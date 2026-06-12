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Bimota-Pilot Axel Bassani (5.): «Müssen ehrlich zu uns selbst sein!»

Superbike-Ass Axel Bassani (Bimota) war am Freitag in Misano der schnellste Nicht-Ducati-Fahrer. Welche Schwierigkeiten er hatte und wie er seine Podest-Chancen bei seinen Heimrennen einschätzt.

Superbike WM

Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
© Gold & Goose

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Am Trainingsfreitag in Misano dominierten die Ducati-Piloten. In den Top-4 landeten Nicolo Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella und Sam Lowes. Auf Rang 5 war Bimota-Fahrer Axel Bassani zu finden, sein Teamkollege Alex Lowes auf Position 7.

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Bassani und Lowes waren die einzigen Nicht-Ducati-Piloten, die es am Freitag unter die Top-9 schafften. «Ich bin zufrieden mit dem ersten Tag. Wir konnten die Arbeit, die wir bereits bei den letzten Rennwochenende verrichtet hatten, weiterführen. Alex und ich liegen immer zwischen den ganzen Ducati», lautete das Fazit von Bassani, der in der kombinierten Zeitenliste 0,768 sec Rückstand auf Bulega hatte. «Am Vormittag war es nicht so einfach, denn das Gefühl auf dem Bike war sehr seltsam. Es hat sich nervös verhalten, ich hatte viele Bewegungen im Motorrad. Für den Nachmittag haben wir dann einige Änderungen vorgenommen, dann wurde es besser. Ich denke, dass wir am Samstag einen weiteren Schritt machen können.»

In der Superbike-Saison 2026 hat Axel Bassani bislang zwei Podestplätze geholt – beide zu Saisonbeginn auf Phillip Island. Wie groß ist die Chance, dass er bei seinen Heimrennen an diesem Wochenende wieder in die Top-3 fahren kann? «Wenn man sich die Realität von heute ansieht, ist es nicht möglich. Iker und Nicolo haben eine viel bessere Pace als wir. Auch Yari war sehr schnell, er ist in der 16. Runde eine 1:33,0 gefahren – das war meine schnellste Runde», gab der 26-Jährige zu Bedenken. «Aber sag niemals nie. Wir sind hier, um unser Maximum zu geben, aber wir müssen auch ehrlich zu uns selbst sein. Wir haben das Potenzial für einen Platz zwischen 4 und 7.»

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Bassani hat bei seiner Bimota eine solide Basis, die für die verschiedensten Bedingungen geeignet ist. «Wir verändern nicht viel, egal ob es kalt oder heiß ist. Heute Vormittag war es aber kälter und ich hatte mehr Schwierigkeiten. Am Nachmittag war es heißer und ich fühlte mich auf dem Motorrad besser. Wenn die Temperaturen an diesem Wochenende weiter nach oben gehen, kann das gut sein für mich. Das ist aber das, was ich jetzt fühle. Ob es morgen genauso ist, kann ich nicht sagen.»

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01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

1:32,235

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

20

+0,166

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

24

+0,576

04

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

21

+0,669

05

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+0,768

06

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Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

17

+0,779

07

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

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Bimota by Kawasaki Racing Team

22

21

+0,867

08

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Team GO Eleven

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Team GO Eleven

34

23

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20

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