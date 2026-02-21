Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Superbike-WM
  4. /
  5. Superbike WM
  6. /
  7. News
Werbung
Axel Bassani (4.): Frust über FIM-Stewards, Freude über Bimota-Performance
Axel Bassani überzeugt beim Superbike-WM-Auftakt auf Phillip Island mit Rang 4. Trotz Strafe und Ducati-Dominanz kämpft der Bimota-Pilot bis zur letzten Kurve um das Podium.
Superbike WM
Axel BassaniAxel BassaniFoto: Gold & Goose
Axel Bassani© Gold & Goose
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Zum Auftakt der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island setzte Axel Bassani ein starkes Ausrufezeichen: Der Bimota-Pilot fuhr im ersten Rennen am Samstag auf Rang 4 und zeigte damit eine der überzeugendsten Leistungen seiner bisherigen Karriere. Lediglich 0,036 Sekunden fehlten ihm zum Podium, auf Sieger Nicolo Bulega auf der überlegenen Werks-Ducati büßte er 6,183 Sekunden ein. Gleichzeitig war Bassani der beste Fahrer, der nicht auf einem Motorrad aus Borgo Panigale unterwegs war.
Werbung
Werbung
«Es war eines meiner besten Rennen hier in Australien und zu 100 Prozent mein bestes Rennen mit der Bimota. Ich verstehe das Motorrad jetzt besser. Sicher können wir noch einige Bereiche verbessern, aber wir sind nah dran», erklärte der Italiener nach dem Rennen. Bassani akzeptiert die Strafe, ärgert sich aber über das Timing Die starke Performance bekam allerdings früh einen Dämpfer: Nach einem aggressiven Manöver gegen MarcVDS-Ducati-Pilot Sam Lowes in Kurve 4 musste Bassani eine Position zurückgeben. Besonders ärgerlich war für ihn der Zeitpunkt der Entscheidung.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Axel Bassani im Duell mit Sam LowesAxel Bassani im Duell mit Sam LowesFoto: Gold & Goose
Axel Bassani im Duell mit Sam Lowes© Gold & Goose
Werbung
Werbung
«Von der Strafe kann man halten, was man will. Doch richtig schlecht war, dass sie mir die Strafe erst nach drei oder vier Runden gegeben haben. Wenn man etwas Merkwürdiges macht, sollte man die Strafe sofort oder spätestens nach einer Runde erhalten. Denn ich hatte bereits eine Sekunde auf den Fahrer hinter mir herausgefahren. Deshalb verlor ich viel Zeit», ärgerte sich der Italiener.
Trotz dieses Rückschlags zeigte Bassani ein konstant hohes Tempo und arbeitete sich im Feld wieder nach vorne. «Ich freue mich sehr über mein Renntempo. Von Anfang bis Ende war ich schnell und ich machte viele Positionen gut. Wir kamen nah ans Podium heran und ich bin happy, genau wie das Team.»
Duell um Platz 3: Lorenzo Baldassarri vs. Axel BassaniDuell um Platz 3: Lorenzo Baldassarri vs. Axel BassaniFoto: Gold & Goose
Duell um Platz 3: Lorenzo Baldassarri vs. Axel Bassani© Gold & Goose
Eine Schlüsselrolle spielten die ersten Rennrunden, in denen sich die Spitzenfahrer bereits absetzen konnten. «Beim Start waren wir nicht besonders schnell. Wenn wir nicht ganz vorne starten, dann ist es für uns schwer, zu überholen. Hier sind die ersten Runden sehr wichtig. Bulega und Montella setzten sich sofort ab», erklärte Bassani, der von Position 5 ins Rennen ging.
Werbung
Werbung
Bimota auf der Ducati-Paradestrecke in Reichweite Umso bemerkenswerter war Bassanis Leistung angesichts der Ducati-Stärke auf Phillip Island und eines klaren Topspeed-Nachteils der Bimota. «Das ist eine der Ducati-Strecken und wir waren vorn dabei. Also können wir happy sein.» Besonders im zweiten Rennabschnitt überzeugte er mit starken Zeiten: «Ab der Halbzeit des Rennens waren wir die Zweitschnellsten hinter Bulega.»
Axel BassaniAxel BassaniFoto: Gold & Goose
Axel Bassani© Gold & Goose
In der Schlussphase entwickelte sich ein intensives Duell mit GoEleven-Ducati-Pilot Lorenzo Baldassarri, das bis in die letzte Runde hinein offen blieb. «In den letzten sechs oder sieben Runden probierte alles, um ihn einzuholen. Wir machten viel Zeit gut. In der letzten Runde fühlt man sich dann noch stärker als der Fahrer, der vor einem fährt. Doch es wäre zu gefährlich gewesen, ein Manöver zu starten. Dann hätte ich alles verlieren können. Ich probierte es in der letzten Kurve. Aber mir war klar, dass es unmöglich ist. Wir kamen sehr nah heran.» Am Ende blieb Rang vier – doch der Auftritt auf Phillip Island macht deutlich, dass Bassani und Bimota im Jahr 2026 ein ernstzunehmender Faktor sein könnten. Aktuell ist die Edelschmiede aus Rimini hinter Ducati die zweitstärkste Kraft in der Serie.
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Superbike WM
  1. Ergebnisse
  2. Aktueller Stand
ErgebnisseVoller Stand
  1. Rennen
  2. Super Pole
  3. 3. Freies Training
  4. Startaufstellung
  5. Startaufstellung
  6. 2. Freies Training
  7. 1. Freies Training
Pos
Fahrer
Fahrer
Team
Start Nr
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte
01
Nicolò BulegaAruba.it Racing - Ducati
Nicolò Bulega
Aruba.it Racing - Ducati
11
22
32:56,857
1:29,168
25
02
Yari MontellaBARNI Spark Racing Team
Yari Montella
BARNI Spark Racing Team
5
22
+4,776
1:29,437
20
03
Lorenzo BaldassarriTeam GO Eleven
Lorenzo Baldassarri
Team GO Eleven
34
22
+6,147
1:29,558
16
04
Axel BassaniBimota by Kawasaki Racing Team
Axel Bassani
Bimota by Kawasaki Racing Team
47
22
+6,183
1:29,498
13
05
Sam LowesMarc VDS Racing Team
Sam Lowes
Marc VDS Racing Team
14
22
+8,249
1:29,589
11
06
Iker LecuonaAruba.it Racing - Ducati
Iker Lecuona
Aruba.it Racing - Ducati
7
22
+12,549
1:29,747
10
07
Alex LowesBimota by Kawasaki Racing Team
Alex Lowes
Bimota by Kawasaki Racing Team
22
22
+13,746
1:29,781
9
08
Miguel OliveiraROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
Miguel Oliveira
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
88
22
+20,610
1:30,123
8
09
Alberto SurraMotocorsa Racing
Alberto Surra
Motocorsa Racing
67
22
+21,663
1:30,012
7
10
Danilo PetrucciROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
Danilo Petrucci
ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team
9
22
+22,250
1:30,233
6
Mehr laden
EventsAlle Superbike WM Events
  • Nicolo Bulega
    Live
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  • Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  • Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  • Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  • Tschechien
    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
  1. Nicolo Bulega
    Live
    Australien
    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event
  2. Portugal
    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event
  3. Niederlande
    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event
  4. Ungarn
    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event
  5. Tschechien
    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event
Superbike-WM NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM