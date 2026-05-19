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BMW-Fazit nach Superbike-WM in Most: Lichtblick nach Petrucci-Katastrophe

BMW erlebte beim Superbike-Meeting in Most ein schwieriges Rennwochenende. Nachdem Danilo Petrucci verletzt ausschied, sorgte zumindest Oliveira-Ersatz Michael van der Mark für einen Lichtblick.

Superbike WM

Michael van der Mark rettete BMW das Wochenende in Most
Michael van der Mark rettete BMW das Wochenende in Most
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark rettete BMW das Wochenende in Most
© Gold & Goose

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Dass der Abgang von Toprak Razgatlioglu für BMW schwer wiegt, war schon vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 klar. Nach drei Podestplätzen beim Heimrennen von Miguel Oliveira schöpfte man aber die Hoffnung, dass die Saison kein Desaster werden würde.

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Doch seit Portimão gab es viele Rückschläge. Zuerst das schwierige Rennwochenende auf dem TT Circuit in Assen, dann der Oliveira-Sturz im Superpole-Race auf dem Balaton Circuit sowie der Crash von Danilo Petrucci im ersten Lauf in Most: Beide Stammfahrer sind bis auf Weiteres außer Gefecht.

Zu allem Überfluss wurde Oliveira-Ersatz Michael van der Mark in Tschechien wegen Missachtung gelber Flaggen für den ersten Lauf in die letzte Startreihe strafversetzt. Einstellige Ergebnisse waren praktisch unmöglich. Mit den Plätzen 14, 10 und 13 erreichte der Niederländer dennoch solide Ergebnisse.

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Im Artikel erwähnt

«Michael van der Mark hat als Ersatzfahrer einen hervorragenden Job gemacht», lobte Sven Blusch, Leiter von BMW Motorrad Motorsport, den 33-Jährigen ausdrücklich. «Natürlich kennt er die M1000RR bestens, und es ist ihm gelungen, sich schnell wieder ins Team zu integrieren, um wertvolle Daten für den weiteren Verlauf der Saison zu sammeln. Er hat solide Top-10-Ergebnisse eingefahren, und wir freuen uns, einen so verlässlichen Fahrer als Ersatzmann in der Familie zu haben.»

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Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
Foto: Gold & Goose
Bulega, Baldassarri, Montella
Bulega, Baldassarri, Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Surra und Gerloff
Surra und Gerloff
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Manzi, Vierge, Gardner
Manzi, Vierge, Gardner
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie
Tarran Mackenzie
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Nicolò Bulega gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
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Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
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Lecuona, Bulega, Montella
Lecuona, Bulega, Montella
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen am Balaton Park Circuit
© Gold & Goose
Mehr kann man von einem Ersatzfahrer nicht erwarten.

BMW-Manager Chris Gonschor

Insgesamt kann es jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass BMW in der Superbike-WM eine schwierige Phase durchlebt. Auch für Chris Gonschor, Technischer Direktor bei BMW Motorrad Motorsport, rettete der professionelle Einsatz von van der Mark das fünfte Saisonmeeting.

«Mehr kann man von einem Ersatzfahrer in einem so hochkompetitiven Feld nicht erwarten, und das nehmen wir als kleine Lichtblicke mit», betonte der Bochumer. «Das Fazit dieses Wochenendes fällt einmal mehr gemischt aus. Der Freitag war gut mit sehr soliden Top-10-Ergebnissen und dem Potenzial, dass wir uns weiter deutlich steigern. Doch der Samstag endete katastrophal mit Danilos Verletzung. Die Grid-Penalty für Mickey hat das Samstagsrennen zusätzlich unnötig erschwert.»

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Van der Mark wird mindestens auch in Aragon zum Einsatz kommen, dazu wird ein zweiter Ersatzfahrer gesucht.

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

22

33:20,149

1:30,109

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

22

+0,594

1:30,149

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

22

+15,529

1:30,748

16

04

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

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Team GO Eleven

34

22

+16,783

1:31,037

13

05

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

22

+22,947

1:30,801

11

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Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

22

+23,177

1:30,982

10

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Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

22

+23,643

1:31,133

9

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Bimota by Kawasaki Racing Team

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Bimota by Kawasaki Racing Team

47

22

+23,869

1:31,172

8

09

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Pata Maxus Yamaha

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Pata Maxus Yamaha

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