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Waterloo für BMW: Miguel Oliveira schwer verletzt – van der Mark muss ran

BMW-Werksfahrer Miguel Oliveira fällt nach seinem unverschuldeten Sturz bei der Superbike-WM in Ungarn für unbestimmte Zeit aus. Die Verletzungen des Portugiesen sind schlimmer als angenommen.

Ivo Schützbach und Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Miguel Oliveira
Miguel Oliveira
Foto: gold & goose
Miguel Oliveira
© gold & goose

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Nach dem starken dritten Platz im ersten Rennen auf dem Balaton Park Circuit in Ungarn, es war sein vierter in dieser Saison, hatte BMW-Werksfahrer Miguel Oliveira im Sprint am Sonntagvormittag viel Pech. In Kurve 6 waren der Portugiese und Andrea Locatelli deutlich zu spät auf der Bremse und konnten die Linie nicht halten, Bimota-Pilot Alex Lowes schlüpfte problemlos innen durch, Sam Lowes (Marc VDS), der unmittelbar hinter Oliveira und Locatelli fuhr, hielt die Ideallinie. Als Locatelli auf die Ideallinie zurückkehrte, krachte er seitlich in die Ducati von Sam Lowes und ging zu Boden. Die stürzende Yamaha berührte das Hinterrad von Oliveiras BMW. Daraufhin wurde Oliveira vom Motorrad gerissen und schlug hart mit dem Helm auf den Asphalt auf. Er wurde zudem von seiner BMW getroffen und blieb regungslos liegen.

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Das Superpole-Rennen wurde sofort abgebrochen, Oliveira nach der Versorgung mit dem Krankenwagen ins Medical Center transportiert und anschließend ins Hospital nach Szekesfehervar gebracht. Die Erstdiagnose lautete Gehirnerschütterung sowie eine Verletzung an der linken Schulter.

Am Dienstag war Miguel zu weiteren Untersuchungen zuhause im Krankenhaus, dort stellte sich heraus, dass es den derzeitigen WM-Vierten deutlich schlimmer erwischt hat: Zur Gehirnerschütterung kommen Brüche des Schulterblatts und der Rippen sowie Verletzungen an den Schultersehnen hinzu.

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«Ich bin natürlich sehr enttäuscht, denn mit dem Podium im Samstagsrennen in Ungarn haben wir gezeigt, dass wir auf Erfolgskurs sind», so Oliveira. «Doch leider können Rückschläge wie Verletzungen im Rennsport passieren. Ich werde mich nun voll darauf konzentrieren, wieder zu 100 Prozent fit zu werden und so schnell wie möglich zu meinem Team und zu meiner BMW M1000RR zurückzukehren.»

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Bei den Rennen in Most Mitte Mai wird Test- und Ersatzfahrer Michael van der Mark einspringen, bis Ende letztes Jahr noch Stammpilot in der Superbike-WM. Der Niederländer verspricht: «Ich werde bereit sein und alles geben, um mich schnell wieder in alles einzufinden. Meine Aufgabe wird sein, BMW Motorrad Motorsport und das Team bestmöglich zu unterstützen, wichtige Daten zu sammeln für die weitere Saison und natürlich auch, so viele Punkte wie möglich einzufahren.»

Da Schulterverletzungen oft langwierig sind, ist zu befürchten, dass Oliveira nach Most auch in Aragon und Misano fehlen wird, diese Rennen finden im Zwei-Wochen-Rhythmus statt. Anschließend ist die erste Sommerpause mit vier Wochen zwischen den Rennen in Italien und England.

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Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

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Aruba.it Racing - Ducati

11

21

34:39,980

1:38,569

25

02

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

21

+2,557

1:38,648

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

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BARNI Spark Racing Team

5

21

+11,970

1:39,126

16

04

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

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Team GO Eleven

34

21

+12,478

1:39,055

13

05

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

31

21

+24,903

1:39,572

11

06

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

14

21

+26,510

1:39,488

10

07

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

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Motocorsa Racing

67

21

+30,043

1:39,913

9

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Tarran Mackenzie

MGM Optical Express Racing

Tarran Mackenzie

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MGM Optical Express Racing

95

21

+32,647

1:40,026

8

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Remy Gardner

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GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team

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