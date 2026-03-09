Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Bimota mit Großaufgebot beim Superbike-Test in Portimão: Fünf KB998!

Nach dem erfreulichen Saisonauftakt auf Phillip Island sucht Bimota beim zweitägigen Test in Portimão die Bestätigung. Verstärkung kommt aus der britischen Superbike-Meisterschaft.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Fünf Bimota KB998 sahen wir noch nie gleichzeitig auf der Strecke
Fünf Bimota KB998 sahen wir noch nie gleichzeitig auf der Strecke
Foto: Bimota
Fünf Bimota KB998 sahen wir noch nie gleichzeitig auf der Strecke
© Bimota

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im Superpole-Race auf Phillip Island erreichten Axel Bassani und Alex Lowes die Plätze 2 und 3 und schrieben damit ein kleines Stück Bimota-Geschichte. Insgesamt verlief der Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 für den Kleinserienhersteller aus Rimini mit drei Podestplätzen und fünf Top-7-Ergebnissen erfreulich.

Werbung

Werbung

Aber die malerisch gelegene australische Rennstrecke ist sehr speziell, und daher wird es beim Portimão am Montag und Dienstag dieser Woche darum gehen, eine Bestätigung der Leistungsfähigkeit zu bekommen. Bimota schielt mit einem Auge aber bereits viel weiter in die Zukunft.

«Wir wissen, dass Phillip Island eine besondere Strecke ist, mit nicht allzu vielen harten Bremspunkten, daher müssen wir weiter daran arbeiten, unsere tatsächliche Leistung zu verstehen, insbesondere im Vergleich zu den anderen Wettbewerbern», sagte Teammanager Guim Roda. «Die ersten drei Runden des Jahres – in PI, Portimão und dann Assen – werden wichtige Punkte sein, um zu verstehen, wo wir stehen, und um unsere Entwicklungsrichtung für 2027 festzulegen. Nach dem, was wir auf Phillip Island gesehen haben, haben sich die Entwicklungsschritte für 2026 als erfolgreich erwiesen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Neues Bimota-Team aus der Britischen Superbike Serie

Bimota ist mit einem Großaufgebot nach Portimão gekommen. Neben den Einsatzfahrern wird auch Testfahrer Xavi Fores auf der Strecke zu sehen sein – und ein zweites Team aus der BSB!

Werbung

Werbung

«Lasst uns so weiterarbeiten und sehen, wie Alex, Axel und Xavi daran arbeiten, die KB998 noch besser zu machen», betonte der Spanier. «Beim Test wird auch das FS3 Team zum ersten Mal die KB998 einsetzen. Wir werden ihnen helfen, so schnell wie möglich zu lernen, wie das Motorrad funktioniert, damit sie mit der bestmöglichen Vorbereitung zur ersten BSB-Runde antreten können.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

62

2

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

42

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

26

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

25

5

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

19

6

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

19

7

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM BONOVO Racing

MGM BONOVO Racing

17

8

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

17

9

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

16

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Placeholder

Elf Marc VDS Racing Team

16

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien