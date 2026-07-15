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BMW-Technikchef Gonschor nach Donington-Flop: «Haben uns irreleiten lassen»

Nach dem vorhergegangenen Test in Donington Park hatte sich BMW für die Superbike-WM in England mehr erhofft als Platz 11 als bestes Ergebnis. Die Propellermarke hat viel Arbeit vor sich.

Superbike WM

BMW-Technikchef Chris Gonschor
BMW-Technikchef Chris Gonschor
Foto: gold & goose
BMW-Technikchef Chris Gonschor
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Beinahe acht Wochen Sommerpause sind es, bis die Superbike-WM Anfang September auf dem Magny-Cours Circuit in Zentralfrankreich ins letzte Saisondrittel geht. Bei BMW dürfte der Urlaub mager ausfallen, nach dem Flop in Donington Park türmt sich die Arbeit mit der M1000RR.

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In den beiden Vorjahren hat BMW mit Toprak Razgatlioglu auf der malerischen Piste sechs Siege in Folge eingefahren, am vergangenen Wochenende wurde Miguel Oliveira 11., 20. sowie 12. und der rekonvaleszente Danilo Petrucci 15., 19. sowie 15. Diese Ergebnisse sind umso bitterer, wenn man bedenkt, dass BMW in Donington Ende Juni beim Testen war.

Die Erwartungen wurden nicht erfüllt

«Sowohl die Fahrer als auch das Team haben die legendäre Rennstrecke in diesem Jahr enttäuscht verlassen», fasste Technikchef Chris Gonschor das Wochenende in England zusammen. «Wir konnten unsere selbstgesteckten Erwartungen nicht erfüllen. Der Test hier im Vorfeld hat uns etwas irregeleitet, statt zu helfen, die Performance zu steigern. Dazu kamen weitere unglückliche Umstände, wie Miguels Sturz im Qualifying. Zudem zeigt die im Vergleich zu den japanischen Mitbewerbern weiterhin reduzierte Kraftstoffdurchflussmenge, die wir aufgrund des Gewinns des Weltmeistertitels 2025 erhalten haben, offensichtlich ihre Wirkung. Das hat unsere Aufholjagd in den Rennen zusätzlich erschwert, obwohl der Blick auf unsere Rennpace eigentlich erfreulich wäre. Denn wir waren auch hier schneller als im vergangenen Jahr.»

Im Artikel erwähnt

Für den gebürtigen Bochumer ist klar: «Die Resultate sprechen eine deutliche Sprache. Deshalb werden wir die Sommerpause für intensive Testarbeit nutzen, damit wir unseren Fahrern in Magny-Cours wieder ein wettbewerbsfähiges Motorrad hinstellen können. Nun gilt es, Kraft und Energie zu tanken, um in den verbleibenden Rennen nochmals voll anzugreifen und das Potential der BMW M1000RR zu zeigen.»

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Neben dem Test in Magny-Cours ist ein weiterer in Estoril angedacht – beides Strecken, auf denen Oliveira noch nie auf WM-Level Rennen fuhr.

Willkommen in Donington Park
Willkommen in Donington Park
Foto: Gold & Goose
Paddock
Paddock
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Pirelli
Pirelli
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Kiril Ianatchkov
Bulega und Montella
Bulega und Montella
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Donington Park
© Gold & Goose

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

32:56,440

1:25,249

25

02

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

+4,161

1:25,356

20

03

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+6,850

1:25,311

16

04

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+15,346

1:25,844

13

05

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+15,582

1:25,826

11

06

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+16,656

1:25,974

10

07

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

14

23

+22,438

1:25,626

9

08

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

34

23

+24,748

1:26,149

8

09

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

97

23

+25,293

1:25,936

7

10

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BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

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