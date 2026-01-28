Bisher kaum Fahrbetrieb: Unwetter bremst Superbike-WM-Test in Portimao aus

Was als zweitägiger, von Ducati organisierter Wintertest der Superbike-WM geplant war, entwickelt sich in Portimao zur Geduldsprobe. Bereits die Wetterprognose für Mittwoch und Donnerstag ließ wenig Optimismus aufkommen, weshalb einige Teams früher anreisten, um am Montag und Dienstag mögliche trockene Zeitfenster zu nutzen. Doch auch dieser Plan ging nicht auf.

Für Dienstag galt eine Unwetterwarnung. Der Kurs präsentierte sich nass, dazu wehte ein kräftiger Wind. In der Nacht zogen Böen mit rund 100 km/h über die Region, begleitet von starkem Regen. Unter diesen Bedingungen war an ein reguläres Testprogramm nicht zu denken.

Am Mittwochmittag zeigt sich ein ernüchterndes Bild: Kaum Fahrbetrieb, nur die Testfahrer von Bimota (Xavi Fores) und Honda (Tetsuta Nagashima), sowie Supersport-Pilot Luke Stapleford und das ERC-Team aus der Langstrecken-WM drehten einige Runden auf dem Autodromo Internacional do Algarve. Von geordneten Vergleichstests oder Setup-Arbeit konnte keine Rede sein.

BMW packte zeitig zusammen und hofft auf besseres Wetter in Valencia

Besonders konsequent reagierte BMW. Ursprünglich wollten die Münchner in Portimao im feierlichen Rahmen ihre Rennteams für die Superbike-WM, die Langstrecken-WM, MotoAmerica, die BSB sowie die Isle of Man TT präsentieren . Die anhaltend schlechte Wetterprognose zwang den Hersteller jedoch zum Umdenken und zu klaren Konsequenzen.

BMW setzt 2026 auf die klassischen M-Farben Foto: BMW BMW setzt 2026 auf die klassischen M-Farben © BMW

Bereits am Dienstagvormittag packte das BMW-Werksteam zusammen und verlegte seine Aktivitäten nach Valencia. Dort sollten Miguel Oliveira und Danilo Petrucci im Rahmen eines regulären Trackdays mit Amateurpiloten in 20-Minuten-Slots fahren.

Doch auch für Spanien ist die Wetterprognose durchwachsen, mit immer wieder auftretenden Schauern. Am Mittwochmittag folgte schließlich auch das BMW-Testteam mit Michael van der Mark und verließ das Fahrerlager von Portimao vollständig.

Philipp Öttl Foto: S. Fraenzschky Philipp Öttl © S. Fraenzschky

Wintertests in Europa: Der Frust wächst

Hinter den Kulissen wächst der Unmut. Viele Teamverantwortliche äußerten den Wunsch, künftig verstärkt in Asien zu testen, um dem instabilen Winterwetter in Europa aus dem Weg zu gehen.

Die Idee: Auf dem Weg nach Phillip Island könnte man entweder in Lusail (Katar) oder Sepang (Malaysia) einen Test einlegen. In der Herstellervereinigung MSMA konnte jedoch keine einheitliche Lösung gefunden werden – zu unterschiedlich sind die Interessen und logistischen Möglichkeiten der einzelnen Marken.

Die Teams warten auf bessere Bedingungen Foto: S. Fraenzschky Die Teams warten auf bessere Bedingungen © S. Fraenzschky

Der Tenor im Fahrerlager ist eindeutig: großer Frust über hohe Kosten bei gleichzeitig ausbleibendem Nutzen. Nach aktuellem Stand werden in Portimao keine Runden unter trockenen Bedingungen möglich sein. Statt wertvoller Daten bleibt den Teams vor allem eine Erkenntnis – Planungssicherheit ist im europäischen Winter kaum zu garantieren.

