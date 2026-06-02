Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Axel Bassani (Bimota) überraschte sich selbst: «Sprint mein bestes Rennen»

Beim Meeting im MotorLand Aragón war Bimota die zweite Kraft – mit Alex Lowes, aber auch mit Axel Bassani. Der Italiener absolvierte sein zweitbestes Rennwochenende der Superbike-WM 2026.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Axel Bassani vor den Ducati-Piloten Alvaro Bautista und Alberto Surra
Axel Bassani vor den Ducati-Piloten Alvaro Bautista und Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani vor den Ducati-Piloten Alvaro Bautista und Alberto Surra
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Ducati ist in der Superbike-WM derzeit das Maß der Dinge. Das liegt an der neuen und sehr schlagkräftigen V4R, aber auch an der Vielzahl starker Piloten und Teams. Für andere Fabrikate sind Top-5-Ergebnisse bereits ein Erfolg.

Werbung

Werbung

Beim Saisonauftakt in Australien konnte Bimota-Pilot Axel Bassani mit zwei zweiten Plätzen überraschen, doch seitdem ist sein Teamkollege Alex Lowes der stärkere Pilot. Am vergangenen Wochenende war der Engländer in allen drei Rennen der beste Nicht-Ducati-Pilot. Bassani wiederum erreichte als zweitbester Teilnehmer eines anderen Fabrikats auf den Positionen 8, 6 und 5 das Ziel.

«In der Superpole hatte ich Probleme mit dem Verkehr und konnte den weichen Reifen nicht richtig einsetzen», erklärte der Lockenkopf seine schwierige Ausgangsposition von Startplatz 9. «Wir haben dann im ersten Rennen einen anderen Vorderreifen probiert. Ich hoffte, dass mir das am Ende des Rennens einen Vorteil verschaffen würde, aber es hat nicht geklappt. Ich habe versucht, konstant zu bleiben, und wir sind Achter geworden, also haben wir ein paar Punkte geholt.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Willkommen in Aragón
Willkommen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Michael van der Mark und Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Tommy Bridewell
Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Lecuona, Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Alex Lowes und Tommy Bridewell
Foto: Gold & Goose
Mackenzie und Van der Mark
Mackenzie und Van der Mark
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Iker Lecuona, Sam Lowes, Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Bassani und Gerloff
Bassani und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Bridewell und Baldassarri
Bridewell und Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona und Sam Lowes
Iker Lecuona und Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Nicolò Bulega siegt in Aragón
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Bulega, Lecuona und Team
Bulega, Lecuona und Team
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Iker Lecuona, Nicolò Bulega, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Aragón
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Als Sechster des Superpole-Race legte Bassani den Grundstein für das Top-5-Finish im zweiten Lauf.

«Wenn ich mein bestes Rennen wählen müsste, dann wäre es das Sprintrennen – normalerweise gelingt mir das nicht besonders gut», erzählte der Bimota-Pilot. «Dieses Mal war es aber ein wirklich starkes Rennen. Ich hatte in den ersten Runden schöne Positionskämpfe, auch mit Alex. Im zweiten Lauf lief mein Motorrad gut, aber ich brauchte ein paar Runden, um Alberto Surra zu überholen. Als ich das geschafft hatte, versuchte ich, mein Tempo durchzusetzen, ohne zu sehr zu pushen, damit ich keine Fehler machte. Wir sind in Motorland auf den Plätzen acht, sechs und fünf gelandet, also haben wir das Wochenende positiv abgeschlossen.»

Obwohl Bassani im Vorfeld skeptisch für das sechste Saisonmeeting war, war er in diesem Jahr nur auf Phillip Island hinsichtlich Platzierung und WM-Punkte erfolgreicher. Mit 109 Punkten belegt den siebten WM-Rand und ist auch in der Gesamtwertung der zweitbeste Nicht-Ducati-Pilot.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Rennen

  7. Startaufstellung

  8. Super Pole

  9. 3. Freies Training

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

18

32:50,074

1:48,971

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

18

+0,786

1:49,126

20

03

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

18

+6,506

1:49,219

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

18

+12,413

1:49,767

13

05

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

18

+14,351

1:49,777

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

18

+16,317

1:49,691

10

07

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

18

+18,023

1:49,837

9

08

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

18

+18,530

1:49,905

8

09

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

18

+18,974

1:49,880

7

10

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Michael van der Mark

Michael van der Mark

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

60

18

+19,824

1:49,972

6

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  5. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien