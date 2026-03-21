Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Bimota: Stolz auf die Vergangenheit, Vorfreude auf die SBK-Zukunft

Mit zwei Podestplätzen durch Axel Bassani und einem Top-3-Finish durch Alex Lowes gelang Bimota auf Phillip Island ein starker Einstand in die Superbike-WM 2026. Es soll erst der Anfang gewesen sein.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Teammanager und Provec-Mitinhaber Guim Roda
Teammanager und Provec-Mitinhaber Guim Roda
Foto: Bimota
Teammanager und Provec-Mitinhaber Guim Roda
© Bimota

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Im Geheimen hatten Kawasaki, Bimota und das Rennteam Provec Racing an der Rückkehr des italienischen Kleinserienherstellers gearbeitet. Auch die erste Saison mit der KB998 lief erstaunlich leise – es gab keine gravierenden technischen Probleme und als WM-Sechster mit vier Top-3-Ergebnissen zeigte Alex Lowes das Potenzial der Bimota.

Werbung

Werbung

«Die Saison 2025 stellte für uns eine außergewöhnliche Herausforderung dar», blickte Teammanager Guim Roda zurück. «Wir führten ein komplett neues Projekt, ein neues Motorrad und eine neue Arbeitsstruktur auf höchstem Wettbewerbsniveau ein. Trotzdem landeten beide Fahrer in den Top-10 – ein Erfolg, der die Stärke, Konstanz und das Potenzial des Teams seit  der ersten Saison auszeichnet.»

Der Spanier weiter: «Über das gesamte Jahr  hinweg hatten wir keinen einzigen technischen Ausfall. Die Zuverlässigkeit des Gesamtpakets, kombiniert mit kontinuierlicher Weiterentwicklung, ermöglichte es uns, mehrfach an der Spitze mitzufahren, Startplätze in der ersten Reihe zu sichern und unsere ersten Podiumsplätze zu feiern. Diese Momente waren nicht nur wichtige Ergebnisse, sondern auch die klare Bestätigung, dass wir auf einem sehr soliden Fundament aufbauen.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Noch besser der Beginn der Superbike-WM 2026: Im Superpole-Race erreichten Axel Bassani und der Engländer erstmals gemeinsam das Podium. Als Gesamtzweiter ist der Italiener erster Verfolger von WM-Favorit Nicolò Bulega (Ducati).

Werbung

Werbung

«Dieser Fortschritt war nur dank der außergewöhnlichen Zusammenarbeit zwischen Bimota, Kawasaki und Provec Racing möglich. Von den Werkstätten in Granollers bis zu den Entwicklungsabteilungen in Rimini und Akashi wurde jedes Detail mit Präzision, Leidenschaft und kompromisslosem Einsatz angepackt», erzählte Roda. «Wir wissen, wo wir angefangen haben, wir wissen, wie weit wir schon gekommen sind, und wir wissen, dass dies erst der Anfang ist. Unser Ziel ist es nun, uns stetig zu verbessern, dauerhaft an der Spitze mitzufahren und das volle Potenzial von Bimota by Kawasaki Racing Team in der Superbike-WM auszuschöpfen. Wir sind stolz auf das bisher Erreichte und freuen uns umso mehr auf die Zukunft.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

62

2

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

42

3

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

26

4

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Placeholder

Team GoEleven

25

5

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

BARNI Spark Racing Team

19

6

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Aruba.it Racing - Ducati

19

7

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM BONOVO Racing

MGM BONOVO Racing

17

8

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

17

9

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

Bimota by Kawasaki Racing Team

16

10

Sam Lowes

Sam Lowes

Placeholder

Elf Marc VDS Racing Team

16

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  • Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  • Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Australien

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20.–22.02.2026
    Zum Event

  2. Demnächst

    Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27.–29.03.2026
    Zum Event

  3. Niederlande

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17.–19.04.2026
    Zum Event

  4. Ungarn

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01.–03.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien