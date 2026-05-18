Bimota-Pilot Alex Lowes: Nach drei Stürzen war das Selbstvertrauen dahin

Das Autodrom Most erwies sich für Bimota und insbesondere für Alex Lowes als schwieriger als gedacht, wobei die Probleme hausgemacht waren. Der Engländer stürzte am Freitag im FP1 sowie am Samstag im dritten freien Training und anschließend in der Superpole – nur Startplatz 15 und das auf einer Rennstrecke, auf der das Überholen nicht einfach ist.

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Dass Lowes im ersten Lauf dennoch bis auf Platz 7 nach vorn kam, war unter diesen Umständen ein sehr ansprechendes Ergebnis. «Es war ein schwieriger Samstag für uns, und was mein Gefühl für das Motorrad angeht, scheinen wir etwas aus unserem Fenster geraten zu sein. Leider hatten wir das schlechteste Qualifying des Jahres, aber im Rennen gelang uns ein wirklich gutes Comeback, nachdem wir das Motorrad ziemlich stark umgestellt hatten. Wir sind auf Platz sieben vorgerückt, also müssen wir zufrieden sein. Wir haben einige gute Manöver gezeigt und viele Plätze gutgemacht. Nach einem schwierigen Tag haben wir ein positives Ergebnis erzielt.»

Selbst über die halbe Distanz gelang dem 35-Jährigen im Superpole-Race eine Verbesserung auf Position 9, was für den zweiten Lauf eine verbesserte Startposition einbrachte. Lowes wurde im zweiten langen Rennen erneut Siebter. «Es gab viele Positionskämpfe, aber von mir kam nicht allzu viel, weil ich nicht gut überholen konnte», ärgerte sich der Bimota-Pilot. «Mir hat das Vertrauen in die Front gefehlt, sodass ich nicht wie sonst pushen konnte. Ich bin aber so weit zufrieden mit der Performance, vor allem, weil wir uns von Platz 15 in der Qualifikation nach vorn kämpfen mussten.

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Lowes gibt zu: «Nachdem ich zwischen Freitag und Samstag drei Stürze hatte, war mein Selbstvertrauen nicht wirklich da. Aber wir hatten drei gute Rennen. Die Jungs haben fantastische Arbeit geleistet, und wir sind ruhig geblieben. Es war nicht mein bestes Superbike-Meeting, ich habe aber gute Rennen gefahren. Insgesamt war es ein hartes Wochenende, aber wir haben in allen drei Rennen Punkte geholt.»