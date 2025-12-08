Barni Ducati räumt in Asien ab: Hafizh Syahrin ARRC-Champion

Hafizh Syahrin ist MotoGP- und Superbike-Fans gleichermaßen bekannt. Der Malaysier war von 2013 bis 2023 in beiden Weltmeisterschaften aktiv und wechselte nach zwei enttäuschenden Jahren mit Petronas Honda für 2024 in die Asian Road Racing Championship (ARRC). Der Moslem fährt dort für das Ducati-Team JDT Racing. Teambesitzer ist Tunku Ismail, Regent und Kronprinz von Johor, der auch einen Fußballverein in seinem Portfolio hat. In Portimão 2024 absolvierte Syahrin überraschend einen Gaststart, denn mittelfristiges Ziel ist die Rückkehr in die Superbike-WM.

Weil JTD erst seit Dezember 2023 existiert, leistete Barni Racing technische Unterstützung in Form von Material und Personal. Weil der Malaysier am vergangenen Wochenende in Buriram um den Titel kämpfte, reiste Teamchef Marco Barnabo zum Saisonfinale nach Thailand – mit einem Sieg und einem zweiten Platz brachte Syahrin den ersten Ducati-Titel in der ARRC in trockene Tücher!

«Wir sind sehr stolz darauf, dass wir in nur zwei Jahren gemeinsam mit dem JDT-Team den Titel gewonnen haben. Das ist das Ergebnis der großartigen Arbeit, die zu Hause geleistet wurde, um die Motorräder vorzubereiten und das gesamte erforderliche Material zu versenden», jubelte Barnabo. «In Buriram waren vier Mitglieder unseres Teams anwesend, was unser Engagement unterstreicht. Wir freuen uns, zu diesem Sieg beigetragen zu haben, und ich möchte dem JDT-Team gratulieren, das seit Beginn dieses Weges eine konstante und außergewöhnliche Verbesserung gezeigt hat.»