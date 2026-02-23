BMW-Fazit nach Phillip Island: Viel gelernt, zufrieden und überglücklich

Nach zwei WM-Titeln in Serie begann für BMW am vergangenen Wochenende auf Phillip Island eine neue Zeitrechnung – die ohne Überflieger Toprak Razgatlioglu. Der Türke legte für seine Nachfolger Danilo Petrucci und Miguel Oliveira eine hohe Messlatte auf: 39 Siege und 58 Podestplätze fuhr der 29-Jährige in 66 Rennen mit der M1000RR ein!

Niemand bei BMW hatte erwartet, dass das neue Fahrerduo aus dem Stand an solche Ergebnisse herankommen kann, insbesondere nach einem Winter, in dem kaum getestet werden konnte. Petrucci fuhr die Platzierungen 10, 10 und 6 ein, Oliveira ergänzte die Positionen 8, 18 und 7. Beim Portugiesen muss daran erinnert werden, dass er nach einem Sturz in der Superpole in allen drei Rennen als Letzter startete.

«Nach dieser Woche hier auf Phillip Island sind wir überglücklich», fasste Sven Blusch, Leiter von BMW Motorrad Motorsport zusammen. «Es war ein kurzer und regnerischer Winter, und innerhalb dieser Woche in Australien konnten wir unglaublich viel lernen. Wir haben uns von Tag zu Tag verbessert, und beide Fahrer haben sich gegenseitig angespornt. Wir haben auch gesehen, wie schnell sich alles in Bezug auf den Teamgeist zusammenfügt. Wir sind sehr zufrieden.»

