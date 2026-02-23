Weiter zum Inhalt
BMW-Fazit nach Phillip Island: Viel gelernt, zufrieden und überglücklich

Die Ergebnisse von Danilo Petrucci und Miguel Oliveira auf Phillip Island hätten besser sein können, doch nicht nur aufgrund der Umstände zieht BMW ein durchweg positives Fazit vom Superbike-Auftakt.

Kay Hettich
Von

Superbike WM

Die BMW-Piloten Miguel Oliveira und Danilo Petrucci
Die BMW-Piloten Miguel Oliveira und Danilo Petrucci
Foto: BMW
Die BMW-Piloten Miguel Oliveira und Danilo Petrucci
© BMW

Nach zwei WM-Titeln in Serie begann für BMW am vergangenen Wochenende auf Phillip Island eine neue Zeitrechnung – die ohne Überflieger Toprak Razgatlioglu. Der Türke legte für seine Nachfolger Danilo Petrucci und Miguel Oliveira eine hohe Messlatte auf: 39 Siege und 58 Podestplätze fuhr der 29-Jährige in 66 Rennen mit der M1000RR ein!

Niemand bei BMW hatte erwartet, dass das neue Fahrerduo aus dem Stand an solche Ergebnisse herankommen kann, insbesondere nach einem Winter, in dem kaum getestet werden konnte. Petrucci fuhr die Platzierungen 10, 10 und 6 ein, Oliveira ergänzte die Positionen 8, 18 und 7. Beim Portugiesen muss daran erinnert werden, dass er nach einem Sturz in der Superpole in allen drei Rennen als Letzter startete.

«Nach dieser Woche hier auf Phillip Island sind wir überglücklich», fasste Sven Blusch, Leiter von BMW Motorrad Motorsport zusammen. «Es war ein kurzer und regnerischer Winter, und innerhalb dieser Woche in Australien konnten wir unglaublich viel lernen. Wir haben uns von Tag zu Tag verbessert, und beide Fahrer haben sich gegenseitig angespornt. Wir haben auch gesehen, wie schnell sich alles in Bezug auf den Teamgeist zusammenfügt. Wir sind sehr zufrieden.»

Willkommen zurück auf Phillip Island
Remy Gardner
Álvaro Bautista & Tarran Mackenzie
Nicolò Bulega
Yari Montella
Der Unfall von Mattia Rato
Garrett Gerloff
Iker Lecuona
Andrea Locatelli
Der Start des Superpole Rennens
Tarran Mackenzie
Yari Montella
Nicolò Bulega führt das Feld an
Remy Gardner
Alex Lowes
Axel Bassani
Miguel Oliveira
Sam Lowes
Xavier Vierge
Danilo Petrucci
Nicolò Bulega
Alex Lowes & Axel Bassani
Álvaro Bautista
Axel Bassani, Nicolò Bulega & Álvaro Bautista
Willkommen zurück auf Phillip Island
Blusch hat viel Lob für seine Fahrer. «Danilo und Miguel sind beide sehr schnelle Fahrer, aber auch unglaublich tolle Charaktere, die perfekt in unser Team passen. Für uns kommt gerade etwas Großes zusammen», betonte der Manager. «Das Wochenende war anspruchsvoll und herausfordernd, mit teilweise schwierigen Bedingungen, aber mit unseren Top-10-Ergebnissen und den Plätzen sechs und sieben im letzten Rennen können wir mehr als zufrieden sein.»Ein großes Dankeschön geht auch an alle zu Hause in Berlin, München und Großbritannien, die uns den ganzen Winter über unterstützt haben. Es sind nicht nur die Leute an der Strecke – es ist ein sehr großes Team, das die Motorräder über den Winter entwickelt hat.»

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Rennen

  3. Warm-up

  4. Startaufstellung

  5. Rennen

  6. Super Pole

  7. 3. Freies Training

  8. Startaufstellung

  9. Startaufstellung

  10. 2. Freies Training

  11. 1. Freies Training

Pos

Fahrer

Fahrer

Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

37:21,038

1:40,406

25

02

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+11,336

1:41,341

20

03

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

19

22

+17,790

1:41,529

16

04

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

95

22

+28,356

1:41,766

13

05

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

22

+30,966

1:42,381

11

06

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

9

22

+31,901

1:41,975

10

07

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

88

22

+32,135

1:41,948

9

08

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+32,608

1:42,126

8

09

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

22

+33,241

1:41,968

7

10

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+48,734

1:43,212

6

