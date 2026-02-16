Bimota-Pilot Axel Bassani (2.) mahnt zur Geduld: Top-5 sind realistisch

In der zweiten Saison mit der Bimota hofft Bimota auf konstantere Ergebnisse als im Debütjahr der KB998. Da nun Daten von allen Rennstrecken vorhanden sind, sind diese Hoffnungen berechtigt. Auch, dass es in den Werksteams anderer Hersteller viele Fahrerwechsel oder – bei Ducati – ein neues Modell zum Einsatz kommt – könnte für das vom Kawasaki Racing Team organisierte Werksteam von Vorteil sein.

Beim Phillip-Island-Test scheint sich das zu bestätigen: Axel Bassani markierte am ersten Testtag mit weniger als 0,3 sec Rückstand auf WM-Favorit Nicolò Bulega (Ducati) die zweitbeste Rundenzeit. Etwas überrascht schien der Italiener davon selbst zu sein. «Ich wusste überhaupt nicht, was ich erwarten konnte», beteuerte der 26-Jährige aus Feltre. «Bei den vorherigen Tests haben wir kaum etwas Sinnvolles tun können und haben die Zeit hauptsächlich mit Warten verbracht – das waren lange Tage. Wir sind hier praktisch bei null gestartet, wie alle anderen auch.»

Vor einem Jahr erreichte Bassani in Australien die Plätze 9, 9 und 10. «Wir müssen realistisch bleiben. Mal läuft es gut, ein anderes Mal nicht so», erklärte Bassani. «Es sind aber nur zwei Bimota und so lassen Fortschritte langsamer erzielen, als wenn man wie Ducati acht Motorräder in der Startaufstellung hat. Sie gewinnen mehr Daten, haben die Eindrücke einer Vielzahl von Piloten. Wir dagegen benötigen mehr Zeit, aber wir werden ankommen. Aktuell denke ich, sind wir noch so weit, konstant um die vorderen zwei Positionen kämpfen zu können. Um einen Platz auf dem Podest können wir vereinzelt kämpfen, realistisch sind aber die Top-5. Ein zweites Bimota-Team wäre hilfreich, die Lücke schneller zu schließen.»

Nach zwei Jahren mit Marcel Duinker – der Niederländer hat eine andere Funktion in der Bimota-Kawasaki-Organisation übernommen – hat Bassani in der Superbike-WM 2026 mit Uri Pallares einen neuen Crew-Chief bekommen. Der Spanier arbeitete im vergangenen Jahr bei Yamaha mit dem zurückgetretenen Jonathan Rea. «Tatsächlich beginnt unsere Zusammenarbeit erst hier beim Phillip-Island-Test. Wir haben noch viel zu tun, und bis wir blind miteinander arbeiten, werden wir noch etwas Zeit benötigen», betonte Bassani. «Aber der Startpunkt ist gut! Die Atmosphäre innerhalb des Teams ist super und die Zusammenarbeit mit der anderen Seite der Box läuft reibungslos. Ich denke, das ist das Wichtigste, denn wir wollen mit beiden Fahrern vorn dabei sein.»

Zeiten Superbike-Test Phillip Island, Montag: