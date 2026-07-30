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Lorenzo Baldassarri (Ducati) über Lecuona-Sieg: «Zweite Plätze ermüden»

Als WM-Siebter fährt Lorenzo Baldassarri im Ducati-Kundenteam Go Eleven eine solide Superbike-Saison. Der Italiener erklärt, warum der Sieg von Iker Lecuona in Donington so bedeutungsvoll war.

Superbike WM

Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Die Karrieren von Lorenzo Baldassarri und Iker Lecuona ähneln sich. Zwischen 2016 und 2019 fuhren beide in der Moto2, doch nachdem es im GP-Paddock nicht weiterging, wechselten beide 2022 in die seriennahe Weltmeisterschaft und etablierten sich dort als feste Größen. In diesem Jahr fahren beide mit Ducati die Superbike-WM – der Italiener im Kundenteam Go Eleven, der Spanier im Aruba.it-Werksteam.

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Als der 26-Jährige aus Valencia beim Meeting in Donington Park das erste Rennen gewann und damit die Siegesserie seines Teamkollegen Nicolò Bulega beendete, freute sich Baldassarri mit ihm.

«Er hat einen super Job abgeliefert, dazu muss man ihm gratulieren. Ich finde, er hat diesen Sieg sehr verdient», sagte der Supersport-Vizeweltmeister von 2022 in kleiner Journalistenrunde. «Wahrscheinlich war es für ihn ziemlich stressig, ständig Zweiter zu werden, und in einer solchen Situation passieren einem leicht Fehler. Mir erging es schon mal ähnlich: Man möchte sich beweisen und das allen zeigen, doch dann übertreibt man. Auch Iker hätte leicht einen Fehler machen können.»

Im Artikel erwähnt

Baldassarri weiß, wovon er spricht: Als er 2022 mit Dominique Aegerter um den Supersport-Titel kämpfte, kam er in neun Rennen hinter dem Schweizer als Zweiter ins Ziel.

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« Zuerst freut man sich über zweite Plätze, aber irgendwann wird man müde davon, ständig den Sieg zu verpassen», erklärte Baldassarri. »Ich denke, für Iker war es auch in Donington hart, als er die Pole-Position ganz knapp verpasst hatte – das steckt man nicht immer so leicht weg. Insofern war das wirklich klasse, wie er die Ruhe bewahrt und Nicolò im ersten Lauf besiegt hat.»

Lorenzo Baldassarri fährt ebenfalls eine starke Superbike-Saison. Mit zwei Podestplätzen und neun Top-6-Ergebnissen belegt der Ducati-Privatier nach acht von zwölf Meetings den soliden siebten WM-Rang.

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Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

08

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

10

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

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