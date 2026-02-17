Weiter zum Inhalt
Bimota-Pilot Axel Bassani optimistisch wie nie: «Sehr gut vorbereitet»

Kann Bimota beim Superbike-Saisonauftakt auf Phillip Island der starken Ducati-Armada Paroli bieten? Beim vorgelagerten Test deutete insbesondere Axel Bassani an, dass es im Bereich des Möglichen ist.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Axel Bassani war beim Phillip-Island-Test gut unterwegs
Axel Bassani war beim Phillip-Island-Test gut unterwegs
Foto: Bimota
Axel Bassani war beim Phillip-Island-Test gut unterwegs
© Bimota

Vor einem Jahr gab die Bimota KB998 auf Phillip Island ihr Renndebüt, nun verfügt das von KRT (Kawasaki Racing Team) organisierte Werksteam des italienischen Kleinserienherstellers über ein Jahr Erfahrung mit dem innovativen Motorrad. Beim zweitägigen Superbike-Test am Montag und Dienstag dieser Woche war das erkennbar: In der kombinierten Zeitenliste belegten die Bimota-Asse Axel Bassani und Alex Lowes die Plätze 5 und 6. Damit mauserte man sich zur zweiten Kraft, denn die ersten vier Positionen belegen Ducati-Piloten.

Beim Test hinterließ der Italiener einen etwas stärkeren Eindruck. Der 26-Jährige war nicht nur 0,2 sec schneller als sein englischer Teamkollege, er mischte auch konstant auf vorderen Positionen mit: Dritter in der ersten Session, dann Zweiter, wieder Dritter und in der vierten und letzten Session Vierter. «Und wir waren konstant», ergänzte Bassani. «Wir haben ein paar verschiedene Dinge ausprobiert, darunter auch eine Rennsimulation über 21 Runden, und die Ergebnisse waren nicht schlecht. Ich bin nicht ganz zufrieden, weil ich in den ersten sieben oder acht Runden ein wenig Mühe hatte, ein gutes Tempo zu finden, das müssen wir verstehen. Im Allgemeinen ist das Gefühl recht gut. Jedes Mal, wenn ich auf die Strecke gehe, habe ich einen guten Rhythmus, und in der Box fühle ich mich gut.»

Nachdem Marcel Duinker im Winter eine neue Aufgabe innerhalb der KRT-Organisation übernommen hat, hat Bassani neu Uri Pallares als Crew-Chief. «Wir werden uns jetzt mit den Daten beschäftigen, da ich auch einen neuen Crew-Chief habe. Es gibt viel zu tun, aber wir sind auf einem guten Weg», betonte der Italiener. «Wir wissen, wo wir stehen können, und ich denke, wir können uns für das Rennwochenende noch ein wenig verbessern. Wir müssen auch sehen, wie das Wetter wird, denn das ändert sich hier immer recht schnell. Ich denke, insgesamt sind wir ziemlich gut für das Wochenende vorbereitet. Das Rennwochenende ist natürlich etwas anderes, daher denke ich, dass wir ruhig und Schritt für Schritt beginnen und versuchen müssen, dort anzukommen, wo wir hinwollen.»

Pallares hatte im vergangenen Jahr bei Yamaha mit Jonathan Rea zusammengearbeitet. Von seinem neuen Schützling ist der Spanier angetan. «Um ehrlich zu sein, fährt er das Motorrad wirklich gut. Von der ersten Session an lief alles ganz natürlich und reibungslos», schilderte Pallares. «Wir haben an der Balance gearbeitet, ein paar Teile ausprobiert und insgesamt ein ziemlich gutes Testprogramm absolviert. Für uns war das hier wie ein Test im November, da wir bei den vorherigen Wintertests keine Gelegenheit hatten, mit der Arbeit zu beginnen und Zeit auf der Strecke zu verbringen. Das ist also ein guter Start.»

Kombinierte Zeiten Superbike-Test Phillip Island, 16. und 17. Februar:

Pos

Fahrer

Motorrad

Zeit

Diff

1.

Nicolo Bulega (I)

Ducati

1:28,630 min

2.

Sam Lowes (GB)

Ducati

1:29,296

+ 0,666 sec

3.

Lorenzo Baldassarri (I)

Ducati

1:29,328

+ 0,698

4.

Yari Montella (I)

Ducati

1:29,351

+ 0,721

5.

Axel Bassani (I)

Bimota

1:29,373

+ 0,743

6.

Alex Lowes (GB)

Bimota

1:29,575

+ 0,945

7.

Miguel Oliveira (P)

BMW

1:29,676

+ 1,046

8.

Iker Lecuona (E)

Ducati

1:29,769

+ 1,139

9.

Xavier Vierge (E)

Yamaha

1:29,812

+ 1,182

10.

Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki

1:29,823

+ 1,193

11.

Alvaro Bautista (E)

Ducati

1:29,861

+ 1,231

12.

Danilo Petrucci (I)

BMW

1:29,906

+ 1,276

13.

Tarran Mackenzie (GB)

Ducati

1:29,957

+ 1,327

14.

Alberto Surra (I)

Ducati

1:29,969

+ 1,339

15.

Stefano Manzi (I)

Yamaha

1:30,110

+ 1,480

16.

Andrea Locatelli (I)

Yamaha

1:30,205

+ 1,575

17.

Remy Gardner (AUS)

Yamaha

1:30,269

+ 1,639

18.

Ryan Vickers (GB)

Honda

1:30,446

+ 1,816

19.

Jake Dixon (GB)

Honda

1:30,492

+ 1,862

20.

Tetsuta Nagashima (J)

Honda

1:30,513

+ 1,883

21.

Bahattin Sofuoglu (TR)

Yamaha

1:30,740

+ 2,110

22.

Mattia Rato (I)

Yamaha

1:31,972

+ 3,342

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025
2024
2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  • Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  5. Tschechien

    Autodrom Most, Tschechien
    15.–17.05.2026
    Zum Event

