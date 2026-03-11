Weiter zum Inhalt
Axel Bassani (Bimota): «Das ist nicht das Beste für uns Fahrer!»

Der zweitägige Superbike-Test in Portimão war ein Reinfall. Bimota-Pilot Axel Bassani betont die Wichtigkeit für einen Piloten, viele Runden mit seinem Motorrad zu fahren.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Bimota
Axel Bassani
© Bimota

Wie schon bei den Wintertests im Januar in Jerez und Portimão kamen die Superbike-Asse auch beim Test auf dem Autódromo Internacional do Algarve am Montag und Dienstag dieser Woche kaum zum Fahren. Denn nur am Vormittag des ersten Tages war die Piste trocken, die restliche Zeit mindestens feucht bis komplett nass.

Bimota-Werkspilot Axel Bassani, dem mit zwei Top-3-Ergebnissen auf Phillip Island ein perfekter Einstand in die Superbike-WM 2026 gelang, kam nach insgesamt 30 Runden auf eine Zeit von 1:41,554 min.

«Wir haben einige Dinge unter trockenen Bedingungen ausprobiert. Wir hatten also Glück», ätzte der Italiener. «Wir haben ein wenig am Set-up für das Rennen und viel an der Elektronik gearbeitet. Dann hatten wir schlechtes Wetter. Dieses Jahr hatten wir wirklich Pech mit dem Wetter, nur die beiden Tage in Australien waren wirklich gut.»

Superbike-Asse kamen im Winter kaum zum Fahren

Abgesehen von der Zeit in Australien verbrachten die Superbike-Piloten seit dem Saisonfinale nur wenig Zeit auf ihren Motorrädern. Und da zwischen den Meetings auf Phillip Island, Portimão und Assen zu Saisonbeginn mehrere Wochen liegen, stellt sich kaum eine Routine ein – gerade für Fahrer mit Markenwechsel eine große Schwierigkeit.

«Es ist ja für alle gleich, aber im Allgemeinen ist das nicht das Beste für die Fahrer. Wir brauchen mehr Zeit, um an dem Motorrad zu arbeiten und uns wohlzufühlen», betonte Bassani. «Also müssen wir weiterarbeiten, positiv bleiben und sehen, wie es in den nächsten Tagen läuft.»

Bimota hat bestätigt, dass man am Freitag für einen zusätzlichen Testtag in Portimao bleiben wird.

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

62

2

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

42

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

26

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

25

5

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

19

6

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

19

7

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM BONOVO Racing

MGM BONOVO Racing

17

8

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

17

9

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

16

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Placeholder

Elf Marc VDS Racing Team

16

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

    Serien