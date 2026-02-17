Bimota-Pilot Axel Bassani optimistisch wie nie: «Sehr gut vorbereitet»

Vor einem Jahr gab die Bimota KB998 auf Phillip Island ihr Renndebüt, nun verfügt das von KRT (Kawasaki Racing Team) organisierte Werksteam des italienischen Kleinserienherstellers über ein Jahr Erfahrung mit dem innovativen Motorrad. Beim zweitägigen Superbike-Test am Montag und Dienstag dieser Woche war das erkennbar: In der kombinierten Zeitenliste belegten die Bimota-Asse Axel Bassani und Alex Lowes die Plätze 5 und 6. Damit mauserte man sich zur zweiten Kraft, denn die ersten vier Positionen belegen Ducati-Piloten.

Beim Test hinterließ der Italiener einen etwas stärkeren Eindruck. Der 26-Jährige war nicht nur 0,2 sec schneller als sein englischer Teamkollege, er mischte auch konstant auf vorderen Positionen mit: Dritter in der ersten Session, dann Zweiter, wieder Dritter und in der vierten und letzten Session Vierter. «Und wir waren konstant», ergänzte Bassani. «Wir haben ein paar verschiedene Dinge ausprobiert, darunter auch eine Rennsimulation über 21 Runden, und die Ergebnisse waren nicht schlecht. Ich bin nicht ganz zufrieden, weil ich in den ersten sieben oder acht Runden ein wenig Mühe hatte, ein gutes Tempo zu finden, das müssen wir verstehen. Im Allgemeinen ist das Gefühl recht gut. Jedes Mal, wenn ich auf die Strecke gehe, habe ich einen guten Rhythmus, und in der Box fühle ich mich gut.»

Nachdem Marcel Duinker im Winter eine neue Aufgabe innerhalb der KRT-Organisation übernommen hat, hat Bassani neu Uri Pallares als Crew-Chief. «Wir werden uns jetzt mit den Daten beschäftigen, da ich auch einen neuen Crew-Chief habe. Es gibt viel zu tun, aber wir sind auf einem guten Weg», betonte der Italiener. «Wir wissen, wo wir stehen können, und ich denke, wir können uns für das Rennwochenende noch ein wenig verbessern. Wir müssen auch sehen, wie das Wetter wird, denn das ändert sich hier immer recht schnell. Ich denke, insgesamt sind wir ziemlich gut für das Wochenende vorbereitet. Das Rennwochenende ist natürlich etwas anderes, daher denke ich, dass wir ruhig und Schritt für Schritt beginnen und versuchen müssen, dort anzukommen, wo wir hinwollen.»

Pallares hatte im vergangenen Jahr bei Yamaha mit Jonathan Rea zusammengearbeitet. Von seinem neuen Schützling ist der Spanier angetan. «Um ehrlich zu sein, fährt er das Motorrad wirklich gut. Von der ersten Session an lief alles ganz natürlich und reibungslos», schilderte Pallares. «Wir haben an der Balance gearbeitet, ein paar Teile ausprobiert und insgesamt ein ziemlich gutes Testprogramm absolviert. Für uns war das hier wie ein Test im November, da wir bei den vorherigen Wintertests keine Gelegenheit hatten, mit der Arbeit zu beginnen und Zeit auf der Strecke zu verbringen. Das ist also ein guter Start.»

