Axel Bassani (4.): Was er zum Duell mit Bimota-Teamkollege Alex Lowes sagt

Nach dem Trainingsfreitag gab Axel Bassani seine Einschätzung ab, was an diesem Wochenende in Misano mit der Bimota möglich sein wird. «Wir haben das Potenzial für einen Platz zwischen 4 und 7», meinte der Italiener am Freitag. Zumindest am Samstag hat sich seine Prognose bewahrheitet. Im Qualifying fuhr Bassani die siebtschnellste Zeit. Von dieser Position erwischte er in Lauf 1 einen guten Start, in der ersten Runde reihte er sich hinter Bimota-Teamkollege Alex Lowes auf Platz 6 ein.

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Nachdem Lorenzo Baldassarri in Runde 5 stürzte, lag Bassani bereits auf Rang 5. Danach kämpften die beiden Bimota-Piloten um den vierten Platz. Zur Halbzeit des Rennens hatte sich das Duell zugunsten von Bassani entschieden.

Bassani fuhr dann als bester Nicht-Ducati-Pilot über die Ziellinie. Auf Sieger Nicolo Bulega hatte er über 17 Sekunden Rückstand. Der Vorsprung auf Alex Lowes betrug gut drei Sekunden.

«Es war ein sehr langes Rennen. Misano ist immer anstrengend für den Körper und auch mental herausfordernd. Am Ende haben wir einen sehr guten Job gemacht», meinte der Italiener. «In der ersten Runde war es schwer, meinen Rhythmus zu finden, um einige Fahrer zu überholen. Danach hatte ich ein kleines Duell mit Alex – wie immer, haben wir das mit viel Respekt geführt. Heute haben wir beide einen guten Job erledigt. Ich bin glücklich und stolz auf das, was wir zusammen mit dem Team machen.»

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Ist es für den Italiener vor seinen heimischen Fans noch wichtiger, vor seinem Teamkollegen zu sein? «Nein. Ich versuche einfach immer ruhig und fokussiert zu sein. Ich wusste, dass meine Pace heute ziemlich gut und etwas besser war als die von Alex. Ich war in jeder Runde ein oder zwei Zehntel schneller als er», erklärte der 26-Jährige. «Aber natürlich ist es sehr speziell hier, weil es mein Heimrennen ist. Es ist aber wichtig, in jedem Saisonrennen das gleiche Level zu haben.»

Am Samstag wurde in Misano verkündet, dass Bassani und Alex Lowes auch 2027 für Bimota fahren werden. Gab ihm die Tatsache, dass seine nahe Zukunft geregelt ist, die nötige Ruhe? «Ich bin schon das gesamte Jahr ziemlich entspannt, was diesen Punkt anbelangt», winkte Bassani ab. «Letztes Jahr war ich etwas nervöser, aber in diesem Jahr versuche ich einfach, fokussiert zu sein und für das Team den bestmöglichen Job zu machen. Am Ende bin ich ein Profi und es ist mein Job, jeden Tag professionell zu sein.»