Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Bimota-Pilot Alex Lowes: Nach drei Stürzen war das Selbstvertrauen dahin

Trotz eines schlechten Qualifyings erreichte Alex Lowes beim Superbike-Meeting im tschechischen Most solide Ergebnisse. Der Bimota-Pilot stürzte mehrfach, punktete aber in jedem Rennen.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Alex Lowes: Drei Stürze haben Selbstverstrauen gekostet
Alex Lowes: Drei Stürze haben Selbstverstrauen gekostet
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes: Drei Stürze haben Selbstverstrauen gekostet
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Das Autodrom Most erwies sich für Bimota und insbesondere für Alex Lowes als schwieriger als gedacht, wobei die Probleme hausgemacht waren. Der Engländer stürzte am Freitag im FP1 sowie am Samstag im dritten freien Training und anschließend in der Superpole – nur Startplatz 15 und das auf einer Rennstrecke, auf der das Überholen nicht einfach ist.

Werbung

Werbung

Dass Lowes im ersten Lauf dennoch bis auf Platz 7 nach vorn kam, war unter diesen Umständen ein sehr ansprechendes Ergebnis. «Es war ein schwieriger Samstag für uns, und was mein Gefühl für das Motorrad angeht, scheinen wir etwas aus unserem Fenster geraten zu sein. Leider hatten wir das schlechteste Qualifying des Jahres, aber im Rennen gelang uns ein wirklich gutes Comeback, nachdem wir das Motorrad ziemlich stark umgestellt hatten. Wir sind auf Platz sieben vorgerückt, also müssen wir zufrieden sein. Wir haben einige gute Manöver gezeigt und viele Plätze gutgemacht. Nach einem schwierigen Tag haben wir ein positives Ergebnis erzielt.»

Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Bulega, Baldassarri, Montella
Bulega, Baldassarri, Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Surra und Gerloff
Surra und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Manzi, Vierge, Gardner
Manzi, Vierge, Gardner
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Montella
Lecuona, Bulega, Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Selbst über die halbe Distanz gelang dem 35-Jährigen im Superpole-Race eine Verbesserung auf Position 9, was für den zweiten Lauf eine verbesserte Startposition einbrachte. Lowes wurde im zweiten langen Rennen erneut Siebter. «Es gab viele Positionskämpfe, aber von mir kam nicht allzu viel, weil ich nicht gut überholen konnte», ärgerte sich der Bimota-Pilot. «Mir hat das Vertrauen in die Front gefehlt, sodass ich nicht wie sonst pushen konnte. Ich bin aber so weit zufrieden mit der Performance, vor allem, weil wir uns von Platz 15 in der Qualifikation nach vorn kämpfen mussten.

Werbung

Werbung

Lowes gibt zu: «Nachdem ich zwischen Freitag und Samstag drei Stürze hatte, war mein Selbstvertrauen nicht wirklich da. Aber wir hatten drei gute Rennen. Die Jungs haben fantastische Arbeit geleistet, und wir sind ruhig geblieben. Es war nicht mein bestes Superbike-Meeting, ich habe aber gute Rennen gefahren. Insgesamt war es ein hartes Wochenende, aber wir haben in allen drei Rennen Punkte geholt.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Rennen

  7. Startaufstellung

  8. Super Pole

  9. 3. Freies Training

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

33:20,149

1:30,109

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+0,594

1:30,149

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+15,529

1:30,748

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+16,783

1:31,037

13

05

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+22,947

1:30,801

11

06

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

22

+23,177

1:30,982

10

07

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+23,643

1:31,133

9

08

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+23,869

1:31,172

8

09

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+26,991

1:31,503

7

10

Tommy Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Tommy Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

46

22

+27,740

1:31,373

6

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  • Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Balaton Park/Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Most/Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Aragon/Spanien

    Motorland Aragón, Spanien
    29.–31.05.2026
    Zum Event

  4. Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  5. Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien