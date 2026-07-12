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BMW verlor fast 30 sec: Teamchef Shaun Muir ordnet das Donington-Fiasko ein

Keine Platzierung in den Top-10: Für das BMW-Werksteam mit Miguel Oliveira und Danilo Petrucci wurde die Superbike-WM in Donington Park nach sechs Siegen von Toprak in Folge zum Spießrutenlauf.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Weit hinten im Feld: Danilo Petrucci (9) gegen Stefano Manzi
Weit hinten im Feld: Danilo Petrucci (9) gegen Stefano Manzi
Foto: gold & goose
Weit hinten im Feld: Danilo Petrucci (9) gegen Stefano Manzi
© gold & goose

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2024 und 2025 räumte BMW auf der malerischen Strecke Donington Park mit Toprak Razgatlioglu die Siege in allen sechs Läufen ab. Dieses Jahr präsentierte sich den über drei Tage summierten 50.000 Fans ein gänzlich anderes Bild: Ducati fuhr wie schon die ganze Saison in einer eigenen Liga und sackte alle neun Podestplätze ein.

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Oliveira wurde 11., 20. und 12., Petrucci 15., 19. und 15. Oliveira als der Bessere aus dem BMW-Duo verlor in beiden langen Rennen beinahe 30 sec auf den Sieger. «Wir lagen weiter zurück, als wir gehofft hatten», meinte der Portugiese. «Das gibt uns Arbeit für die Sommerpause. Wir sind auf jeden Fall entschlossen, uns für den Rest der Saison zu verbessern. Die Crew ist mit den Ergebnissen ebenso wenig zufrieden wie ich. Das Gute ist, dass wir alle an einem Strang ziehen, um dieses Paket weiterzuentwickeln. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit der Unterstützung aller, und der Motivation uns zu verbessern, wieder bessere Ergebnisse erzielen werden.»

Willkommen in Donington Park
Willkommen in Donington Park
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Kiril Ianatchkov
Bulega und Montella
Bulega und Montella
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Donington Park
© Gold & Goose

Shaun Muir ist froh, seine Fahrer wieder zu haben

ROKiT-Teamchef Shaun Muir ging mehr in die Tiefe. «Zunächst einmal freue ich mich sehr, beide Fahrer wieder in der Box zu haben», hielt der Engländer fest. Oliveira und Petrucci waren wochenlang verletzt, die Ergebnisse auf dem Balaton Park Circuit, in Most, Aragon und Misano fielen entsprechend mager aus. «Auf der Entwicklungsseite haben uns unsere beiden Stammpiloten eindeutig gefehlt. Gleichzeitig danken wir Michael van der Mark für seinen Einsatz während ihrer Abwesenheit.»

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Wir müssen Miguel und Danilo Vertrauen in das Gesamtpaket zurückgeben.

bmw-teamchef shaun muir

«Insgesamt war das Wochenende für uns recht schwierig», meinte Muir zu dem Fiasko in England. «Wir haben hier vor zwei Wochen getestet und waren der Meinung, eine gute Basis zu haben, stellten jedoch bereits im ersten und zweiten freien Training fest, dass uns in einigen Bereichen etwas fehlt. Beide Fahrer hatten ein ganz ordentliches Qualifying, dennoch waren alle drei Rennen für uns hart. Die Starts waren ordentlich, doch anschließend gerieten beide ins Getümmel, in dem sie von den ersten Runden an kaum Boden gutmachen konnten. Insgesamt müssen wir uns nun auf die Auswertung der Daten und den bevorstehenden Test in Magny-Cours konzentrieren. Wir müssen Miguel und Danilo Vertrauen in das Gesamtpaket zurückgeben, damit wir wieder dort anknüpfen können, wo wir vor den Verletzungen standen.»

Die Superbike-WM hat nun bis zum ersten September-Wochenende in Frankreich Sommerpause, neben dem Test in Magny-Cours ist ein weiterer in Estoril geplant – beides Strecken, auf denen Oliveira noch nie auf WM-Level Rennen fuhr.

Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
Foto: Kiril Ianatchkov
Sturz von Iker Lecuona im Sprint
© Kiril Ianatchkov

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

08

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

10

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

23

+26,627

1:26,299

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