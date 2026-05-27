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Bimota besinnt sich auf seine Stärke, um die Schwäche zu kompensieren

Für das Superbike-Meeting in Aragón sind die Bimota-Werkspiloten Alex Lowes und Axel Bassani verhalten zuversichtlich. Gelingt es, die Stärken zu maximieren, kann es ein erfolgreicher Event werden.

Superbike WM

Für Alex Lowes steht eine gute Superpole im Fokus
Für Alex Lowes steht eine gute Superpole im Fokus
Foto: Bimota
Für Alex Lowes steht eine gute Superpole im Fokus
© Bimota

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Die Superbike-WM 2026 gastiert am kommenden Wochenende im MotorLand Aragón und es ist bereits das 17. Meeting auf der Piste im spanischen Hinterland. Seit 2015 wird die Streckenvariante mit 5077 Metern gefahren. Damals wie heute ist die fast einen Kilometer lange Gegengerade, die nach der Zielkurve auf die 630 Meter lange Start-Ziel-Gerade führt. Mehrere harte Bremszonen sind weitere auffällige Merkmale.

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Für Bimota ist das Layout von Aragon eine Herausforderung, denn obwohl das Chassis KB998 hervorragend arbeitet, klagen Alex Lowes und Axel Bassani über eine zu geringe Motorleistung. «Wir hatten dort letztes Jahr ein ziemlich gutes Wochenende», erinnert sich der Engländer an die Plätze 5, 6 und 6 von 2025, «Es ist eine Strecke, die mir sehr viel Spaß macht – besonders der erste und der zweite Sektor, die einige fantastische Kurven bieten. Wir wissen, dass es für uns vielleicht nicht die einfachste Streckenführung ist, vor allem der letzte Sektor. Daher wird es wirklich wichtig sein, am Freitag hart zu arbeiten, um sicherzustellen, dass wir den vierten Sektor so gut wie möglich nutzen.»

Zuletzt musste sich Bimota hinter den zahlreichen Ducati-Kundenpiloten einreihen, aber Lowes hält für das sechste Saisonmeeting bessere Ergebnisse für möglich. «Wenn wir ein gutes Qualifying und eine gute Startposition erreichen können, ist es unser Ziel, am Wochenende um Top-5-Platzierungen zu kämpfen», stellte der 35-Jährige in Aussicht. «Gemeinsam mit meinen Jungs muss ich dafür sorgen, dass wir das Beste aus uns und unserem Paket herausholen. Ich freue mich darauf, nach Motorland zu kommen.»

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Bimota KB998: Starkes Chassis, schwacher Motor

Teamkollege Axel Bassani betont die Stärken und Schwächen der Bimota. «Wir wissen ganz sicher, dass es in Aragón ein schwieriges Wochenende werden wird, denn es ist eine wirklich lange Strecke mit einer sehr, sehr langen Gegengeraden, auf der wir einige Schwierigkeiten haben werden», sagte der Italiener. «Aber wir kennen die Strecke gut, also werden wir daran arbeiten, auf den Abschnitten mit den meisten Kurven so schnell wie möglich zu sein. Und wir wollen beim Bremsen stark sein, damit wir so viel wie möglich gutmachen können.»

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