Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Befreiungsschlag von Iker Lecuona: Platz im Ducati-Werksteam ist verdient

Mit zweiten Plätzen katapultierte sich Iker Lecuona beim Superbike-Meeting in Portimão auf den zweiten WM-Rang und rechtfertigte damit ganz nebenbei seine Verpflichtung durch das Ducati-Werksteam.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

So gelöst sahen wir Iker Lecuona selten, trotz drei knapper Niederlagen gegen Portimao-Dominator Nicolò Bulega – seinen Teamkollegen im Ducati-Werksteam Aruba.it und Sieger in allen bisherigen Rennen der Superbike-WM 2026. Vergessen ist der Rückschlag vom Saisonauftakt auf Phillip Island, als der Spanier nicht über Platz 6 hinauskam.

Werbung

Werbung

«In Australien hatte ich einige Probleme, war aber dennoch WM-Sechster – damit war ich zufrieden», versicherte Lecuona gegenüber SPEEDWEEK.com. «Nach Portimão bin ich aber Zweiter und so weit vorn war ich in der Gesamtwertung noch nie. Insgesamt war es für mich ein fantastisches Wochenende.»

Als Zweiter in allen drei Rennen büßte Lecuona in den langen Rennen 2,5 und 1,9 sec auf seinen Teamkollegen ein und im Superpole-Race über die halbe Distanz ebenfalls 1,8 sec. Ursächlich hierfür waren hauptsächlich seine eher verhaltenen Starts.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

«Nicolò hat einen gewissen Vorteil, aber es ist gar nicht so viel», betonte der Spanier. «Ich muss mit mir ehrlich sein: Ich habe einige kleine Fehler gemacht und mein Start im zweiten Lauf war schlecht. Daran muss ich arbeiten. Positiv ist aber, dass ich allein in den ersten drei oder vier Runden sicher 1,5 sec verloren habe. Im Rennen habe ich Druck auf ihn ausüben können, und selbst als die Reifen schlechter wurden, war unsere Pace ähnlich. Damit bin ich glücklich und auch mit meinem Fortschritt von Samstag auf Sonntag.»

Werbung

Werbung

Zeitweise sah es im zweiten Lauf danach aus, als könne Lecuona mit seinem italienischen Teamkollegen um den Sieg kämpfen. Jedoch, immer wenn der Rückstand schrumpfte, legte Bulega eine Schippe drauf.

«Mein Ziel waren zweite Plätze, und für mehr hätte ich zu viel riskieren müssen. Bei noch vier Runden gab ich mich mit Platz 2 zufrieden – das war perfekt für mich, für das Team, für jeden», betonte der werdende Vater. «Natürlich muss ich mich verbessern. Der Unterschied zwischen Nicolò und mir ist keine Welt. Es sind die kleinen Dinge, die man Runde um Runde besser tun muss. Ich benötige noch etwas mehr Vertrauen in manchen Situationen und das Verständnis, wie ich das Bike fahren muss.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Rennen

  7. Startaufstellung

  8. Super Pole

  9. 3. Freies Training

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

20

33:32,986

1:39,970

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

20

+1,967

1:39,792

20

03

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

20

+7,096

1:40,038

16

04

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

20

+7,265

1:40,439

13

05

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

20

+10,079

1:40,324

11

06

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

20

+15,105

1:40,786

10

07

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

20

+16,508

1:40,863

9

08

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

20

+17,743

1:40,671

8

09

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

20

+22,139

1:40,869

7

10

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

20

+22,610

1:40,958

6

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Phillip Island/Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Phillip Island/Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Algarve/Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Assen/Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien