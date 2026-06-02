Axel Bassani (Bimota) überraschte sich selbst: «Sprint mein bestes Rennen»

Ducati ist in der Superbike-WM derzeit das Maß der Dinge. Das liegt an der neuen und sehr schlagkräftigen V4R, aber auch an der Vielzahl starker Piloten und Teams. Für andere Fabrikate sind Top-5-Ergebnisse bereits ein Erfolg.

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Beim Saisonauftakt in Australien konnte Bimota-Pilot Axel Bassani mit zwei zweiten Plätzen überraschen, doch seitdem ist sein Teamkollege Alex Lowes der stärkere Pilot. Am vergangenen Wochenende war der Engländer in allen drei Rennen der beste Nicht-Ducati-Pilot. Bassani wiederum erreichte als zweitbester Teilnehmer eines anderen Fabrikats auf den Positionen 8, 6 und 5 das Ziel.

«In der Superpole hatte ich Probleme mit dem Verkehr und konnte den weichen Reifen nicht richtig einsetzen», erklärte der Lockenkopf seine schwierige Ausgangsposition von Startplatz 9. «Wir haben dann im ersten Rennen einen anderen Vorderreifen probiert. Ich hoffte, dass mir das am Ende des Rennens einen Vorteil verschaffen würde, aber es hat nicht geklappt. Ich habe versucht, konstant zu bleiben, und wir sind Achter geworden, also haben wir ein paar Punkte geholt.»

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Als Sechster des Superpole-Race legte Bassani den Grundstein für das Top-5-Finish im zweiten Lauf.

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Thomas Kuttruf Weiterlesen

«Wenn ich mein bestes Rennen wählen müsste, dann wäre es das Sprintrennen – normalerweise gelingt mir das nicht besonders gut», erzählte der Bimota-Pilot. «Dieses Mal war es aber ein wirklich starkes Rennen. Ich hatte in den ersten Runden schöne Positionskämpfe, auch mit Alex. Im zweiten Lauf lief mein Motorrad gut, aber ich brauchte ein paar Runden, um Alberto Surra zu überholen. Als ich das geschafft hatte, versuchte ich, mein Tempo durchzusetzen, ohne zu sehr zu pushen, damit ich keine Fehler machte. Wir sind in Motorland auf den Plätzen acht, sechs und fünf gelandet, also haben wir das Wochenende positiv abgeschlossen.»

Obwohl Bassani im Vorfeld skeptisch für das sechste Saisonmeeting war, war er in diesem Jahr nur auf Phillip Island hinsichtlich Platzierung und WM-Punkte erfolgreicher. Mit 109 Punkten belegt den siebten WM-Rand und ist auch in der Gesamtwertung der zweitbeste Nicht-Ducati-Pilot.

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