitag ab 11:30 Uhr und 14:50 Uhr die freien Trainings der Top-Kategorie gezeigt. Am Samstag und Sonntag beginnen die durchgehenden Live-Streams um 9:55 Uhr und 11:40 Uhr.

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb, wobei vom Superbike-Europaauftakt nur am Sonntag eine Live-Übertragung erfolgt. Durch den Konflikt mit dem Qualifying der MotoGP in Austin erfolgt am Samstag eine ungekürzte Wiederholung unmittelbar im Anschluss ab 17:45 Uhr. Die Superpole und das Superpole-Race werden vor den langen Rennen ebenfalls als Wiederholung gezeigt.

Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basis-Tarif enthalten ist.

Werbung

Werbung

Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Saisonpass ist unverändert für 69,90 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

Thema der Woche Sportliche Schlappe – verfälschen frühe Transfers die MotoGP-Saison 2026? Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Portimão liegt in der westeuropäischen Zeitzone und ist daher eine Stunde hinter Mitteleuropa. Zu beachten ist außerdem die Zeitumstellung in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Zeitplan der Superbike-WM 2026 in Portimao (Ortszeit)