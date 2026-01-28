Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Bisher kaum Fahrbetrieb: Unwetter bremst Superbike-WM-Test in Portimao aus

Unwetter, Wind und Dauerregen legen den Superbike-WM-Test in Portimao lahm. Einige Teams reisen vorzeitig ab – der Frust über hohe Kosten und fehlenden sportlichen Nutzen wächst.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Portimao-Test: Wind, Regen und Sonne wechseln sich ab
Portimao-Test: Wind, Regen und Sonne wechseln sich ab
Foto: S. Fraenzschky
Portimao-Test: Wind, Regen und Sonne wechseln sich ab
© S. Fraenzschky

Empfehlungen

Werbung

Werbung

Was als zweitägiger, von Ducati organisierter Wintertest der Superbike-WM geplant war, entwickelt sich in Portimao zur Geduldsprobe. Bereits die Wetterprognose für Mittwoch und Donnerstag ließ wenig Optimismus aufkommen, weshalb einige Teams früher anreisten, um am Montag und Dienstag mögliche trockene Zeitfenster zu nutzen. Doch auch dieser Plan ging nicht auf.

Werbung

Werbung

Für Dienstag galt eine Unwetterwarnung. Der Kurs präsentierte sich nass, dazu wehte ein kräftiger Wind. In der Nacht zogen Böen mit rund 100 km/h über die Region, begleitet von starkem Regen. Unter diesen Bedingungen war an ein reguläres Testprogramm nicht zu denken.

Am Mittwochmittag zeigt sich ein ernüchterndes Bild: Kaum Fahrbetrieb, nur die Testfahrer von Bimota (Xavi Fores) und Honda (Tetsuta Nagashima), sowie Supersport-Pilot Luke Stapleford und das ERC-Team aus der Langstrecken-WM drehten einige Runden auf dem Autodromo Internacional do Algarve. Von geordneten Vergleichstests oder Setup-Arbeit konnte keine Rede sein.

Empfehlungen

BMW packte zeitig zusammen und hofft auf besseres Wetter in Valencia

Besonders konsequent reagierte BMW. Ursprünglich wollten die Münchner in Portimao im feierlichen Rahmen ihre Rennteams für die Superbike-WM, die Langstrecken-WM, MotoAmerica, die BSB sowie die Isle of Man TT präsentieren. Die anhaltend schlechte Wetterprognose zwang den Hersteller jedoch zum Umdenken und zu klaren Konsequenzen.

Werbung

Werbung

BMW setzt 2026 auf die klassischen M-Farben
BMW setzt 2026 auf die klassischen M-Farben
Foto: BMW
BMW setzt 2026 auf die klassischen M-Farben
© BMW

Bereits am Dienstagvormittag packte das BMW-Werksteam zusammen und verlegte seine Aktivitäten nach Valencia. Dort sollten Miguel Oliveira und Danilo Petrucci im Rahmen eines regulären Trackdays mit Amateurpiloten in 20-Minuten-Slots fahren.

Doch auch für Spanien ist die Wetterprognose durchwachsen, mit immer wieder auftretenden Schauern. Am Mittwochmittag folgte schließlich auch das BMW-Testteam mit Michael van der Mark und verließ das Fahrerlager von Portimao vollständig.

Philipp Öttl
Philipp Öttl
Foto: S. Fraenzschky
Philipp Öttl
© S. Fraenzschky

Werbung

Werbung

Wintertests in Europa: Der Frust wächst

Hinter den Kulissen wächst der Unmut. Viele Teamverantwortliche äußerten den Wunsch, künftig verstärkt in Asien zu testen, um dem instabilen Winterwetter in Europa aus dem Weg zu gehen.

Die Idee: Auf dem Weg nach Phillip Island könnte man entweder in Lusail (Katar) oder Sepang (Malaysia) einen Test einlegen. In der Herstellervereinigung MSMA konnte jedoch keine einheitliche Lösung gefunden werden – zu unterschiedlich sind die Interessen und logistischen Möglichkeiten der einzelnen Marken.

Die Teams warten auf bessere Bedingungen
Die Teams warten auf bessere Bedingungen
Foto: S. Fraenzschky
Die Teams warten auf bessere Bedingungen
© S. Fraenzschky

Der Tenor im Fahrerlager ist eindeutig: großer Frust über hohe Kosten bei gleichzeitig ausbleibendem Nutzen. Nach aktuellem Stand werden in Portimao keine Runden unter trockenen Bedingungen möglich sein. Statt wertvoller Daten bleibt den Teams vor allem eine Erkenntnis – Planungssicherheit ist im europäischen Winter kaum zu garantieren.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Demnächst

    Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  • Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  • The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  • Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  • Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

  1. Demnächst

    Australia

    Phillip Island Grand Prix Circuit, Australien
    20. - 22.02.2026
    Zum Event

  2. Portugal

    Algarve International Circuit, Portugal
    27. - 29.03.2026
    Zum Event

  3. The Netherlands

    TT Circuit Assen, Niederlande
    17. - 19.04.2026
    Zum Event

  4. Hungary

    Balaton Park Circuit, Ungarn
    01. - 03.05.2026
    Zum Event

  5. Czech Republic

    Autodrom Most, Tschechien
    15. - 17.05.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien