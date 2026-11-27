Der Black Friday hat seinen Ursprung zwar in den USA, im Laufe der Jahre hat sich die Angebotsaktion aber weltweit verbreitet und macht dankenswerterweise auch vor dem Motorsport nicht halt. Superbike-Promoter Liberty hat mehrere Deals aufgelegt.

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So können Neuabonnenten des Superbike-Videopass für die Saison 2027 ordentlich Geld sparen, wenn im Rahmen der Buchung der Rabatt-Code BF20 angegeben wird. Dadurch kostet der Pass statt 69,90 Euro nur noch 55,92 Euro. Dafür erhält man den werbefreien Zugriff auf alle Sessions aller Klassen an den Rennwochenenden. Inbegriffen sind auch die Off-Season, Interviews und das Video-Archiv der kompletten SBK-Rennen ab 2006.

Auch im offiziellen Shop finden sich viele stark reduzierte Artikel. Bimota-Teamkleidung wird mit 25 Prozent angeboten, beim Merchandising von ROKiT BMW lassen sich 35 Prozent sparen. Auch Artikel von Ducati, Honda, Kawasaki, Yamaha und ausgewählten Fahrern werden vergünstigt angeboten. Stöbern lohnt sich, zum Beispiel auch als Weihnachtsgeschenk.

Fans von Dominique Aegerter können im Shop des Schweizers ebenfalls vergünstigt shoppen gehen. Auf diese Weise kann man nicht nur Flagge zeigen, sondern dem 36‑Jährigen bei der Finanzierung der nächsten Saison helfen. Aegerter startet in der Supersport-WM 2027 für das Triumph-Team PTR und muss eine Mitgift abliefern. Accessoires und exklusive Produkte aus der «Domi#77-Kollektion» sind massiv reduziert – teilweise bis zu 50 Prozent. Das Angebot ist zeitlich befristet und gilt nur, solange der Vorrat reicht.

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