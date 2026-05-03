Keine Gegner: Bautista hinterfragt die Bedeutung von Bulegas Rekordserie

Mit dem Sieg im Samstags-Rennen der Superbike-WM im Balaton Park (Ungarn) erreichte Ducati-Werkspilot Nicolo Bulega einen neuen Meilenstein: 14 Siege in Folge, die bisher längste Siegesserie in der Superbike-WM. Damit überbot der Italiener die Bestmarke von Toprak Razgatlioglu. Doch was ist dieser Rekord wert? Aktuell fährt Bulega spielerisch von Sieg zu Sieg.

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«Nicolos Vorteil ist, dass es niemanden gibt, der ihn in Fehler treibt. Er hat einen riesigen Vorsprung auf den Zweiten. Deshalb kann er sehr ruhig fahren und muss keine Risiken eingehen», kommentierte Ex-Weltmeister Alvaro Bautista im Rahmen des Rennwochenendes in Ungarn.

Bautista teilte sich in den beiden vergangenen Jahren die Box mit Bulega und weiß somit, wie gut der Italiener ist. Als Bautista seine Hochphase erlebte, jubelte Ducati ebenfalls über Seriensiege. Doch diese waren teilweise hart umkämpft. Die Duelle mit Toprak Razgatlioglu begeisterten die Fans.

Bautista: Bulega cruist ohne Gegner von Sieg zu Sieg

«Als ich elf Siege in Folge feierte, wurde ich in den Rennen von einigen Fahrern unter Druck gesetzt. Es ist schwieriger, so viele Rennen zu gewinnen, wenn jemand Druck ausübt und man mehr riskieren muss. Okay, letztes Jahr musste er sich in Jerez gegen Toprak und auch gegen mich behaupten. Da ging es ein bisschen enger zu. Doch in diesem Jahr hat er keine Gegner», stellt Bautista fest.

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Laut Bautista fährt Bulega sehr kontrolliert und könnte jederzeit zulegen, wenn die Gegner näher kommen: «Beim letzten Rennwochenende in Assen konnte er Tempo rausnehmen und sich sagen: 'Okay, ich kann unbesorgt sein, denn wenn ich wieder pushe, fahre ich den anderen davon.'»

Thema der Woche Italiens MotoGP-Großmächte gegen den Rest der Welt Ducati gelang der erste Sieg der Saison, doch alle Aprilia-Racer landeten in Jerez in den Top-6. Der Test endete mit drei Bikes aus Noale in Front. Eine Bestandsaufnahme nach dem MotoGP-Europaauftakt. Thomas Kuttruf Weiterlesen