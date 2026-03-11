Axel Bassani (Bimota): «Das ist nicht das Beste für uns Fahrer!»

Wie schon bei den Wintertests im Januar in Jerez und Portimão kamen die Superbike-Asse auch beim Test auf dem Autódromo Internacional do Algarve am Montag und Dienstag dieser Woche kaum zum Fahren. Denn nur am Vormittag des ersten Tages war die Piste trocken, die restliche Zeit mindestens feucht bis komplett nass.

Bimota-Werkspilot Axel Bassani, dem mit zwei Top-3-Ergebnissen auf Phillip Island ein perfekter Einstand in die Superbike-WM 2026 gelang, kam nach insgesamt 30 Runden auf eine Zeit von 1:41,554 min.

«Wir haben einige Dinge unter trockenen Bedingungen ausprobiert. Wir hatten also Glück», ätzte der Italiener. «Wir haben ein wenig am Set-up für das Rennen und viel an der Elektronik gearbeitet. Dann hatten wir schlechtes Wetter. Dieses Jahr hatten wir wirklich Pech mit dem Wetter, nur die beiden Tage in Australien waren wirklich gut.»

Superbike-Asse kamen im Winter kaum zum Fahren

Abgesehen von der Zeit in Australien verbrachten die Superbike-Piloten seit dem Saisonfinale nur wenig Zeit auf ihren Motorrädern. Und da zwischen den Meetings auf Phillip Island, Portimão und Assen zu Saisonbeginn mehrere Wochen liegen, stellt sich kaum eine Routine ein – gerade für Fahrer mit Markenwechsel eine große Schwierigkeit.

«Es ist ja für alle gleich, aber im Allgemeinen ist das nicht das Beste für die Fahrer. Wir brauchen mehr Zeit, um an dem Motorrad zu arbeiten und uns wohlzufühlen», betonte Bassani. «Also müssen wir weiterarbeiten, positiv bleiben und sehen, wie es in den nächsten Tagen läuft.»

