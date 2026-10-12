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Unter dem Radar: Bimota-Pilot Bassani holte in Estoril das Maximum heraus

Während Ducati die Superbike-WM 2026 dominiert, überzeugt Bimota im zweiten Jahr der KB998 mit konstanten Ergebnissen. Deutlich wurde das in Estoril durch die Ergebnisse von Axel Bassani.

Superbike WM

Axel Bassani vor den Ducati-Piloten Baldassarri und Bautista
Axel Bassani vor den Ducati-Piloten Baldassarri und Bautista
Foto: Bimota
Axel Bassani vor den Ducati-Piloten Baldassarri und Bautista
© Bimota

Im Artikel erwähnt

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Das Superbike-Meeting in Estoril war ein weiteres Ducati-Festspiel. In allen drei Rennen fuhren die Top-3 eine schlagkräftige V4R, im zweiten Lauf sogar die Top-4. Bester Fahrer eines anderen Fabrikats war BMW-Aushängeschild und Lokalmatador Miguel Oliveira (BMW) mit den Plätzen 4, 4 und 8. Nur etwas weniger erfolgreich als der Portugiese, aber weitaus weniger auffällig: Bimota-Pilot Axel Bassani.

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Der Italiener fuhr beim vorletzten Saisonevent etwas unter dem Radar. Als Achter der Superpole fuhr Bassani aber die soliden Plätze 7, 6 und 5 ein. Es war ein Kraftakt. «Das erste Rennen war echt schwierig, weil ich von der ersten Runde bis zum Schluss 120 Prozent gegeben habe. In jeder Kurve und in jeder Bremszone habe ich wirklich alles gegeben», berichtete der 27-Jährige aus Feltre. «In den ersten Runden konnte ich einige Positionen gutmachen, aber als die Reifen nach neun oder zehn Runden nachließen, fiel es mir zunehmend schwer, meine Pace zu halten. Das war mein Maximum, und ich habe alles gegeben, daher bin ich damit zufrieden.»

Willkommen in Estoril
Willkommen in Estoril
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Estoril
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Estoril
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Surra
Lecuona, Bulega, Surra
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Estoril
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Im zweiten Rennen war Bassani bester Nicht-Ducati-Pilot. «Ich hatte einen wirklich guten Start, und ich fuhr einige Runden vorn mit und kämpfte um Platz 4. Ab der Hälfte der Renndistanz hatte ich jedoch große Probleme mit dem Heck und hatte viele Rutscher. Dadurch verlor ich einige Meter auf den Fahrer vor mir», erklärte der Bimota-Pilot. «Insgesamt denke ich, wir haben in Estoril mit den Rennergebnissen einen unglaublichen Job abgeliefert. Wir haben mit dem gesamten Team hart gearbeitet, weil wir Schwierigkeiten haben, vor allem auf den Geraden, sodass wir beim Bremsen und in den Kurven alles wieder aufholen müssen. Wir müssen aus allem das Maximale extrahieren, und deshalb möchte ich dem Team dafür danken, dass es weiter alles gibt. Wir werden so bis zum Saisonende weitermachen.»

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So unauffällig wie beim vorletzten Event der Superbike-WM 2026 ist Bassani auch in der Gesamtwertung. Mit 208 WM-Punkten belegt der Italiener den siebten Rang und kämpft in Jerez mit den Ducati-Piloten Sam Lowes (225 P.) und Lorenzo Baldassarri (214 P.) um Platz 5.

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Fahrer
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Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

11

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

21

33:28,170

1:34,696

25

02

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

21

+4,888

1:34,713

20

03

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

21

+16,073

1:35,731

16

04

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

21

+18,153

1:35,767

13

05

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

21

+21,430

1:35,799

11

06

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

21

+22,894

1:36,000

10

07

31

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

21

+25,584

1:35,876

9

08

88

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

21

+26,236

1:35,862

8

09

97

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

21

+31,680

1:36,055

7

10

96

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

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6

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