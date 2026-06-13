Bimota: Mit wem die Edelmarke aus Rimini in der Superbike-WM 2027 antritt

Am 5. Juni berichtete SPEEDWEEK.com, welche beiden Fahrer 2027 das Bimota-Werksteam bilden ; am 13. Juni wurde die Vertragsverlängerung mit Alex Lowes und Axel Bassani offiziell verlautbart.

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Alex Lowes und Bassani sind neben BMW-Ass Miguel Oliveira die einzigen Fahrer in dieser Saison, die es aufs Podium geschafft haben und keine Ducati pilotieren. Vor den Rennen in Misano an diesem Wochenende belegen sie in der Weltmeisterschaft die Ränge 4 und 7.

Alex Lowes gehört zu den Schlüsselfiguren des Bimota-Projekts in der Superbike-WM. Der Engländer fährt seit 2020 für das Provec-Team, das damals noch als Kawasaki-Werksteam antrat und seit 2025 die Einsätze der Bimota KB998 verantwortet. Bei der Umstellung von der Kawasaki ZX-10RR auf das neue Motorrad spielte Lowes mit seiner Erfahrung eine zentrale Rolle und gilt innerhalb des Projekts als Teamleader.

Unterschiedliche Vertragslaufzeiten

«Die Tatsache, dass ich die nächsten zwei Jahre beim Team bleiben werde, bedeutet mir sehr viel», sagte Lowes zu seinem neuen Vertrag. «Innerhalb des Teams und der Crew herrscht ein Familiengefühl, das macht es noch motivierender, Teil dieses Projekts zu sein. Ich setze mich ganz dafür ein, die Entwicklung des Motorrads auf der Rennstrecke voranzutreiben und das Wachstum der Marke Bimota sowohl im Rennsport als auch im Bereich der Straßenmotorräder zu unterstützen. Die positiven Impulse aus dem Bimota-Werk und von Kawasaki in Japan motivieren mich. Es ist ein beeindruckendes, globales Unternehmen. Ich glaube fest an dieses Projekt.»

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Teamkollege Axel Bassani ergänzte: «Vor allem im vergangenen Jahr haben wir große Fortschritte gemacht. Auch die Veränderungen, die wir innerhalb des Teams vorgenommen haben, trugen wesentlich dazu bei, unser Projekt auf einem guten Weg weiterzuführen. Ich glaube, es ist die beste Entscheidung, unsere Arbeit um ein Jahr fortzusetzen – wir haben noch viel Spielraum, um weiter zu wachsen.»