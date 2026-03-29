Befreiungsschlag von Iker Lecuona: Platz im Ducati-Werksteam ist verdient
Mit zweiten Plätzen katapultierte sich Iker Lecuona beim Superbike-Meeting in Portimão auf den zweiten WM-Rang und rechtfertigte damit ganz nebenbei seine Verpflichtung durch das Ducati-Werksteam.
So gelöst sahen wir Iker Lecuona selten, trotz drei knapper Niederlagen gegen Portimao-Dominator Nicolò Bulega – seinen Teamkollegen im Ducati-Werksteam Aruba.it und Sieger in allen bisherigen Rennen der Superbike-WM 2026. Vergessen ist der Rückschlag vom Saisonauftakt auf Phillip Island, als der Spanier nicht über Platz 6 hinauskam.
«In Australien hatte ich einige Probleme, war aber dennoch WM-Sechster – damit war ich zufrieden», versicherte Lecuona gegenüber SPEEDWEEK.com. «Nach Portimão bin ich aber Zweiter und so weit vorn war ich in der Gesamtwertung noch nie. Insgesamt war es für mich ein fantastisches Wochenende.»
Als Zweiter in allen drei Rennen büßte Lecuona in den langen Rennen 2,5 und 1,9 sec auf seinen Teamkollegen ein und im Superpole-Race über die halbe Distanz ebenfalls 1,8 sec. Ursächlich hierfür waren hauptsächlich seine eher verhaltenen Starts.
«Nicolò hat einen gewissen Vorteil, aber es ist gar nicht so viel», betonte der Spanier. «Ich muss mit mir ehrlich sein: Ich habe einige kleine Fehler gemacht und mein Start im zweiten Lauf war schlecht. Daran muss ich arbeiten. Positiv ist aber, dass ich allein in den ersten drei oder vier Runden sicher 1,5 sec verloren habe. Im Rennen habe ich Druck auf ihn ausüben können, und selbst als die Reifen schlechter wurden, war unsere Pace ähnlich. Damit bin ich glücklich und auch mit meinem Fortschritt von Samstag auf Sonntag.»
Zeitweise sah es im zweiten Lauf danach aus, als könne Lecuona mit seinem italienischen Teamkollegen um den Sieg kämpfen. Jedoch, immer wenn der Rückstand schrumpfte, legte Bulega eine Schippe drauf.
«Mein Ziel waren zweite Plätze, und für mehr hätte ich zu viel riskieren müssen. Bei noch vier Runden gab ich mich mit Platz 2 zufrieden – das war perfekt für mich, für das Team, für jeden», betonte der werdende Vater. «Natürlich muss ich mich verbessern. Der Unterschied zwischen Nicolò und mir ist keine Welt. Es sind die kleinen Dinge, die man Runde um Runde besser tun muss. Ich benötige noch etwas mehr Vertrauen in manchen Situationen und das Verständnis, wie ich das Bike fahren muss.»
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