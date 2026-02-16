Weiter zum Inhalt
Bimota-Pilot Axel Bassani (2.) mahnt zur Geduld: Top-5 sind realistisch

Als Zweiter am ersten Testtag überraschte Axel Bassani. Für das Rennwochenende der Superbike-WM 2026 auf Phillip Island hält der Bimota-Pilot aber andere Ergebnisse für realistisch.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Axel Bassani (Bimota) glänzte am Montag als Zweiter
Axel Bassani (Bimota) glänzte am Montag als Zweiter
Foto: WorldSBK
Axel Bassani (Bimota) glänzte am Montag als Zweiter
© WorldSBK

In der zweiten Saison mit der Bimota hofft Bimota auf konstantere Ergebnisse als im Debütjahr der KB998. Da nun Daten von allen Rennstrecken vorhanden sind, sind diese Hoffnungen berechtigt. Auch, dass es in den Werksteams anderer Hersteller viele Fahrerwechsel oder – bei Ducati – ein neues Modell zum Einsatz kommt – könnte für das vom Kawasaki Racing Team organisierte Werksteam von Vorteil sein.

Beim Phillip-Island-Test scheint sich das zu bestätigen: Axel Bassani markierte am ersten Testtag mit weniger als 0,3 sec Rückstand auf WM-Favorit Nicolò Bulega (Ducati) die zweitbeste Rundenzeit. Etwas überrascht schien der Italiener davon selbst zu sein. «Ich wusste überhaupt nicht, was ich erwarten konnte», beteuerte der 26-Jährige aus Feltre. «Bei den vorherigen Tests haben wir kaum etwas Sinnvolles tun können und haben die Zeit hauptsächlich mit Warten verbracht – das waren lange Tage. Wir sind hier praktisch bei null gestartet, wie alle anderen auch.»

Vor einem Jahr erreichte Bassani in Australien die Plätze 9, 9 und 10. «Wir müssen realistisch bleiben. Mal läuft es gut, ein anderes Mal nicht so», erklärte Bassani. «Es sind aber nur zwei Bimota und so lassen Fortschritte langsamer erzielen, als wenn man wie Ducati acht Motorräder in der Startaufstellung hat. Sie gewinnen mehr Daten, haben die Eindrücke einer Vielzahl von Piloten. Wir dagegen benötigen mehr Zeit, aber wir werden ankommen. Aktuell denke ich, sind wir noch so weit, konstant um die vorderen zwei Positionen kämpfen zu können. Um einen Platz auf dem Podest können wir vereinzelt kämpfen, realistisch sind aber die Top-5. Ein zweites Bimota-Team wäre hilfreich, die Lücke schneller zu schließen.»

Nach zwei Jahren mit Marcel Duinker – der Niederländer hat eine andere Funktion in der Bimota-Kawasaki-Organisation übernommen – hat Bassani in der Superbike-WM 2026 mit Uri Pallares einen neuen Crew-Chief bekommen. Der Spanier arbeitete im vergangenen Jahr bei Yamaha mit dem zurückgetretenen Jonathan Rea. «Tatsächlich beginnt unsere Zusammenarbeit erst hier beim Phillip-Island-Test. Wir haben noch viel zu tun, und bis wir blind miteinander arbeiten, werden wir noch etwas Zeit benötigen», betonte Bassani. «Aber der Startpunkt ist gut! Die Atmosphäre innerhalb des Teams ist super und die Zusammenarbeit mit der anderen Seite der Box läuft reibungslos. Ich denke, das ist das Wichtigste, denn wir wollen mit beiden Fahrern vorn dabei sein.»

Zeiten Superbike-Test Phillip Island, Montag:

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:29,345 min

2.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:29,636

+ 0,291 sec

3.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:29,907

+ 0,562

4.

Yari Montella (I)

Ducati

1:29,921

+ 0,576

5.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:30,015

+ 0,670

6.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:30,259

+ 0,914

7.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:30,275

+ 0,930

8.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:30,297

+ 0,952

9.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:30,420

+ 1,075

10.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:30,492

+ 1,147

11.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:30,563

+ 1,218

12.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:30,586

+ 1,241

13.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,623

+ 1,278

14.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:30,648

+ 1,303

15.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:31,031

+ 1,686

16.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:31,092

+ 1,747

17.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:31,116

+ 1,771

18.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:31,159

+ 1,814

19.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:31,175

+ 1,830

20.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:31,255

+ 1,910

21.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:31,350

+ 2,005

22.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:32,560

+ 3,215

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

