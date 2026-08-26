Dornröschenschlaf beendet: Bimota macht sich warm für den Superbike-Restart

Fast zwei Monate dauert die Sommerpause der Superbike-WM 2026 und so mancher Pilot hat seit Donington Park am 12. Juli nicht mehr auf seinem Motorrad gesessen. Kurz vor Beginn des letzten Saisondrittels schickt Bimota Alex Lowes und Axel Bassani deshalb in Navarra auf die Piste.

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Navarra mutet als Schauplatz für einen Test seltsam an – Honda und BMW rückten in der Sommerpause in Magny-Cours und Estoril auf Rennstrecken aus, auf denen in diesem Jahr jeweils noch ein Rennwochenende stattfindet. Bimota wählte die spanische Piste, die 2021 ein kurzes Gastspiel im Kalender der Weltmeisterschaft hatte, aber ganz bewusst aus.

«Alex und Axel haben zu Hause trainiert, sind etwas Motocross und Supermoto gefahren und haben Supersport-Motorräder genutzt, um fit zu bleiben. Aber wir wollten ihnen ein wenig Zeit auf der Strecke mit ihren Superbikes geben, damit sie vor dem Rennen in Frankreich wieder ein Gefühl dafür bekommen», erklärte Teammanager Guim Roda. «Wir haben uns für Navarra entschieden, um der Versuchung zu widerstehen, ausschließlich an einer bestimmten Motorradabstimmung zu arbeiten. Die Idee ist, Testmotoren einzusetzen und den Fahrern die nötigen Runden zu geben, damit sie die Erfahrung genießen und die Grenzen ausloten können, ohne dass es zu komplex wird.»

Die Message ist bei den Fahrern angekommen.

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«Ich freue mich darauf, wieder auf die KB998 zu steigen. Das wird eigentlich kein Test sein; es geht eher darum, wieder auf Touren zu kommen, bevor wir in Magny-Cours wieder ins Renngeschehen einsteigen», sagte Lowes. «Ich freue mich also wirklich darauf, wieder mit den Jungs zusammen zu sein, das Fahren zu genießen und mich dann ab nächster Woche voll und ganz auf Magny-Cours zu konzentrieren. Ich habe es vermisst.»

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«Es war eine schöne Sommerpause, aber sie war ziemlich lang. Es war fast wie eine Winterpause zwischen zwei Saisons», ergänzte sein italienischer Teamkollege. «Wir werden wieder auf das Motorrad steigen, um das gute Gefühl wiederzufinden, das wir in dieser Saison hatten. Also einfach ein paar Trainingsrunden drehen und den Körper auf das nächste Rennwochenende in Frankreich vorbereiten.»

Ebenfalls dabei ist Testfahrer Xavi Fores.