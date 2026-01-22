Bestzeit knapp verfehlt: Wird Bimota zur großen Überraschung der SBK 2026?

Beim Test der Superbike-WM in Jerez sorgte Alex Lowes für ein Ausrufezeichen. Der Brite schob sich auf trockener Strecke auf die zweite Position, nur 0,119 Sekunden hinter Spitzenreiter Nicolo Bulega auf Ducati. Lowes unterstrich damit, dass Bimota über den Winter spürbare Fortschritte erzielt hat.

Lowes machte im Exklusiv-Interview mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach deutlich, dass es sich bei der 2026er-Version der KB998 Rimini nicht um eine Revolution, wohl aber um eine konsequente Weiterentwicklung handelt: «Es ist nicht dasselbe Bike, sondern ein ähnliches Bike. Die größte Änderung, die wir gemacht haben, kam nach dem letzten Rennen für die November-Tests. Da haben wir eine ziemlich große Veränderung am Motorrad vorgenommen.»

Neue Schwinge und neue Gabelbrücken begeistern Lowes

Konkret wurde an der Balance gearbeitet. Im Vergleich zur Saison 2025 setzt Bimota nun auf ein anderes Setup, «im Wesentlichen geht es um die Schwingenlänge und unterschiedliche Einstellungen, konkret um eine Änderung des Offsets der Gabelbrücken. Das konnten wir im Laufe der vergangenen Saison nicht ändern.»

Alex Lowes Foto: Gold & Goose Alex Lowes © Gold & Goose

In Jerez funktionierte diese Kombination aus neuer Schwinge und verändertem Gabel-Offset auf Anhieb. Dennoch mahnt Lowes zur Vorsicht: «Hier funktioniert diese Änderung gut, ich fühle mich hier wohl, aber diese Strecke ist ein bisschen speziell. Deshalb muss ich dieses Setup auch auf einer anderen Strecke testen, denn im Grunde hat das Bike jetzt eine komplett andere Balance.»

Ein neues Homologationsmodell gibt es von Bimota nicht, dennoch sieht der Routinier weiteres Entwicklungspotenzial. «Natürlich entwickeln sich die Elektroniksysteme ständig weiter, aber was die großen Bauteile betrifft, sind diese gleich geblieben. Klar, wir verbessern überall, wo wir können, aber wirklich Grundlegendes hat sich nicht geändert.» Demzufolge dürfte der Kawasaki-Motor weiterhin das schwächste Glied sein, während Chassis, Fahrer und Team überzeugen.

Im Vergleich zum Vorjahr fühlt sich das Bimota-Team deutlich besser vorbereitet. «Ja, das denke ich, einfach weil wir jetzt ein Jahr Erfahrung haben», erklärte Lowes und erinnerte an die Diskrepanz zwischen starken Wintertests und einer schwierigeren Saison 2025.

«Im Laufe der Saison haben wir es verbessert, und am Ende des Jahres waren wir deutlich stärker. Hoffentlich können wir jetzt, mit der Erfahrung, die wir gesammelt haben, in einer besseren Ausgangsposition starten», bemerkte Lowes gut einen Monat vor dem Saisonstart der Superbike-WM 2026.

Alex Lowes scherzt: «Habe mit Ducati mitgefühlt»

Auch ein Blick zur Konkurrenz durfte nicht fehlen. Auf die neue Ducati Panigale V4R angesprochen, antwortete Lowes zunächst trocken: «Ja, ich habe mich draufgesetzt.» Kein Problem, da Bruder Sam Lowes bei Marc VDS eine 2026er-Ducati pilotiert.

Nicolo Bulega mit der neuen Ducati V4R Foto: Gold & Goose Nicolo Bulega mit der neuen Ducati V4R © Gold & Goose

Sein Fazit fiel gewohnt sarkastisch aus: «Ich denke, sie ist ein bisschen besser – was sie auch gebraucht haben. Sie hatten letztes Jahr große Probleme. Deshalb freue ich mich, dass sie ihre Schwächen etwas verbessert haben. Ich habe wirklich mit ihnen mitgefühlt», scherzte der Superbike-Routinier und ergänzte nüchtern: «Es ist das beste Bike, und sie haben es noch ein bisschen besser gemacht.»

