BMW in der Superbike-WM: Der komplette Vorstand steht hinter dem Projekt

Seit der werksseitigen Superbike-Rückkehr im Jahr 2019 investierte BMW viel in das Projekt mit der M1000RR, doch selbst bewährte Siegfahrer wie Tom Sykes und Scott Redding gelangen nur vereinzelte Highlights. Erst mit Toprak Razgatlioglu wurde BMW zum Seriensieger. Der Türke fuhr 2024 mit 18 Siegen und 27 Podestplätzen den ersten WM-Titel des bayerischen Herstellers in 101 Jahren ein und wiederholte diesen Triumph in diesem Jahr mit 21 Siegen und 31 Top-3-Finishs.

«Das bedeutet uns alles», betonte BMWs Motorsport-Direktor Sven Blusch im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Schon seit 2024 hat sich firmenintern etwas entwickelt und der zweite Titel in Folge war ein weiterer Schub. Unser CEO war mit in Jerez und er steht im ständigen Kontakt mit dem Vorstand. Mittlerweile verfolgen nicht nur alle bei BMW Motorrad die Superbike-WM, sondern auch der Vorstand von Gesamt-BMW. Das zu wissen, erfüllt uns mit Stolz. Sie schauen sich die Rennen an und gratulieren uns.»

Blusch weiß: Ist ein Projekt erfolgreich, lassen sich interne Kritiker leichter überzeugen. «Das ist eine gute Gelegenheit, um über langfristige Pläne zu sprechen. Das ist das Wichtigste überhaupt, dass wir den Teams und Piloten Planungssicherheit geben können», sagte Blusch. «Wir können wirklich stolz über das Erreichte sein, und wir sind noch nicht am Ende der Geschichte. Direkt nach dem Saisonfinale haben wir mit den Planungen für die Zukunft begonnen. Die Weltmeisterschaft zu gewinnen, ist großartig, aber wir haben sie in der Tasche und müssen uns damit beschäftigen, was wir tun müssen, um auch 2026 erfolgreich zu sein.»

Erstaunlich: Von 53 BMW-Siegen holte Razgatlioglu 39! Der zweitbeste BMW-Pilot Marco Melandri 2012 und 2013 mit neun Erfolgen. 2025 stehen Danilo Petrucci und Miguel Oliveira in der Verantwortung.

