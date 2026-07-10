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Nach Verbot des Spezialrahmens: BMW reagiert mit neuer M1000RR für 2027

2021 trat BMW erstmals mit einer M1000RR in der Superbike-WM an, der edlen Rennsportversion der S1000RR. Für 2027 kommt die vierte Modellgeneration in sieben Jahren – um es mit Ducati aufzunehmen.

Superbike WM

Die Serienversion der BMW M1000RR Modelljahrgang 2027
Die Serienversion der BMW M1000RR Modelljahrgang 2027
Foto: bmw
Die Serienversion der BMW M1000RR Modelljahrgang 2027
© bmw

Im Artikel erwähnt

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Nach zwei Weltmeistertiteln mit Toprak Razgatlioglu hat BMW in dieser Saison gegen Ducati wenig zu bestellen, zu groß ist der technische Vorteil, den die Bologneser mit der aktuellen Panigale V4R erarbeitet haben. Statt wie die japanischen Konkurrenten eine Regeländerung zu fordern, hat BMW die Herausforderung angenommen und bringt für nächste Saison ein neues Homologationsmodell der M1000RR. Es ist bereits die vierte Modellgeneration in nur sieben Jahren!

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Größte Änderung zum jetzigen Modell ist das Chassis. Wir erinnern uns: Nach der Saison 2024 wurde in der Superbike-WM in einer Hauruckaktion das Reglement geändert, womit über Nacht der damalige Rahmen der M1000RR verboten und BMW eines Vorteils beraubt war. Während Toprak diesen Nachteil mit seinem fahrerischen Genie kompensieren konnte, ging Teamkollege Michael van der Mark mit diesen neuen Voraussetzungen 2025 unter und musste am Ende des Jahres seinen Platz im Werksteam räumen.

Die Serienversion der BMW M1000RR Modelljahrgang 2027
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Foto: bmw
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© bmw

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Verbaut ist im 2027er-Modell ein M Motorsport Rahmen der dritten Generation, weiterhin bestehend aus verschweißten Alugussteilen, bei dem am Rahmenflex getüftelt wurde. Längst ist bekannt, dass ein Motorradrahmen auch zu steif sein kann. Rahmenflex im richtigen Maß verbessert die Traktion in voller Schräglage und ist unabdingbar beim Erfühlen der Reifenhaftgrenze.

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Am neuen Rahmen der M1000RR wurden die Wandstärken um rund 30 Prozent reduziert, was zu einer Gewichtseinsparung von 1,3 kg führt. Selbstverständlich wurden nicht einfach am ganzen Chassis die Wandstärken reduziert, sondern es wurde getüftelt, an welcher Stelle der Rahmen gezielt geschwächt werden musste, um dessen Eigenschaften und damit die Rundenzeit zu verbessern.

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BMW-Teamchef Muir: Alles an der neuen M1000RR ist besser

Ob das ausreichen wird, um die Lücke zu Ducati zu schließen, traut sich niemand bei BMW zu sagen. «Fest steht, dass wir bislang nicht alle Vorteile und Potenziale unseres jetzigen Pakets ausschöpfen», holte BMW-Teamchef Shaun Muir im Gespräch mit SPEEDWEEK.com etwas aus. «Durch die verregneten Wintertests und unsere verletzten Fahrer haben wir viel Zeit auf der Rennstrecke verpasst, deshalb ist noch viel ungenutzt. Solange wir nicht das Maximum aus dem jetzigen Paket holen, ist schwer zu sagen, wo wir mit dem nächsten stehen. Wir testen bereits viel des neuen Materials mit dem Testteam und eines kann ich sagen: Alles, was kommen wird, ist besser. Ich will das nicht an der Elektronik, dem Chassis oder dem Antriebsstrang festmachen. Das Paket insgesamt wird besser sein, das sehen wir im Testteam ganz klar.»

Die Serienversion der BMW M1000RR Modelljahrgang 2027
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Foto: bmw
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