BMW-Technikchef Gonschor nach Donington-Flop: «Haben uns irreleiten lassen»

Beinahe acht Wochen Sommerpause sind es, bis die Superbike-WM Anfang September auf dem Magny-Cours Circuit in Zentralfrankreich ins letzte Saisondrittel geht. Bei BMW dürfte der Urlaub mager ausfallen, nach dem Flop in Donington Park türmt sich die Arbeit mit der M1000RR.

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In den beiden Vorjahren hat BMW mit Toprak Razgatlioglu auf der malerischen Piste sechs Siege in Folge eingefahren, am vergangenen Wochenende wurde Miguel Oliveira 11., 20. sowie 12. und der rekonvaleszente Danilo Petrucci 15., 19. sowie 15. Diese Ergebnisse sind umso bitterer, wenn man bedenkt, dass BMW in Donington Ende Juni beim Testen war .

Die Erwartungen wurden nicht erfüllt

«Sowohl die Fahrer als auch das Team haben die legendäre Rennstrecke in diesem Jahr enttäuscht verlassen», fasste Technikchef Chris Gonschor das Wochenende in England zusammen. «Wir konnten unsere selbstgesteckten Erwartungen nicht erfüllen. Der Test hier im Vorfeld hat uns etwas irregeleitet, statt zu helfen, die Performance zu steigern. Dazu kamen weitere unglückliche Umstände, wie Miguels Sturz im Qualifying. Zudem zeigt die im Vergleich zu den japanischen Mitbewerbern weiterhin reduzierte Kraftstoffdurchflussmenge, die wir aufgrund des Gewinns des Weltmeistertitels 2025 erhalten haben, offensichtlich ihre Wirkung. Das hat unsere Aufholjagd in den Rennen zusätzlich erschwert, obwohl der Blick auf unsere Rennpace eigentlich erfreulich wäre. Denn wir waren auch hier schneller als im vergangenen Jahr.»

Für den gebürtigen Bochumer ist klar: «Die Resultate sprechen eine deutliche Sprache. Deshalb werden wir die Sommerpause für intensive Testarbeit nutzen, damit wir unseren Fahrern in Magny-Cours wieder ein wettbewerbsfähiges Motorrad hinstellen können. Nun gilt es, Kraft und Energie zu tanken, um in den verbleibenden Rennen nochmals voll anzugreifen und das Potential der BMW M1000RR zu zeigen.»

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Neben dem Test in Magny-Cours ist ein weiterer in Estoril angedacht – beides Strecken, auf denen Oliveira noch nie auf WM-Level Rennen fuhr.