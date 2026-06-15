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Ausgerechnet in Misano: Nur Assen war für Kawasaki noch schlechter

Misano war das Superbike-Heimspiel des Kawasaki-Werksteams, aber das war kein Vorteil. Mit einem neuen Vertrag in der Tasche fing für Garrett Gerloff das Desaster einmal mehr in der Superpole an.

Superbike WM

Misano war das Heimrennen des Kawasaki-Werksteam
Misano war das Heimrennen des Kawasaki-Werksteam
Foto: Gold & Goose
Misano war das Heimrennen des Kawasaki-Werksteam
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Es sollte ein Fest werden, ein besonders gutes Wochenende in der Superbike-WM 2026, doch es wurde das Gegenteil davon. Ein Sturz in der Superpole und in den Rennen nur die Plätze 14, 14 und 12 – dabei war Garrett Gerloff nach zuletzt starken Ergebnissen so zuversichtlich für das Heimrennen von Puccetti Racing, das seit 2025 den Werksauftritt von Kawasaki organisiert.

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Das siebte Saisonmeeting nahm Kawasaki zum Anlass, am Freitag den Vertrag mit dem Texaner um ein Jahr zu verlängern. Am selben Tag stellte Gerloff in den freien Trainings fest, dass es ein schwieriges Wochenende werden würde.

«Ich liege etwas hinter den Zeiten zurück, die ich beim letzten Test in Misano gefahren bin, und ich weiß nicht, warum – das ist frustrierend», grübelte Gerloff. «Meine einzige Erklärung ist, dass sich die Strecke etwas schmutzig anfühlte – Alex und Axel vom Bimota-Team erging es ähnlich. Als alle anderen am Nachmittag einen Sprung nach vorn machten, blieb ich stecken. Das war frustrierend, vor allem nach einem mehr oder weniger guten Rennwochenende in Aragon.»

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Im Artikel erwähnt

Zur Erinnerung: Im MotorLand holte Gerloff mit Platz 6 im zweiten Lauf ein unerwartet gutes Ergebnis.

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Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Kawasaki Motorhome
Kawasaki Motorhome
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Iker Lecuona & Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Sam Lowes
Das Bike von Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Somkiat Chantra
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Foto: Gold & Goose
Ryan Vickers
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Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark
Michael van der Mark
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
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Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
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Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Yari Montella
Yari Montella
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Iker Lecuona
Iker Lecuona
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Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
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Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Superpole - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Rennen - Iker Lecuona, Nicolò Bulega & Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennwochenende in Misano, Nicolò Bulega
© Gold & Goose

Ursache für die mageren Rennen war aber ein Sturz auf seiner ersten fliegenden Runde in der Superpole. Weil die ZX-10RR zerstört war, konnte der 30-Jährige das Qualifying nicht wieder aufnehmen und musste im ersten Lauf sowie im Superpole-Race als Letzter starten. Gerloff hatte erst kürzlich mit SPEEDWEEK.com über seine ausgeprägte Superpole-Schwäche gesprochen.

«Das war ein schwieriges Wochenende. Ich wünschte wirklich, ich könnte etwas anderes sagen», stöhnte der Kawasaki-Pilot. «Mit dem Sturz in der Superpole habe ich mir das Leben viel schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. Es tut mir wirklich leid für das Team, denn es war ihr Heimrennen und alle ihre Sponsoren waren hier. Es herrschte eine wirklich coole Atmosphäre, und ich hoffe, dass es allen gefallen hat. Ich fühle mich schlecht, dass wir gerade an dem Wochenende, an dem sie alle dabei waren, eines unserer schlechtesten Rennwochenenden hatten. Ich hoffe, dass wir in Donington wieder zu unserer alten Form zurückfinden.»

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

32:49,765

1:32,735

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+5,101

1:33,036

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+14,016

1:33,586

16

04

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+15,959

1:33,704

13

05

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+18,733

1:33,918

11

06

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+20,258

1:34,000

10

07

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

21

+22,107

1:34,179

9

08

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+22,886

1:34,153

8

09

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

21

+27,624

1:34,548

7

10

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

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1:34,297

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