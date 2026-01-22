Weiter zum Inhalt
BMW: Oliveira mit «akzeptablem Rückstand», große Verwirrung bei Petrucci

Nach dem positiven Abschneiden am Mittwoch fanden sich die BMW-Werkspiloten am Donnerstag nur im Mittelfeld wieder. Danilo Petrucci wunderte sich über das Fahrverhalten.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Miguel Oliveira auf der BMW M1000RR
Miguel Oliveira auf der BMW M1000RR
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira auf der BMW M1000RR
© Gold & Goose

Das Wetter spielte beim Jerez-Test nur bedingt mit. Abgesehen von einem etwa zweistündigen Fenster am Donnerstagnachmittag fanden die Piloten ausschließlich nassen Asphalt vor. Am verregneten Mittwoch konnten sich die BMW-Neuzugänge Danilo Petrucci und Miguel Oliveira stark in Szene setzen. Petrucci holte sich die Tages-Bestzeit, Oliveira wurde starker Dritter. Von derartigen Positionen waren die BMW-Werkspiloten am Donnerstag weit entfernt.

Oliveira reihte sich mit gut einer Sekunde Rückstand auf Position 12 ein. «Wir erhielten heute endlich etwas Testzeit im Trockenen, aber nicht so viel, wie wir uns gewünscht hatten. Immerhin konnte ich fast 30 Runden fahren. Der Kurs war trocken, hatte aber einige feuchte Stellen», beschrieb der Portugiese die Bedingungen.

Philipp Öttl
Andrea Locatelli
Stefano Manzi
Xavi Fores
Jake Dixon
Philipp Öttl
Garrett Gerloff
Yari Montella
Miguel Oliveira
Álvaro Bautista
Danilo Petrucci
Axel Bassani
Jake Dixon
Álvaro Bautista
Oliveira und Petrucci
«Für mich war das akzeptabel», hielt Oliveira fest. «Ich arbeitete daran, das Motorrad und die Reifen besser zu verstehen. Von Stint zu Stint wurde es besser. Ich beendete den Tag mit einem akzeptablen Rückstand. Es war ein Test, unser Weg ist noch lang.»

Danilo Petrucci: «Dachte eigentlich, dass ich das Motorrad besser verstehe»

Teamkollege Danilo Petrucci lag als 17. satte 1,492 Sekunden zurück. Der Italiener fand am Mittwoch nur lobende Worte für seine BMW, wirkte am Donnerstag aber etwas irritiert. «Ich dachte eigentlich, dass ich das Motorrad besser verstehe. Doch ich realisierte, dass sich das Motorrad anders verhält als beim Test im November», staunte Petrucci.

Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
«Es war ein halber Tag, den wir nutzen konnten. Die Bedingungen waren nicht perfekt. Es war dennoch nützlich, zu fahren. Wir entdeckten sehr viele Dinge, auch wenn ich nicht wirklich schnell war. Wir schauen uns jetzt an, warum das so ist», beschrieb Petrucci die Arbeit bei BMW und betonte: «Ich muss so viel wie möglich fahren.»

Das BMW-Werksduo hofft beim Portimao-Test kommende Woche auf Runden im Trockenen. Im Rahmen des zweiten Europa-Tests findet die offizielle Teampräsentation statt, bei der die neuen Farben für die Superbike-WM 2026 enthüllt werden.

Zeiten Superbike-WM-Test Jerez, Donnerstag (22. Januar):

  1. Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,331 min

  2. Alex Lowes (GB), Bimota, +0,119 sec

  3. Xavi Vierge (E), Yamaha, +0,439

  4. Sam Lowes (GB), Ducati, +0,480

  5. Michael van der Mark (NL), BMW, +0,505

  6. Iker Lecuona (E), Ducati, +0,648

  7. Axel Bassani (I), Bimota, +0,738

  8. Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,014

  9. Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,016

  10. Jonathan Rea (GB), Honda, +1,111

  11. Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +1,114

  12. Miguel Oliveira (P), BMW, +1,116

  13. Jake Dixon (GB), Honda, 1,119

  14. Yari Montella (I), Ducati, +1,144

  15. Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,144

  16. Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,429

  17. Danilo Petrucci (I), BMW, +1,492

  18. Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1886

  19. Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,918

  20. Xavi Fores (E), Bimota, +2,145

  21. Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +2,441

  22. Alberto Surra (I), Ducati, +2,484

  23. Philipp Öttl (D), Ducati, +19,199

