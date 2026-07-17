Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

BMW außerhalb der Top-10: Für Teamchef Muir ist das «nicht die Realität»

«Die Ergebnisse in Donington Park spiegeln nicht die Wirklichkeit wider», meinte BMW-Teamchef Shaun Muir zur Schlappe bei der Superbike-WM in England. Wie darauf während der Sommerpause reagiert wird.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Shaun MuirShaun Muir
Shaun Muir
Foto: Gold & Goose
Shaun Muir
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

2024 und 2025 hat BMW mit Toprak Razgatlioglu in Donington Park sechs Siege in Folge eingefahren, am vergangenen Wochenende wurde Miguel Oliveira 11., 20. sowie 12. und der rekonvaleszente Danilo Petrucci 15., 19. sowie 15.

Werbung

Werbung

Technik-Direktor Chris Gonschor hat bereits erklärt, wie sich BMW durch den Test auf gleicher Strecke Ende Juni ins Boxhorn jagen ließ, Teamchef Shaun Muir arbeitete die Resultate für SPEEDWEEK.com noch einmal aus größerem Blickwinkel auf. «Die Ergebnisse auf der Strecke in Donington Park spiegeln nicht die Realität der Situation wider», ist der Engländer überzeugt. «Wir sahen ab dem ersten Rennen in Europa, dass Miguels Zeiten in den Rennen schneller sind als jene von Toprak im letzten Jahr. Bis zu den Stürzen von Danilo und Miguel waren wir auch in den meisten Qualifyings schneller.»

«Donington war kein gutes Wochenende für uns, wir brauchen einen Neustart», verdeutlichte Muir. «Wir haben einige Bereiche ausgemacht, in denen wir uns verbessern müssen, etwa bei der Elektronikstrategie der Motorbremse und in der Bremsphase. Wie die Motorbremse arbeitet, vermittelt den Fahrern viel oder nicht so viel Vertrauen. Deshalb haben sie viel zu früh gebremst und dann auf der Bremse in die Kurve hinein auch noch den ganzen Kurvenspeed verloren. Damit hatten wir früher schon Probleme, haben diese aber gelöst und müssen das wieder tun. Wir müssen aber nicht nur das am Motorrad hinbekommen, sondern die Fahrer müssen sich auch entsprechend darauf einstellen.»

Das Puzzle nicht richtig zusammengefügt

Der ROKiT-Teamchef weiter: «Gleichzeitig müssen wir an den Stärken des Bikes arbeiten, um die Lücke zur Spitze zu verringern. In der Periode, als die beiden verletzungsbedingt nicht auf dem Motorrad waren, sind wir abgedriftet. In der Vergangenheit war diese Piste über viele Jahre freundlich zum BMW-Paket, dieses Mal waren die Jungs nicht in der Lage, das Puzzle richtig zusammenzusetzen. Bevor wir einen Schritt nach vorne machen, müssen wir einen zurück machen – wir wissen, wo wir zu suchen haben.»

Werbung

Werbung

Es ist offensichtlich, dass sich Ducati mit der aktuellen Panigale V4R einen gewaltigen Technikvorsprung erarbeitet hat, der sich für BMW während der fast achtwöchigen Sommerpause bis zu den nächsten Rennen in Magny-Cours Anfang September nicht aufholen lässt. «Wir haben eine solide Basis, von dieser entfernten wir uns im letzten Test aber weit, weil wir nach mehr suchten», so Muir. «Nun ist klar, dass wir uns mit dem jetzigen Paket im Moment nicht aufschwingen werden. Wir glauben, dass Podestplätze drinstecken, aber keine Siege. Das haben wir in Portimao und auf dem Balaton Circuit bereits bewiesen und auch nicht alles verloren – nur etwas die Richtung.»

BMW wird die Sommerpause für zwei Tests nutzen: Voraussichtlich zwei Tage in Magny-Cours/Frankreich und einen in Estoril/Portugal.

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Warm-up

  6. Rennen

  7. Startaufstellung

  8. Superpole

  9. 3. Freies Training

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

08

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

10

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

23

+26,627

1:26,299

6

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien