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Keine Gegner: Bautista hinterfragt die Bedeutung von Bulegas Rekordserie

Nicolo Bulega stürmte bei der Superbike-WM in Ungarn zum Rekordsieg. Ex-Ducati-Teamkollege vergleicht die Siegesserie mit seiner eigenen Hochphase und erkennt einen entscheidenden Unterschied.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Alvaro Bautista lieferte eine ehrliche Einschätzung
Alvaro Bautista lieferte eine ehrliche Einschätzung
Foto: Gold & Goose
Alvaro Bautista lieferte eine ehrliche Einschätzung
© Gold & Goose

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Im Artikel erwähnt

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Mit dem Sieg im Samstags-Rennen der Superbike-WM im Balaton Park (Ungarn) erreichte Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega einen neuen Meilenstein: 14 Siege in Folge, die bisher längste Siegesserie in der Superbike-WM. Damit überbot der Italiener die Bestmarke von Toprak Razgatlioglu. Doch was ist dieser Rekord wert? Aktuell fährt Bulega spielerisch von Sieg zu Sieg.

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«Nicolos Vorteil ist, dass es niemanden gibt, der ihn in Fehler treibt. Er hat einen riesigen Vorsprung auf den Zweiten. Deshalb kann er sehr ruhig fahren und muss keine Risiken eingehen», kommentierte Ex-Weltmeister Alvaro Bautista im Rahmen des Rennwochenendes in Ungarn.

Bautista teilte sich in den beiden vergangenen Jahren die Box mit Bulega und weiß somit, wie gut der Italiener ist. Als Bautista seine Hochphase erlebte, jubelte Ducati ebenfalls über Seriensiege. Doch diese waren teilweise hart umkämpft. Die Duelle mit Toprak Razgatlioglu begeisterten die Fans.

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Im Artikel erwähnt

Bautista: Bulega cruist ohne Gegner von Sieg zu Sieg

«Als ich elf Siege in Folge feierte, wurde ich in den Rennen von einigen Fahrern unter Druck gesetzt. Es ist schwieriger, so viele Rennen zu gewinnen, wenn jemand Druck ausübt und man mehr riskieren muss. Okay, letztes Jahr musste er sich in Jerez gegen Toprak und auch gegen mich behaupten. Da ging es ein bisschen enger zu. Doch in diesem Jahr hat er keine Gegner», stellt Bautista fest.

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Laut Bautista fährt Bulega sehr kontrolliert und könnte jederzeit zulegen, wenn die Gegner näher kommen: «Beim letzten Rennwochenende in Assen konnte er Tempo rausnehmen und sich sagen: 'Okay, ich kann unbesorgt sein, denn wenn ich wieder pushe, fahre ich den anderen davon.'»

Komplett kleinreden will Bautista die Leistungen von Bulega nicht, aber die Seriensiege sind nicht mit denen von Razgatlioglu oder Bautistas eigenen zu vergleichen, so der Spanier: «Es ist natürlich nicht einfach, so viele Rennen zu gewinnen. Doch wenn es keinen anderen Fahrer gibt, der Druck ausübt, dann muss man in den Rennen nur darauf achten, keine Fehler zu machen und ins Ziel fahren. Dann hat man gewonnen.»

Willkommen zum Rennwochenende auf dem Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennwochenende auf dem Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Surra, Lecuona, Motella
Surra, Lecuona, Motella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
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Danilo Petrucci
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Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
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Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli und Alex Lowes
Andrea Locatelli und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes und Xavi Vierge
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Álvaro Bautista
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Alberto Surra
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Iker Lecuona
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Nicolò Bulega
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Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Lecuona, Bulega, Oliveira
Lecuona, Bulega, Oliveira
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Sieger Nicolò Bulega.jpg
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Willkommen zum Rennwochenende auf dem Balaton Park Circuit
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