Die Superbike-WM 2027 wird mit Spannung erwartet, denn mit einem neuen Reifenpartner, Einheitsbremsen, E40-Benzin und einem Drehzahllimit als ergänzendes Balanceinstrument gibt es mehrere Änderungen, die die Kräfteverhältnisse beeinflussen können. Die generelle Meinung ist, dass derjenige, der diese Herausforderungen am schnellsten meistert, im ersten Saisonviertel einen Vorteil hat. Umso wichtiger sind die Tests in diesem Winter.

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Angesichts der limitierten Testtage sind die Teams darauf bedacht, die knappe Zeit möglichst effektiv zu nutzen. Bimota begegnet der Einschränkung von zehn Tagen mit den Einsatzfahrern (Stand Reglement 2026) mit gleich zwei Testfahrern. Wenn das Werksteam an dem heutigen Dienstag auf den Circuito de Jerez zurückkehrt, werden zuerst Xavi Fores und Florian Marino die Basisarbeit erledigen. Nur am dritten Tag, am Donnerstag, werden die Einsatzfahrer Alex Lowes und Axel Bassani auf die Strecke gehen.

Das Wetter scheint Bimota entgegenzukommen. Mit Temperaturen oberhalb von 15 Grad Celsius und einer nur geringen Regenwahrscheinlichkeit könnte der Test gute Erkenntnisse liefern. Es ist der letzte Test des italienischen Herstellers in diesem Jahr.

«Wie jedes Jahr werden wir die Rennstrecke von Jerez für den letzten Test der gerade zu Ende gegangenen Saison und den ersten Test der kommenden Saison nutzen», sagte Teammanager Guim, Roda. «Wir verfügen über zahlreiche Informationen zu dieser Strecke, und in Europa ist es zu dieser Jahreszeit nicht einfach, warme Bedingungen für Testfahrten zu finden. Jerez erfüllt diese Anforderungen hervorragend.»

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Der Spanier weiter: «Dies wird unser erster vollständiger Test mit Michelin-Reifen sein, bei dem wir auch die neuen Carbon-Keramik-Bremsscheiben von Brembo sowie alle Verbesserungen einsetzen werden, die wir vor dem Start der Saison 2027 noch vorbereiten konnten. Aufgrund der Beschränkungen bei den Testtagen werden wir statt eines Testfahrers zwei einsetzen, sodass wir eng mit Xavi Fores und Florian Marino zusammenarbeiten werden. Wir sind sicher, dass sie für das Entwicklungsprogramm der KB998R von großem Wert sein werden. Wir hoffen, dass die neuen FIM-Regeln zum Kraftstoffdurchfluss dazu beitragen werden, die Motorleistung für 2027 auszugleichen, insbesondere im Vergleich zu Ducati. Wir müssen uns auch mit einigen anderen neuen Regeln auseinandersetzen, die darauf abzielen, die Motorleistung in der WorldSBK zu drosseln.»