Rarer geht kaum noch: WSBK-Replica Bimota KB998 Elite für fünf Kunden

«Das Motorrad war serienmäßig, praktisch alles original, und ich konnte gleich beim ersten Kontakt richtig Gas geben. Man merkt, dass es ein reinrassiges Superbike ist und für die Weltmeisterschaft entwickelt wurde.» Diese Worte stammen von Tito Rabat, nach dessen Start beim letztjährigen Saisonfinale der ESBK in Jerez, bei dem der Katalane aufs Podium fuhr. Was damals noch nicht verraten wurde: Es handelte sich um einen Testlauf für eine neue Variante der Bimota KB998 Rimini für Endkunden.

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Eine Elitemaschine für solvente Kunden

Unter dem Namen Bimota KB998 Elite bringt der Bimota-Rennstall Provec Racing nun diese Kleinstauflage des Superbikes – ohne Recht auf Straßenzulassung. Lediglich fünf Stück sollen so zum Preis von 99.800 Euro, zuzüglich ortsüblicher Steuern, entstehen. Bimota springt damit auf den Zug auf, exklusive Kleinauflagen für solvente Kundschaft anzubieten. Ducati bringt in unregelmäßigen Abständen eine neue Generation der Panigale Superleggera, Aprilia hat mit «X» gar eine eigene Submarke für solche Anlässe geschaffen. Beiden gemeinsam ist, dass die Bologneser und Venezianer ihre Sondermodelle nutzen, um zu zeigen, was ihre Ingenieure zu leisten imstande sind.

Das extrem seltene Prachtstück Bimota KB998 Elite Foto: bbk Das extrem seltene Prachtstück Bimota KB998 Elite © bbk

Bimota hingegen wählt den direkteren Weg: Provec Racing, das Team hinter den Einsätzen in der Superbike-WM, stellt für die ausgewählten Kunden eine praktisch rennfertige Version der KB998 Rimini als «Replica» zur Verfügung. Heißt: Das Motorrad ist dem Wettbewerbsgerät so nah wie möglich nachempfunden, einschließlich aller Zubehörteile wie Bremsen, Auspuff, Verkleidung und Ergonomie. 215 PS leistet der Vierzylinder in dieser Variante, und die treffen auf ein Gewicht von 176 Kilogramm, zuzüglich Treibstoff. Dazu kommt eine eigene Software für die Nutzung von Daten, individuelle Einstellmöglichkeiten von Motormapping und Fahrhilfen bis hin zu mechanischen Anpassungen von Kupplung sowie Gabel. Obwohl der Hersteller selbst von einem «Sammlerstück für exklusive Garagen» spricht, soll den Kunden die Möglichkeit gegeben werden, sich ihr eigenes Renngerät maßzuschneidern und es auf der Rennstrecke ordentlich krachen zu lassen.

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Betreuung wie für einen Werksfahrer

Mit dem Motorrad, das Ende Oktober 2026 bei einer eigenen Veranstaltung im Rahmen der Wintertestfahrten der Superbike-WM in Jerez an die fünf Käufer übergeben werden soll, sichern sich diese gleichzeitig Zugriff auf ein Team, das sie beim optimalen Einstellen des Motorrads unterstützt: Mechaniker, Elektronikspezialist, Fahrwerksfachmann und Crew-Chief werden den Fahrern bei Privattests zur Seite stehen, die gemeinsam mit den Superbike-WM-Piloten Alex Lowes und Axel Bassani sowie den Entwicklungsfahrern Xavi Fores und Tito Rabat stattfinden. Im Rahmen dessen sollen die Käufer auch technisches Training von Provec Racing erhalten. Besuchsmöglichkeiten bei Veranstaltungen der Superbike-WM zählen ebenfalls zum Paket.

Thema der Woche Ausblick: Mit diesen Piloten könnte die MotoGP 2027 an den Start gehen Noch fehlen viele Unterschriften auf den Verträgen für 2027. Und doch lässt sich ein konkretes Bild der Königsklasse im Jahr 1 mit 850 ccm zeichnen. Etliche Transfers von Topfahrern gelten als sicher. Thomas Kuttruf Weiterlesen