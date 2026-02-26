Aus dem Stand auf Iannone-Niveau: Baldassarri bei Ducati-Debüt in die Top-3

In der Supersport-WM 2022 haftete Baldassarri der Ruf des ewigen Zweiten an, denn sein Gegner hieß Dominique Aegerter, der mit 17 Siegen die Saison wie kein Pilot vor ihm dominierte. Den Aufstieg in die Superbike-WM nahmen die beiden Yamaha-Piloten gemeinsam vor, doch im französischen Team GMT94 Yamaha hatte der Italiener einen schweren Stand und vor allem kein konkurrenzfähiges Material.

Ganz anders in diesem Jahr bei der Rückkehr des 29-Jährigen mit dem Ducati-Team Go Eleven, in dem Baldassarri die Nachfolge des charismatischen Andrea Iannone antrat. Zweifler machte ‹Balda› beim Superbike-Auftakt auf Phillip Island als Dritter und am Rennwochenende mit den Plätzen 3, 8 und 9 mundtot.

Nach einer Saison in der MotoE scheint Baldassarri die Anpassung an die Superbike-Ducati leichter zu fallen. «Als ich von Supersport in die Superbike-Kategorie aufgestiegen war, war das nicht so. Mehr möchte ich darüber nicht sagen – ich habe meine eigene Meinung dazu. Aber ich möchte mich nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen», sagte Baldassarri zu seinem ersten Versuch in der Superbike-Kategorie. «Davor – als ich von der Moto2 auf die Supersport-Klasse kam – hielt ich das Superbike für mich passender. Damals fühlte ich mich nicht als Einheit mit dem Motorrad, aber ich gewöhnte mich daran und konnte Rennen gewinnen.»

Man kann nicht davon ausgehen, dass Baldassarri bei den Europarennen ähnlich stark auftreten kann – man kann es jedoch auch nicht ausschließen. «Von Phillip Island ausgehend werden wir versuchen, uns weiter zu verbessern», sagte der Italiener augenzwinkernd. «Unser Ziel waren stetige Verbesserungen: Ein Start von Platz 15, danach als Zehnter oder wie in Australien. Wir möchten mit jedem Rennen Fortschritte erzielen. Mal sehen, welches Level wir erreichen können.»