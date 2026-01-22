Bestzeit knapp verfehlt: Wird Bimota zur großen Überraschung der SBK 2026?
Alex Lowes kratzte beim Jerez-Test der Superbike-WM an der Bestzeit. Bimota hat über den Winter wichtige Schritte bei der KB998 Rimini gemacht und bringt sich in Stellung für die Saison 2026.
Beim
Lowes machte im Exklusiv-Interview mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach deutlich, dass es sich bei der 2026er-Version der KB998 Rimini nicht um eine Revolution, wohl aber um eine konsequente Weiterentwicklung handelt: «Es ist nicht dasselbe Bike, sondern ein ähnliches Bike. Die größte Änderung, die wir gemacht haben, kam nach dem letzten Rennen für die November-Tests. Da haben wir eine ziemlich große Veränderung am Motorrad vorgenommen.»
Neue Schwinge und neue Gabelbrücken begeistern Lowes
Konkret wurde an der Balance gearbeitet. Im Vergleich zur Saison 2025 setzt Bimota nun auf ein anderes Setup, «im Wesentlichen geht es um die Schwingenlänge und unterschiedliche Einstellungen, konkret um eine Änderung des Offsets der Gabelbrücken. Das konnten wir im Laufe der vergangenen Saison nicht ändern.»
In Jerez funktionierte diese Kombination aus neuer Schwinge und verändertem Gabel-Offset auf Anhieb. Dennoch mahnt Lowes zur Vorsicht: «Hier funktioniert diese Änderung gut, ich fühle mich hier wohl, aber diese Strecke ist ein bisschen speziell. Deshalb muss ich dieses Setup auch auf einer anderen Strecke testen, denn im Grunde hat das Bike jetzt eine komplett andere Balance.»
Ein neues Homologationsmodell gibt es von Bimota nicht, dennoch sieht der Routinier weiteres Entwicklungspotenzial. «Natürlich entwickeln sich die Elektroniksysteme ständig weiter, aber was die großen Bauteile betrifft, sind diese gleich geblieben. Klar, wir verbessern überall, wo wir können, aber wirklich Grundlegendes hat sich nicht geändert.» Demzufolge dürfte der Kawasaki-Motor weiterhin das schwächste Glied sein, während Chassis, Fahrer und Team überzeugen.
Im Vergleich zum Vorjahr fühlt sich das Bimota-Team deutlich besser vorbereitet. «Ja, das denke ich, einfach weil wir jetzt ein Jahr Erfahrung haben», erklärte Lowes und erinnerte an die Diskrepanz zwischen starken Wintertests und einer schwierigeren Saison 2025.
«Im Laufe der Saison haben wir es verbessert, und am Ende des Jahres waren wir deutlich stärker. Hoffentlich können wir jetzt, mit der Erfahrung, die wir gesammelt haben, in einer besseren Ausgangsposition starten», bemerkte Lowes gut einen Monat vor dem Saisonstart der Superbike-WM 2026.
Alex Lowes scherzt: «Habe mit Ducati mitgefühlt»
Auch ein Blick zur Konkurrenz durfte nicht fehlen. Auf die neue Ducati Panigale V4R angesprochen, antwortete Lowes zunächst trocken: «Ja, ich habe mich draufgesetzt.» Kein Problem, da Bruder Sam Lowes bei Marc VDS eine 2026er-Ducati pilotiert.
Sein Fazit fiel gewohnt sarkastisch aus: «Ich denke, sie ist ein bisschen besser – was sie auch gebraucht haben. Sie hatten letztes Jahr große Probleme. Deshalb freue ich mich, dass sie ihre Schwächen etwas verbessert haben. Ich habe wirklich mit ihnen mitgefühlt», scherzte der Superbike-Routinier und ergänzte nüchtern: «Es ist das beste Bike, und sie haben es noch ein bisschen besser gemacht.»
Zeiten Superbike-WM-Test Jerez, Donnerstag (22. Januar):
Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,331 min
Alex Lowes (GB), Bimota, +0,119 sec
Xavi Vierge (E), Yamaha, +0,439
Sam Lowes (GB), Ducati, +0,480
Michael van der Mark (NL), BMW, +0,505
Iker Lecuona (E), Ducati, +0,648
Axel Bassani (I), Bimota, +0,738
Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,014
Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,016
Jonathan Rea (GB), Honda, +1,111
Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +1,114
Miguel Oliveira (P), BMW, +1,116
Jake Dixon (GB), Honda, 1,119
Yari Montella (I), Ducati, +1,144
Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,144
Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,429
Danilo Petrucci (I), BMW, +1,492
Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1886
Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,918
Xavi Fores (E), Bimota, +2,145
Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +2,441
Alberto Surra (I), Ducati, +2,484
Philipp Öttl (D), Ducati, +19,199
