Bimota peilt in Most Rückkehr auf das Podium an – doch es gibt ein Problem

Dass die FIM vor dem Superbike-Meeting in Assen Bimota mittels Reduzierung der Fuel-Flow-Menge bestraft hat, sorgte bei Fans und Beobachtern für Kopfschütteln. Zwar wurde auch Ducati auf dieselbe Weise eingebremst, doch die Erfolge sind nicht vergleichbar.

Werbung

Werbung

Denn die Bimota-Piloten Axel Bassani und Alex Lowes gelangen nur auf Phillip Island zusammen drei Podestplätze, während Ducati-Fahrer bisher 29 von 36 möglichen Top-3-Ergebnissen einfuhren. Und weil Ducati die Leistungsreduzierung besser kompensieren konnte als Bimota, wurde der Abstand zwischen den beiden italienischen Fabrikaten sogar größer.

Kampf um Podiumsplätze annähern. Alex Lowes

Dennoch rechnet sich Bimota für den bevorstehenden fünften Event der Superbike-WM 2026 Chancen auf ein gutes Wochenende aus. Womöglich wären Podestplätze in Reichweite, meint Alex Lowes. «Ich freue mich auf Most, denn die Strecke hat im Vergleich zu den letzten Rennen wieder ein anderes Layout», sagte der Engländer. «Im vergangenen Jahr waren wir im zweiten Sektor der Strecke stark, vor allem aber im dritten. Am Freitag werden wir uns darauf konzentrieren, uns im vierten Sektor zu verbessern, damit wir dort konkurrenzfähiger sind. Mal sehen, ob wir uns dem Kampf um die Podiumsplätze annähern können.»

Werbung

Werbung

Sektor 4 ist der Bereich der 4212 Meter langen Piste, in dem die höchsten Geschwindigkeiten erreicht werden!

Thema der Woche Miami-Grand-Prix: Alles neu in der Formel 1 – und auch besser? In Miami war die Formel 1 erstmals mit überarbeitetem Reglement unterwegs. Wie die Veränderungen bei den Fahrern ankamen und warum das Feld in Miami enger zusammenrückte. Silja Rulle Weiterlesen

Zuletzt auf dem Balaton Park Circuit haben sich die Bimota-Werkspiloten mit einem schlechten Qualifying (nur die Startplätze 10 und 14) selbst Steine in den Weg gelegt. «Wie jeder weiß, ist es schwierig, die Rennen von weit hinten zu starten. Aber wir hatten die Geschwindigkeit, und deshalb glauben wir, dass wir in Most eine gute Leistung zeigen können», betonte Bassani. «Das Autodrom Most ist eine wirklich schwierige Strecke mit vielen Kurven. Es ist wichtig, vom ersten Schikane bis zum Ende den richtigen Rhythmus zu finden, da es viele Kurven gibt, die verschiedene Sektoren der Strecke bilden, daher ist Präzision entscheidend.»