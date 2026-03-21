Bimota: Stolz auf die Vergangenheit, Vorfreude auf die SBK-Zukunft

Im Geheimen hatten Kawasaki, Bimota und das Rennteam Provec Racing an der Rückkehr des italienischen Kleinserienherstellers gearbeitet. Auch die erste Saison mit der KB998 lief erstaunlich leise – es gab keine gravierenden technischen Probleme und als WM-Sechster mit vier Top-3-Ergebnissen zeigte Alex Lowes das Potenzial der Bimota.

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«Die Saison 2025 stellte für uns eine außergewöhnliche Herausforderung dar», blickte Teammanager Guim Roda zurück. «Wir führten ein komplett neues Projekt, ein neues Motorrad und eine neue Arbeitsstruktur auf höchstem Wettbewerbsniveau ein. Trotzdem landeten beide Fahrer in den Top-10 – ein Erfolg, der die Stärke, Konstanz und das Potenzial des Teams seit der ersten Saison auszeichnet.»

Der Spanier weiter: «Über das gesamte Jahr hinweg hatten wir keinen einzigen technischen Ausfall. Die Zuverlässigkeit des Gesamtpakets, kombiniert mit kontinuierlicher Weiterentwicklung, ermöglichte es uns, mehrfach an der Spitze mitzufahren, Startplätze in der ersten Reihe zu sichern und unsere ersten Podiumsplätze zu feiern. Diese Momente waren nicht nur wichtige Ergebnisse, sondern auch die klare Bestätigung, dass wir auf einem sehr soliden Fundament aufbauen.»

Noch besser der Beginn der Superbike-WM 2026: Im Superpole-Race erreichten Axel Bassani und der Engländer erstmals gemeinsam das Podium. Als Gesamtzweiter ist der Italiener erster Verfolger von WM-Favorit Nicolò Bulega (Ducati).

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«Dieser Fortschritt war nur dank der außergewöhnlichen Zusammenarbeit zwischen Bimota, Kawasaki und Provec Racing möglich. Von den Werkstätten in Granollers bis zu den Entwicklungsabteilungen in Rimini und Akashi wurde jedes Detail mit Präzision, Leidenschaft und kompromisslosem Einsatz angepackt», erzählte Roda. «Wir wissen, wo wir angefangen haben, wir wissen, wie weit wir schon gekommen sind, und wir wissen, dass dies erst der Anfang ist. Unser Ziel ist es nun, uns stetig zu verbessern, dauerhaft an der Spitze mitzufahren und das volle Potenzial von Bimota by Kawasaki Racing Team in der Superbike-WM auszuschöpfen. Wir sind stolz auf das bisher Erreichte und freuen uns umso mehr auf die Zukunft.»