Bassani zu Ducati-Dominanz: Da kann man schon mal die Motivation verlieren

Die Bimota-Fahrer Axel Bassani und Alex Lowes sorgten beim Superbike-Event in Donington für gute Ergebnisse. Insbesondere der Sonntag verlief für das Duo erfolgreich. Im Superpole-Race belegte Lowes Rang 4, Bassani wurde Fünfter. Im zweiten Hauptrennen am Nachmittag landeten die beiden erneut auf den Plätzen 4 und 5 – doch dieses Mal lag Bassani vor seinem Teamkollegen.

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«Wir hatten einen wirklich positiven Sonntag in Donington. Am Morgen haben wir etwas Neues am Motorrad ausprobiert – an der Vorderachse – und das hat mir sehr gut gefallen. Ich konnte dadurch das Verhalten an der Bremse verbessern», erklärte Bassani. «Platz 5 im Superpole-Race war wirklich gut. In Lauf 2 war es schwieriger, weil es heißer war und es viel Wind hatte. Ich hatte in der Mitte des Rennens einige Schwierigkeiten mit dem Motorrad, aber nach ein paar weiteren Runden konnte ich wieder ein einen guten Speed fahren.»

Von Startplatz 5 erwischte Bassani in Lauf 2 keinen guten Start. Doch dann konnte er sich Schritt für Schritt nach vorne arbeiten. Im Finish überholte er dann noch Teamkollege Lowes. Bassani überquerte die Ziellinie als Vierter – mit 8,5 Sekunden Rückstand auf Barni-Ducati-Pilot Yari Montella, der Dritter wurde.

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Bassani kann mit seinem Donington-Wochenende zufrieden sein. Er und Alex Lowes waren in England erneut die zweite Kraft hinter den Ducati-Assen Nicolo Bulega, Iker Lecuona und Montella. «Ich denke, die Ränge 9, 5 und 4 – und dass wir uns an diesem Wochenende stetig verbessert haben – zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind», bestätigte der 26-Jährige. «Ich bin happy. Aber wenn man sich die Ducati ansieht, dann kann man schon etwas die Motivation verlieren. Wir müssen uns aber auf uns selbst konzentrieren. Ich freue mich sehr über die Arbeit, die wir mit dem Team leisten. Ein ganz großes Dankeschön an sie, denn sie arbeiten weiter und geben niemals auf. Jetzt haben wir eine lange Sommerpause und etwas Zeit zur Erholung, aber wir werden weiter auf das nächste Rennen hinarbeiten. Sieben Wochen Pause sind einfach zu viel. Für Ducati wären mit Sicherheit auch drei oder vier Monate okay», scherzte Bassani in der Medienrunde nach dem Rennen.

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In der Gesamtwertung liegt Axel Bassani nach acht Rennwochenenden mit 153 Punkten auf dem sechsten Platz. Nach der Sommerpause findet das neunte Saisonevent vom 4. bis 6. September in Magny-Cours in Frankreich statt.

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