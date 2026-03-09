Bimota mit Großaufgebot beim Superbike-Test in Portimão: Fünf KB998!

Im Superpole-Race auf Phillip Island erreichten Axel Bassani und Alex Lowes die Plätze 2 und 3 und schrieben damit ein kleines Stück Bimota-Geschichte. Insgesamt verlief der Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 für den Kleinserienhersteller aus Rimini mit drei Podestplätzen und fünf Top-7-Ergebnissen erfreulich.

Werbung

Werbung

Aber die malerisch gelegene australische Rennstrecke ist sehr speziell, und daher wird es beim Portimão am Montag und Dienstag dieser Woche darum gehen, eine Bestätigung der Leistungsfähigkeit zu bekommen. Bimota schielt mit einem Auge aber bereits viel weiter in die Zukunft.

«Wir wissen, dass Phillip Island eine besondere Strecke ist, mit nicht allzu vielen harten Bremspunkten, daher müssen wir weiter daran arbeiten, unsere tatsächliche Leistung zu verstehen, insbesondere im Vergleich zu den anderen Wettbewerbern», sagte Teammanager Guim Roda. «Die ersten drei Runden des Jahres – in PI, Portimão und dann Assen – werden wichtige Punkte sein, um zu verstehen, wo wir stehen, und um unsere Entwicklungsrichtung für 2027 festzulegen. Nach dem, was wir auf Phillip Island gesehen haben, haben sich die Entwicklungsschritte für 2026 als erfolgreich erwiesen.»

Neues Bimota-Team aus der Britischen Superbike Serie

Bimota ist mit einem Großaufgebot nach Portimão gekommen. Neben den Einsatzfahrern wird auch Testfahrer Xavi Fores auf der Strecke zu sehen sein – und ein zweites Team aus der BSB!

Werbung

Werbung

«Lasst uns so weiterarbeiten und sehen, wie Alex, Axel und Xavi daran arbeiten, die KB998 noch besser zu machen», betonte der Spanier. «Beim Test wird auch das FS3 Team zum ersten Mal die KB998 einsetzen. Wir werden ihnen helfen, so schnell wie möglich zu lernen, wie das Motorrad funktioniert, damit sie mit der bestmöglichen Vorbereitung zur ersten BSB-Runde antreten können.»