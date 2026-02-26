Weiter zum Inhalt
Aus dem Stand auf Iannone-Niveau: Baldassarri bei Ducati-Debüt in die Top-3

Die wohl größte Überraschung beim Auftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island gelang Lorenzo Baldassarri mit Platz 3 im ersten Lauf. Sein Vorgänger auf der Ducati V4R war kein Thema mehr.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Lorenzo Baldassarri waren die Fußstapfen von Andrea Iannone nicht zu groß
Lorenzo Baldassarri waren die Fußstapfen von Andrea Iannone nicht zu groß
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri waren die Fußstapfen von Andrea Iannone nicht zu groß
© Gold & Goose

In der Supersport-WM 2022 haftete Baldassarri der Ruf des ewigen Zweiten an, denn sein Gegner hieß Dominique Aegerter, der mit 17 Siegen die Saison wie kein Pilot vor ihm dominierte. Den Aufstieg in die Superbike-WM nahmen die beiden Yamaha-Piloten gemeinsam vor, doch im französischen Team GMT94 Yamaha hatte der Italiener einen schweren Stand und vor allem kein konkurrenzfähiges Material.

Ganz anders in diesem Jahr bei der Rückkehr des 29-Jährigen mit dem Ducati-Team Go Eleven, in dem Baldassarri die Nachfolge des charismatischen Andrea Iannone antrat. Zweifler machte ‹Balda› beim Superbike-Auftakt auf Phillip Island als Dritter und am Rennwochenende mit den Plätzen 3, 8 und 9 mundtot. 

Nach einer Saison in der MotoE scheint Baldassarri die Anpassung an die Superbike-Ducati leichter zu fallen. «Als ich von Supersport in die Superbike-Kategorie aufgestiegen war, war das nicht so. Mehr möchte ich darüber nicht sagen – ich habe meine eigene Meinung dazu. Aber ich möchte mich nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen», sagte Baldassarri zu seinem ersten Versuch in der Superbike-Kategorie. «Davor – als ich von der Moto2 auf die Supersport-Klasse kam – hielt ich das Superbike für mich passender. Damals fühlte ich mich nicht als Einheit mit dem Motorrad, aber ich gewöhnte mich daran und konnte Rennen gewinnen.»

Man kann nicht davon ausgehen, dass Baldassarri bei den Europarennen ähnlich stark auftreten kann – man kann es jedoch auch nicht ausschließen. «Von Phillip Island ausgehend werden wir versuchen, uns weiter zu verbessern», sagte der Italiener augenzwinkernd. «Unser Ziel waren stetige Verbesserungen: Ein Start von Platz 15, danach als Zehnter oder wie in Australien. Wir möchten mit jedem Rennen Fortschritte erzielen. Mal sehen, welches Level wir erreichen können.»

Mit 25 Punkten ist er WM-Vierter und hat bereits mehr Punkte eingefahren, als in der ersten Superbike-Saison 2023!

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Rennen

  3. Warm-up

  4. Startaufstellung

  5. Rennen

  6. Super Pole

  7. 3. Freies Training

  8. Startaufstellung

  9. Startaufstellung

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

37:21,038

1:40,406

25

02

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+11,336

1:41,341

20

03

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

22

+17,790

1:41,529

16

04

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

22

+28,356

1:41,766

13

05

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+30,966

1:42,381

11

06

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+31,901

1:41,975

10

07

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+32,135

1:41,948

9

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+32,608

1:42,126

8

09

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+33,241

1:41,968

7

10

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+48,734

1:43,212

6

