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Axel Bassani (6./Bimota) nach Misano-Test: «Wir waren am Limit»

Vor der Fuel-Flow-Reduzierung konnte sich Bimota zumindest vor den Ducati-Privatiers behaupten, doch beim Superbike-Test in Misano musste sich Axel Bassani als Best of the Rest auf Platz 6 einreihen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Axel Bassani war der beste Nicht-Ducati-Pilot
Axel Bassani war der beste Nicht-Ducati-Pilot
Foto: Bimota
Axel Bassani war der beste Nicht-Ducati-Pilot
© Bimota

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Im Artikel erwähnt

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Dass Bimota mit Ducati gleichbehandelt wurde und nach soliden Ergebnissen zu Saisonbeginn von der FIM mittels Reduzierung der Benzindurchflussmenge eingebremst wurde, sorgte bei vielen für Kopfschütteln. Denn während Ducati-Piloten teilweise das gesamte Podium in Beschlag nahmen, holten Alex Lowes und Axel Bassani zusammen lediglich drei Podestplätze.

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Die Folge: Ducati dominiert seitdem noch mehr und Bimota kann nicht einmal mit den Ducati-Kundenpiloten mithalten. Über fünfte Plätze kamen weder der Engländer noch der Italiener seit Assen hinaus.

Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
Foto: GeeBee Images
Axel Bassani (Bimota)
Axel Bassani (Bimota)
Foto: GeeBee Images
Axel Bassani (Bimota)
Axel Bassani (Bimota)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Jake Dixon (Honda)
Jake Dixon (Honda)
Foto: GeeBee Images
Ducati-Privatier Yari Montella mit der Suter-Schwinge
Ducati-Privatier Yari Montella mit der Suter-Schwinge
Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Foto: GeeBee Images
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Garrett Gerloff (Kawasaki)
Foto: GeeBee Images
Iker Lecuona (Ducati)
Iker Lecuona (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Das Honda-Test-Bike von Jonathan Rea
Das Honda-Test-Bike von Jonathan Rea
Foto: GeeBee Images
Jonathan Rea (Honda)
Jonathan Rea (Honda)
Foto: GeeBee Images
Sam Lowes (Ducati)
Sam Lowes (Ducati)
Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
Michael van der Mark (BMW)
Foto: GeeBee Images
Michael van der Mark (BMW)
Michael van der Mark (BMW)
Foto: GeeBee Images
Xavi Vierge (Yamaha)
Xavi Vierge (Yamaha)
Foto: GeeBee Images
Hannes Soomer (BMW)
Hannes Soomer (BMW)
Foto: GeeBee Images
Nicolo Bulega fuhr als bisher einziger Superbike-Pilot unter 1:32 min
© GeeBee Images

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Im Artikel erwähnt

Der Misano-Test war für Bimota somit eine gute Gelegenheit, an den Schwächen der KB998 zu arbeiten und die Entwicklung voranzutreiben. Dass die Temperaturen am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche ähnlich waren wie sie am Rennwochenende Mitte Juni zu erwarten sind, war ein nützlicher Nebeneffekt.

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Bassani und Lowes fuhren ähnliche Rundenzeiten. In 1:32,430 min hatte der Lockenkopf aus dem norditalienischen Feltre um 0,2 sec die Nase vorn – und in der kombinierten Zeitenliste wieder nur Platz 6 hinter fünf Ducati-Piloten.

«Dieser zweitägige Test verlief recht positiv», betonte Bassani. «Es gab Höhen und Tiefen, da wir verschiedene Dinge ausprobiert haben. Letztendlich war unser Tempo bis zum Schluss recht gut. Wir hatten in den zwei Tagen etwas Mühe, uns zu steigern, da wir ziemlich am Limit waren, aber ich denke, wir haben wirklich gut gearbeitet. Wir haben versucht zu verstehen, welche Richtung wir für die Zukunft einschlagen sollten, und haben auch für das Rennwochenende in Misano gearbeitet. Am Ende sind unsere Schlussfolgerungen positiv.»

Lowes konzentrierte sich auf das Testen bei heißen Bedingungen in den Nachmittagsstunden, da der Rückstand auf Ducati unter diesen Bedingungen noch größer ist.

«Ich bin mit dem Test zufrieden, aber natürlich wollen wir immer besser werden, um näher an die Ducatis heranzukommen. Wir haben unser Verständnis für das Motorrad verbessert, und ich denke, wir haben über die beiden Tage hinweg sehr gute, konstante Arbeit geleistet», sagte der Familienvater. «Wir sind 160 Runden gefahren, haben uns also acht ins Zeug gelegt. Am Nachmittag war ich sehr darauf konzentriert, einen guten Rhythmus zu finden, und ich habe mich ziemlich gut gefühlt. Wir haben viel ausprobiert. Oft findet man beim Testen nie das perfekte Set-up, weil man viel Zeit darauf verwendet, das Motorrad zu verbessern – nicht nur für diese Strecke, sondern für den Rest der Saison.»

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Superbike-Test in Misano 20./21. Mai: Kombinierte Zeiten

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:31,769 min

2.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:32,182

+ 0,413 sec

3.

Yari Montella (I)

Ducati

1:32,282

+ 0,513

4.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:32,284

+ 0,515

5.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:32,399

+ 0,630

6.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:32,430

+ 0,661

7.

Garret Gerloff (USA)

Kawasaki

1:32,457

+ 0,688

8.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:32,496

+ 0,727

9.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:32,515

+ 0,746

10.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:32,561

+ 0,792

11.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:32,561

+ 0,792

12.

Xavi Vierge (E)

Yamaha

1:32,737

+ 0,968

13.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:32,997

+ 1,228

14.

Tommy Bridewell (GB)

Ducati

1:33,059

+ 1,290

15.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:33,119

+ 1,350

16.

Michael vd Mark (NL)

BMW

1:33,218

+ 1,449

17.

Somkiat Chantra (T)

Honda

1:33,345

+ 1,576

18.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:33,405

+ 1,636

19.

Jonathan Rea (GB)

Honda

1:33,652

+ 1,883

20.

Hannes Soomer (EST)

BMW

1:34,000

+ 2,231

21.

Alessandro Delbianco (I)

Yamaha

1:34,148

+ 2,379

22.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP

1:36,909

+ 5,140

23.

Michele Pirro (I)

Ducati

1:37,060

+ 5,291

24.

Kevin Zannoni (I)

Ducati SSP

1:37,458

+ 5,689

25.

Alessandro Zaccone (I)

Ducati SSP

1:37,563

+ 5,794

26.

Mattia Casadei (I)

Ducati SSP

1:37,890

+ 6,121

27.

Riccardo Rossi (I)

Ducati SSP

1:38,534

+ 6,765

28.

Matteo Ferrari (I)

Ducati SSP

1:38,668

+ 6,899

29.

Philipp Öttl (D)

Ducati SSP 2027

1:39,548

+ 7,779

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Pos

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Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

310

2

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

215

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

121

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

107

5

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

103

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

101

7

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

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86

8

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

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85

9

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