BMW-Fazit nach Superbike-WM in Most: Lichtblick nach Petrucci-Katastrophe

Dass der Abgang von Toprak Razgatlioglu für BMW schwer wiegt, war schon vor dem Saisonauftakt der Superbike-WM 2026 klar. Nach drei Podestplätzen beim Heimrennen von Miguel Oliveira schöpfte man aber die Hoffnung, dass die Saison kein Desaster werden würde.

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Doch seit Portimão gab es viele Rückschläge. Zuerst das schwierige Rennwochenende auf dem TT Circuit in Assen, dann der Oliveira-Sturz im Superpole-Race auf dem Balaton Circuit sowie der Crash von Danilo Petrucci im ersten Lauf in Most: Beide Stammfahrer sind bis auf Weiteres außer Gefecht.

Zu allem Überfluss wurde Oliveira-Ersatz Michael van der Mark in Tschechien wegen Missachtung gelber Flaggen für den ersten Lauf in die letzte Startreihe strafversetzt. Einstellige Ergebnisse waren praktisch unmöglich. Mit den Plätzen 14, 10 und 13 erreichte der Niederländer dennoch solide Ergebnisse.

«Michael van der Mark hat als Ersatzfahrer einen hervorragenden Job gemacht», lobte Sven Blusch, Leiter von BMW Motorrad Motorsport, den 33-Jährigen ausdrücklich. «Natürlich kennt er die M1000RR bestens, und es ist ihm gelungen, sich schnell wieder ins Team zu integrieren, um wertvolle Daten für den weiteren Verlauf der Saison zu sammeln. Er hat solide Top-10-Ergebnisse eingefahren, und wir freuen uns, einen so verlässlichen Fahrer als Ersatzmann in der Familie zu haben.»

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Mehr kann man von einem Ersatzfahrer nicht erwarten. BMW-Manager Chris Gonschor

Insgesamt kann es jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass BMW in der Superbike-WM eine schwierige Phase durchlebt. Auch für Chris Gonschor, Technischer Direktor bei BMW Motorrad Motorsport, rettete der professionelle Einsatz von van der Mark das fünfte Saisonmeeting.

«Mehr kann man von einem Ersatzfahrer in einem so hochkompetitiven Feld nicht erwarten, und das nehmen wir als kleine Lichtblicke mit», betonte der Bochumer. «Das Fazit dieses Wochenendes fällt einmal mehr gemischt aus. Der Freitag war gut mit sehr soliden Top-10-Ergebnissen und dem Potenzial, dass wir uns weiter deutlich steigern. Doch der Samstag endete katastrophal mit Danilos Verletzung. Die Grid-Penalty für Mickey hat das Samstagsrennen zusätzlich unnötig erschwert.»

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Van der Mark wird mindestens auch in Aragon zum Einsatz kommen, dazu wird ein zweiter Ersatzfahrer gesucht.