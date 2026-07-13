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Bassani zu Ducati-Dominanz: Da kann man schon mal die Motivation verlieren

Axel Bassani (Bimota) erlebte beim Superbike-Meeting in Donington ein solides Wochenende. Er holte das Maximum heraus – die Ducati waren erneut zu stark. Sieben Wochen Sommerpause sind ihm zu viel.

Superbike WM

Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Die Bimota-Fahrer Axel Bassani und Alex Lowes sorgten beim Superbike-Event in Donington für gute Ergebnisse. Insbesondere der Sonntag verlief für das Duo erfolgreich. Im Superpole-Race belegte Lowes Rang 4, Bassani wurde Fünfter. Im zweiten Hauptrennen am Nachmittag landeten die beiden erneut auf den Plätzen 4 und 5 – doch dieses Mal lag Bassani vor seinem Teamkollegen.

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«Wir hatten einen wirklich positiven Sonntag in Donington. Am Morgen haben wir etwas Neues am Motorrad ausprobiert – an der Vorderachse – und das hat mir sehr gut gefallen. Ich konnte dadurch das Verhalten an der Bremse verbessern», erklärte Bassani. «Platz 5 im Superpole-Race war wirklich gut. In Lauf 2 war es schwieriger, weil es heißer war und es viel Wind hatte. Ich hatte in der Mitte des Rennens einige Schwierigkeiten mit dem Motorrad, aber nach ein paar weiteren Runden konnte ich wieder ein einen guten Speed fahren.»

Willkommen in Donington Park
Willkommen in Donington Park
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Kiril Ianatchkov
Bulega und Montella
Bulega und Montella
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Donington Park
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Von Startplatz 5 erwischte Bassani in Lauf 2 keinen guten Start. Doch dann konnte er sich Schritt für Schritt nach vorne arbeiten. Im Finish überholte er dann noch Teamkollege Lowes. Bassani überquerte die Ziellinie als Vierter – mit 8,5 Sekunden Rückstand auf Barni-Ducati-Pilot Yari Montella, der Dritter wurde.

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Bassani kann mit seinem Donington-Wochenende zufrieden sein. Er und Alex Lowes waren in England erneut die zweite Kraft hinter den Ducati-Assen Nicolo Bulega, Iker Lecuona und Montella. «Ich denke, die Ränge 9, 5 und 4 – und dass wir uns an diesem Wochenende stetig verbessert haben – zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind», bestätigte der 26-Jährige. «Ich bin happy. Aber wenn man sich die Ducati ansieht, dann kann man schon etwas die Motivation verlieren. Wir müssen uns aber auf uns selbst konzentrieren. Ich freue mich sehr über die Arbeit, die wir mit dem Team leisten. Ein ganz großes Dankeschön an sie, denn sie arbeiten weiter und geben niemals auf. Jetzt haben wir eine lange Sommerpause und etwas Zeit zur Erholung, aber wir werden weiter auf das nächste Rennen hinarbeiten. Sieben Wochen Pause sind einfach zu viel. Für Ducati wären mit Sicherheit auch drei oder vier Monate okay», scherzte Bassani in der Medienrunde nach dem Rennen.

In der Gesamtwertung liegt Axel Bassani nach acht Rennwochenenden mit 153 Punkten auf dem sechsten Platz. Nach der Sommerpause findet das neunte Saisonevent vom 4. bis 6. September in Magny-Cours in Frankreich statt.

Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
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Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
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Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
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Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
© Kiril Ianatchkov

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

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Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

10

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BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

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