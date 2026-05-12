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Bimota peilt in Most Rückkehr auf das Podium an – doch es gibt ein Problem

Nachdem Bimota zuletzt in Ungarn die Podestplätze nur aus der Ferne gesehen haben, sind Alex Lowes und Axel Bassani für den Superbike-Meeting auf dem Autodrom Most wesentlich zuversichtlicher.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Alex Lowes peilt Podestplätze an
Alex Lowes peilt Podestplätze an
Foto: Bimota
Alex Lowes peilt Podestplätze an
© Bimota

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Dass die FIM vor dem Superbike-Meeting in Assen Bimota mittels Reduzierung der Fuel-Flow-Menge bestraft hat, sorgte bei Fans und Beobachtern für Kopfschütteln. Zwar wurde auch Ducati auf dieselbe Weise eingebremst, doch die Erfolge sind nicht vergleichbar.

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Denn die Bimota-Piloten Axel Bassani und Alex Lowes gelangen nur auf Phillip Island zusammen drei Podestplätze, während Ducati-Fahrer bisher 29 von 36 möglichen Top-3-Ergebnissen einfuhren. Und weil Ducati die Leistungsreduzierung besser kompensieren konnte als Bimota, wurde der Abstand zwischen den beiden italienischen Fabrikaten sogar größer.

Kampf um Podiumsplätze annähern.

Alex Lowes

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Im Artikel erwähnt

Dennoch rechnet sich Bimota für den bevorstehenden fünften Event der Superbike-WM 2026 Chancen auf ein gutes Wochenende aus. Womöglich wären Podestplätze in Reichweite, meint Alex Lowes. «Ich freue mich auf Most, denn die Strecke hat im Vergleich zu den letzten Rennen wieder ein anderes Layout», sagte der Engländer. «Im vergangenen Jahr waren wir im zweiten Sektor der Strecke stark, vor allem aber im dritten. Am Freitag werden wir uns darauf konzentrieren, uns im vierten Sektor zu verbessern, damit wir dort konkurrenzfähiger sind. Mal sehen, ob wir uns dem Kampf um die Podiumsplätze annähern können.»

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Sektor 4 ist der Bereich der 4212 Meter langen Piste, in dem die höchsten Geschwindigkeiten erreicht werden!

Zuletzt auf dem Balaton Park Circuit haben sich die Bimota-Werkspiloten mit einem schlechten Qualifying (nur die Startplätze 10 und 14) selbst Steine in den Weg gelegt. «Wie jeder weiß, ist es schwierig, die Rennen von weit hinten zu starten. Aber wir hatten die Geschwindigkeit, und deshalb glauben wir, dass wir in Most eine gute Leistung zeigen können», betonte Bassani. «Das Autodrom Most ist eine wirklich schwierige Strecke mit vielen Kurven. Es ist wichtig, vom ersten Schikane bis zum Ende den richtigen Rhythmus zu finden, da es viele Kurven gibt, die verschiedene Sektoren der Strecke bilden, daher ist Präzision entscheidend.»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

21

34:39,980

1:38,569

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,557

1:38,648

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

21

+11,970

1:39,126

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

21

+12,478

1:39,055

13

05

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

21

+24,903

1:39,572

11

06

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+26,510

1:39,488

10

07

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

21

+30,043

1:39,913

9

08

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

21

+32,647

1:40,026

8

09

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Remy Gardner

Remy Gardner

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

87

21

+35,768

1:40,074

7

10

Stefano Manzi

Stefano Manzi

GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

Stefano Manzi

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

62

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+35,842

1:39,860

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