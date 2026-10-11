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Die schlechteste erste Runde: BMW-Ass Miguel Oliveira verlor neun Plätze

Bei seinem Heimrennen in Estoril zeigte Miguel Oliveira insgesamt eine starke Leistung, doch ein schlechter Start in den zweiten Superbike-Lauf verhagelte dem BMW-Piloten die gute Bilanz.

Superbike WM

Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Platz 5 in der Superpole, dazu im ersten Lauf und im Superpole-Race Vierter – Miguel Oliveira brachte BMW beim Superbike-Meeting auf dem Circuito do Estoril wieder in die Nähe der Podestplätze. Und wäre dem Portugiesen im zweiten Lauf nicht die erste Runde missglückt, wäre auch im zweiten Hauptrennen ein Top-5-Ergebnis möglich gewesen.

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Was war passiert? Oliveira hatte keinen überragenden, aber einen soliden Start, verlor aber in den ersten Kurven bereits vier Positionen. Nach einem Fehler in Kurve 6 gingen weitere Plätze flöten und aus Runde 1 kam der Lokalmatador nur als 13.

«Ich versuchte, in die innere Spur zu kommen, aber geriet in den Pulk und das klappte nicht. Dadurch war ich schon weiter hinten, als ich erwartet hatte», gab Oliveira in kleiner Journalistenrunde zu. «Danach hatte ich in Kurve 6 auf dem Randstein einen seltsamen Kick. Ich musste die Bremse wieder öffnen, um das Bike in die richtige Position zu bringen, und musste dafür eine sehr weite Linie fahren. Und dann, ja und dann habe ich wohl in jeder Kurve eine weitere Position verloren. Was soll ich sagen: Es war eine sehr schlechte erste Runde.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen in Estoril
Willkommen in Estoril
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
Foto: Gold & Goose
Álvaro Bautista
Álvaro Bautista
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Estoril
Nicolò Bulega gewinnt beide Läufe in Estoril
Foto: Gold & Goose
Bulega und Lecuona
Bulega und Lecuona
Foto: Gold & Goose
Lecuona, Bulega, Surra
Lecuona, Bulega, Surra
Foto: Gold & Goose
Sieger Nicolò Bulega
Sieger Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Willkommen in Estoril
© Gold & Goose

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Im breiten Mittelfeld tat sich der frühere MotoGP-Pilot erkennbar schwer, teils deutlich langsamere Konkurrenten zu überholen. «Das Problem ist, dass ich das Bike nicht so fahren kann, wie man es müsste, wenn man hinter anderen Fahrern ist. Wir können dann nicht unsere Linie fahren und den Bremspunkt nicht frei wählen. Das macht es schwieriger, wenn man andere Jungs vor sich hat», erklärte der 31‑Jährige. «Die ersten drei Runden fühlten sich die Reifen auch seltsam an, als hätten sie einen zu geringen Luftdruck. In Schräglage fühlte es sich an, als würde die Karkasse nachgeben, und ich hatte viele Slides. Also musste ich vorsichtiger sein und Vibrationen waren auch zu spüren. Das kam in der Anfangsphase noch als Problem hinzu. Als ich meine Pace fahren konnte, war mein Potenzial viel höher, aber ich steckte in der Gruppe fest.»

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Wie sehr schmerzte Oliveira die Niederlage gegen Ducati-Privatier Alberto Surra im Superpole-Race, wodurch er Platz 3 nur um 0,141 sec knapp verpasste? «Kurzzeitig habe ich vom Podium geträumt», schmunzelte der BMW-Pilot. «Gleichzeitig wusste ich, dass es schwierig zu realisieren sein würde. Ich sagte schon am Samstag, dass unser Potenzial bei Platz 4 oder 5 liegt und dass wir auch etwas Glück benötigen würden. Von meiner Seite konnte ich nicht mehr tun.»

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Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

11

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

21

33:28,170

1:34,696

25

02

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

21

+4,888

1:34,713

20

03

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

21

+16,073

1:35,731

16

04

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

21

+18,153

1:35,767

13

05

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

21

+21,430

1:35,799

11

06

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

21

+22,894

1:36,000

10

07

31

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

21

+25,584

1:35,876

9

08

88

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

21

+26,236

1:35,862

8

09

97

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

21

+31,680

1:36,055

7

10

96

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Honda HRC

21

+31,992

1:36,129

6

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