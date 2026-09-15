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Keine gemeinsame Zukunft in der SBK-WM: Was BMW und Danilo Petrucci planen

Danilo Petrucci (35) zu Besuch in Texas: Der Italiener will herausfinden, ob das Spitzenteam von BMW in der US-Superbike-Meisterschaft MotoAmerica etwas für seine sportliche Zukunft ist.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Danilo Petrucci bei seinem Besuch in den USA
Danilo Petrucci bei seinem Besuch in den USA
Foto: mhp
Danilo Petrucci bei seinem Besuch in den USA
© mhp

Im Artikel erwähnt

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Als Danilo Petruccis Karriere als MotoGP-Stammfahrer nach der Saison 2021 zu Ende ging, bestritt der Italiener im folgenden Januar auf einer KTM die Rallye Dakar – und gewann sogar eine Etappe! 2022 trat er auf einer Werks-Ducati in der US-Superbike-Meisterschaft MotoAmerica für das Team Warhorse HSBK an, siegte in fünf Rennen und wurde hinter Jake Gagne (Yamaha) Vizemeister.

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Anschließend erfolgte der Wechsel in die Superbike-WM, nach drei Jahren mit dem Team Barni Spark Ducati (3 Siege, 20 Podestplätze) und den WM-Rängen 7, 5 und 5 verpflichtete ihn für 2026 das BMW-Werksteam. Weil er mit der M1000RR bis heute nicht wie erhofft zurechtkommt, haben sich der deutsche Hersteller und Petrucci im gegenseitigen Einvernehmen geeinigt, dass es so keinen Sinn macht, die Zusammenarbeit in der Weltmeisterschaft fortzusetzen. Nachfolger im ROKiT-Team wird der aus der MotoGP kommende Südafrikaner Brad Binder.

Als BMW und Petrucci ihre Entscheidung im Rahmen des SBK-Wochenendes in Magny-Cours der Öffentlichkeit mitteilten, ließen sie bereits durchblicken, dass sie sich außerhalb der WM sehr wohl eine gemeinsame Zukunft vorstellen können, denn die Stock-Version der M1000RR unterscheidet sich in vielen Bereichen von der WM-Maschine.

Im Artikel erwähnt

Danilo Petrucci zu Besuch in Texas

Vergangene Samstagnacht kam Petrucci am Circuit of the Americas in Austin/Texas an und verfolgte als Gast von BMW und dem Team OrangeCat den Rennsonntag in der MotoAmerica. Während Sean Dylan Kelly die Meisterschaft eine Veranstaltung vor Ende mit 30 Punkten Vorsprung auf Mathew Scholtz anführt und auf Titelkurs ist, liegt Teamkollege Jason Uribe nur auf dem sechsten Gesamtrang – sein Stuhl wackelt für 2027 gewaltig.

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Petrucci verschaffte sich einen Eindruck von der Arbeitsweise des OrangeCat-Teams und war zu Wochenbeginn noch bei einer Teamveranstaltung dabei. Dass ihn die Rückkehr in die USA reizt, hat der 35-jährige Evergreen bereits in Magny-Cours durchblicken lassen.

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In seiner langen Karriere hat «Petrux» immer wieder mit seiner Anpassungsfähigkeit verblüfft und auf der Rundstrecke neben Rennen in der MotoGP- und Superbike-WM auch im Superstock-1000-Cup und der US-Meisterschaft gewonnen.

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