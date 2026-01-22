BMW: Oliveira mit «akzeptablem Rückstand», große Verwirrung bei Petrucci

Das Wetter spielte beim Jerez-Test nur bedingt mit. Abgesehen von einem etwa zweistündigen Fenster am Donnerstagnachmittag fanden die Piloten ausschließlich nassen Asphalt vor. Am verregneten Mittwoch konnten sich die BMW-Neuzugänge Danilo Petrucci und Miguel Oliveira stark in Szene setzen. Petrucci holte sich die Tages-Bestzeit, Oliveira wurde starker Dritter. Von derartigen Positionen waren die BMW-Werkspiloten am Donnerstag weit entfernt.

Oliveira reihte sich mit gut einer Sekunde Rückstand auf Position 12 ein. «Wir erhielten heute endlich etwas Testzeit im Trockenen, aber nicht so viel, wie wir uns gewünscht hatten. Immerhin konnte ich fast 30 Runden fahren. Der Kurs war trocken, hatte aber einige feuchte Stellen», beschrieb der Portugiese die Bedingungen.

«Für mich war das akzeptabel», hielt Oliveira fest. «Ich arbeitete daran, das Motorrad und die Reifen besser zu verstehen. Von Stint zu Stint wurde es besser. Ich beendete den Tag mit einem akzeptablen Rückstand. Es war ein Test, unser Weg ist noch lang.»

Danilo Petrucci: «Dachte eigentlich, dass ich das Motorrad besser verstehe»

Teamkollege Danilo Petrucci lag als 17. satte 1,492 Sekunden zurück. Der Italiener fand am Mittwoch nur lobende Worte für seine BMW , wirkte am Donnerstag aber etwas irritiert. «Ich dachte eigentlich, dass ich das Motorrad besser verstehe. Doch ich realisierte, dass sich das Motorrad anders verhält als beim Test im November», staunte Petrucci.

Danilo Petrucci Foto: BMW Danilo Petrucci © BMW

«Es war ein halber Tag, den wir nutzen konnten. Die Bedingungen waren nicht perfekt. Es war dennoch nützlich, zu fahren. Wir entdeckten sehr viele Dinge, auch wenn ich nicht wirklich schnell war. Wir schauen uns jetzt an, warum das so ist», beschrieb Petrucci die Arbeit bei BMW und betonte: «Ich muss so viel wie möglich fahren.»

Das BMW-Werksduo hofft beim Portimao-Test kommende Woche auf Runden im Trockenen. Im Rahmen des zweiten Europa-Tests findet die offizielle Teampräsentation statt, bei der die neuen Farben für die Superbike-WM 2026 enthüllt werden.

Zeiten Superbike-WM-Test Jerez, Donnerstag (22. Januar):