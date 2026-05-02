Balaton, Lauf 1: Bulega knackt Topraks Rekord – Oliveira lässt BMW jubeln

Zum vierten Mal in der Superbike-WM 2026 holte sich Nicolò Bulega am Samstagvormittag auf dem Balaton Park Circuit die Pole-Position. Die erste Startreihe komplettierten seine Ducati-Markenkollegen Lorenzo Baldassarri und Yari Montella. Bester Nicht-Ducati-Pilot war Miguel Oliveira mit der BMW M1000RR auf Startplatz 5, daneben Andrea Locatelli (Yamaha) und Sam Lowes (Ducati).

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Iker Lecuona (Ducati) erhielt wegen Bummelns auf der Ideallinie in der Superpole eine Gridstrafe von drei Positionen und ging als Achter ins Rennen – der Spanier galt als schärfster Rivale seines Aruba-it-Teamkollegen. Als bester Bimota-Pilot stand Alex Lowes nur auf der zehnten Position.

Das Wetter zeigte sich bei Rennstart um 15:30 Uhr Ortszeit von seiner Schokoladenseite. Sonnenschein, ein nahezu wolkenloser blauer Himmel und 24 Grad Celsius sorgten für perfekte Bedingungen.

Bulega bog in Führung liegend vor Alberto Surra (Ducati) und Yari Montella in die erste Kurve ein. Oliveira erwischte einen perfekten Start, geriet in der Schikane aber ins Gedrängel und musste sich als Fünfter einreihen. Lecuona auf Platz 6.

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Nach der ersten Runde führte Bulega um 0,5 sec vor Surra und Montella, gefolgt von Oliveira, Locatelli, Lecuona und Alex Lowes. Für Lorenzo Baldassarri (Ducati) war das Rennen nach einem heftigen Sturz schon zu Beginn von Runde 2 gelaufen.

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Mit Rundenzeiten bis zu einer Sekunde schneller als der Rest baute Bulega innerhalb weniger Runden einen komfortablen Vorsprung aus. Nach vier von 21 Runden lag der Italiener bereits drei Sekunden vor Surra, Montella, Oliveira und Lecuona. Als Sechster und Siebter konnten Locatelli und Lowes den Speed der Top-5 nicht mitgehen und fielen sukzessive zurück.

Erst in Runde 5 fand Lecuona einen Weg an Oliveira vorbei. Mit Montella und Surra hatte der Aruba.it Ducati-Werkspilot weniger Mühe und kreuzte die Linie eine Runde später bereits als Zweiter – aber Bulega hatte sich an der Spitze einen Vorsprung von 4,6 sec.

Um den letzten Podiumsplatz kämpften fortan der überraschend starke Surra, Montella und Oliveira. Ein weiterer Dreikampf entwickelte sich zwischen Alex Lowes, Álvaro Bautista (Ducati) und Locatelli um den sechsten Platz.

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Mit vergleichbaren Rundenzeiten pendelte der Abstand zwischen Bulega und Lecuona bei Halbzeit weiter um vier Sekunden. Drei Sekunden dahinter hatte sich Oliveira auf Platz 3 durchgesetzt. Superbike-Rookie Surra bekam zunehmend Probleme und lag hinter Montella (4.), Alex Lowes und Bautista nur noch auf der siebten Position. Das beste japanische Motorrad fuhr zu diesem Zeitpunkt Yamaha-Pilot Locatelli auf Platz 8.

Topraks Siegrekord ist Geschichte - Bulega gewinnt 14 Rennen in Folge

Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Bulega und Lecuona setzte sich in der zweiten Rennhälfte fort. Mal fuhr der Italiener schneller, mal der Spanier. Am Ende kam Lecuona dem WM-Leader zwar näher, mit 2,6 sec Vorsprung auf der Ziellinie bestand für Bulega aber auch keine echte Gefahr. Saisonübergreifend war es der 14. Sieg des 26-Jährigen in Serie, der damit den Siegrekord von Toprak Razgatlioglu übernimmt. Für Lecuona ist es der siebte Platz in Folge.

Als Dritter komplettierte BMW-Aushängeschild Miguel Oliveira das Podium. Der frühere MotoGP-Pilot fuhr bis zum Ende konstante Rundenzeiten und distanzierte den viertplatzierten Montella um 1,6 sec.

Die beste Bimota brachte Alex Lowes auf Platz 5 ins Ziel. Für Yamaha sorgte Andrea Locatelli als Siebter für das beste Finish – Teamkollege Xavi Vierge steigerte sich im Rennen deutlich und wurde Neunter. Garrett Gerloff kreuzte mit der einzigen Kawasaki auf der 14. Position die Ziellinie. Keine Punkte gab es für die Honda-Piloten Somkiat Chantra (19.) und Dixon-Ersatz Yuki Kunii (21.).

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