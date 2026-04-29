Balaton live im TV und als Stream: Wo man die Superbike-Action sehen kann

Im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH), sind die Übertragungsrechte für die Superbike-WM 2026 überschaubar geregelt. Für alle drei Länder verfügt nur ServusTV über die kommerziellen Rechte für die lineare und digitale Verbreitung.

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Linear ist ServusTV jedoch nur noch in Österreich empfangbar. Superbike-Fans aus Deutschland und der Schweiz blieb die digitale Plattform ServusTV On erhalten, die die seriennahe Weltmeisterschaft weiterhin umfangreich als Live-Stream berücksichtigt.

Vom bevorstehenden Meeting auf dem Balaton Park Circuit werden am Freitag um 10:15 Uhr und 14:05 Uhr die freien Trainings der Superbike-WM übertragen. Der durchgängige Live-Stream am Samstag und Sonntag berücksichtigt alle Klassen und beginnt um 8:55 Uhr und 10:55 Uhr. Beim Debüt der ungarischen Piste gewann Toprak Razgatlioglu auf BMW alle drei Rennen. Weil der Türke in die MotoGP wechselte, wird es einen neuen Sieger geben.

Das lineare Signal von ServusTV für den heimischen Markt in Österreich kann theoretisch – und wird in Einzelfällen offenbar auch praktisch – von deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt werden. Am Samstag und Sonntag beginnt die Live-Übertragung von der Superbike-Kategorie jeweils um 14:40 Uhr.

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Einzige Option für bewegte Bilder ist der Video-Pass der offiziellen Website worldsbk.com mit englischem Kommentar. Mit dem Abonnement erhält man den Zugang zu allen Inhalten 2026 sowie bis zum ersten Rennen des Jahres 2027, also auch Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006. Für die restliche Saison kostet der Video-Pass 49,90 Euro .

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen