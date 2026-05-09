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Bautista frustriert: Ducati arbeitet, die anderen warten auf Zugeständnisse

Alvaro Bautista hält die Balance-Regeln der Superbike-WM für fragwürdig. Der Ducati-Pilot sieht den Hersteller aus Borgo Panigale und dessen Fahrer zu Unrecht bestraft.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Alvaro Bautista ist kein Freund der Balance-Werkzeuge
Alvaro Bautista ist kein Freund der Balance-Werkzeuge
Foto: Gold & Goose
Alvaro Bautista ist kein Freund der Balance-Werkzeuge
© Gold & Goose

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Ducati dominiert die Superbike-WM 2026 nach Belieben. Werkspilot Nicolo Bulega gewann alle zwölf Rennen der laufenden Saison, Ducati-Teamkollege Iker Lecuona stand zuletzt neun Mal in Folge als Zweiter auf dem Podium. Auch die Herstellerwertung spricht eine deutliche Sprache: Ducati führt mit 248 Punkten klar vor Bimota (108), BMW (92), Yamaha (73), Kawasaki (40) und Honda (12).

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Wie groß die Überlegenheit der italienischen Marke inzwischen ist, zeigte sich auch beim jüngsten Rennwochenende im Balaton Park. Nach dem zweiten freien Training am Freitag belegten sieben Ducati-Piloten die ersten sieben Positionen. In den drei Ungarn-Rennen holten Ducati-Piloten acht der möglichen neun Podestplätze.

Angesichts dieser Dominanz wird im Fahrerlager intensiv darüber diskutiert, wie mehr Ausgeglichenheit geschaffen werden kann. Die eingeführte Fuel-Flow-Regel als Balance-Instrument zeigt bislang allerdings keine erkennbare Wirkung.

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Bautista: Warum ständig Ducati bestrafen?

Barni-Ducati-Pilot Alvaro Bautista sieht die Ursachen der Ducati-Überlegenheit vor allem in der konsequenten Entwicklungsarbeit der Italiener. «Ducati investiert sehr viel, um ein gutes Motorrad für den Rennsport zu bauen, aber auch für die Kunden. Jeder, der eine Ducati kauft, weiß, dass er ein Motorrad auf höchstem Niveau bekommt», erklärte der Spanier.

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Doch für Bautista ist nicht allein die Technik entscheidend. «Man braucht auch gute Fahrer. Die Ducati-Aufstellung ist sehr stark. Nicht nur das Motorrad macht den Unterschied, sondern auch die Fahrer», betonte der zweifache Weltmeister.

Kritisch sieht Bautista allerdings die Philosophie hinter den aktuellen Balance-Regeln der Superbike-WM. «In dieser Meisterschaft scheint es so zu sein, dass der Hersteller oder der Fahrer bestraft wird, der erfolgreich ist», sagte der 41-Jährige. Dadurch entstehe laut Bautista eine fragwürdige Haltung bei den Rivalen: «Die anderen warten einfach ab und denken: In drei Rennen wird der starke Hersteller ohnehin bestraft.»

Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Bulega, Baldassarri, Montella
Bulega, Baldassarri, Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Surra und Gerloff
Surra und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
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Foto: Gold & Goose
Manzi, Vierge, Gardner
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Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Lecuona, Bulega, Montella
Lecuona, Bulega, Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

Auch Bautista fühlt sich weiterhin benachteiligt

Der Spanier fühlt sich persönlich von den Regularien benachteiligt. «Ich gehöre zu den Fahrern, die unter diesen Regeln leiden», erklärte Bautista mit Blick auf das kombinierte Mindestgewicht. Zwar seien in der Vergangenheit bereits Ducati und Kawasaki eingebremst worden, doch insbesondere die Eingriffe bei den Fahrern könne er nicht nachvollziehen. «Es ergibt keinen Sinn, die Fahrer zu bestrafen. Jeder Fahrer sollte unabhängig von seiner körperlichen Verfassung zeigen dürfen, was er leisten kann.»

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Aus seiner Sicht könnten individuelle Fahrerleistungen stärker zur Geltung kommen, wenn man auf Eingriffe bei einzelnen Piloten verzichten würde. «Vielleicht könnten dann auch andere Fahrer weiter vorne auftauchen – zum Beispiel ich», meinte Bautista mit einem Schmunzeln.

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