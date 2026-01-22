BMW: Oliveira mit «akzeptablem Rückstand», große Verwirrung bei Petrucci
Nach dem positiven Abschneiden am Mittwoch fanden sich die BMW-Werkspiloten am Donnerstag nur im Mittelfeld wieder. Danilo Petrucci wunderte sich über das Fahrverhalten.
Das Wetter spielte beim Jerez-Test nur bedingt mit.
Oliveira reihte sich mit gut einer Sekunde Rückstand auf Position 12 ein. «Wir erhielten heute endlich etwas Testzeit im Trockenen, aber nicht so viel, wie wir uns gewünscht hatten. Immerhin konnte ich fast 30 Runden fahren. Der Kurs war trocken, hatte aber einige feuchte Stellen», beschrieb der Portugiese die Bedingungen.
«Für mich war das akzeptabel», hielt Oliveira fest. «Ich arbeitete daran, das Motorrad und die Reifen besser zu verstehen. Von Stint zu Stint wurde es besser. Ich beendete den Tag mit einem akzeptablen Rückstand. Es war ein Test, unser Weg ist noch lang.»
Danilo Petrucci: «Dachte eigentlich, dass ich das Motorrad besser verstehe»
Teamkollege Danilo Petrucci lag als 17. satte 1,492 Sekunden zurück.
«Es war ein halber Tag, den wir nutzen konnten. Die Bedingungen waren nicht perfekt. Es war dennoch nützlich, zu fahren. Wir entdeckten sehr viele Dinge, auch wenn ich nicht wirklich schnell war. Wir schauen uns jetzt an, warum das so ist», beschrieb Petrucci die Arbeit bei BMW und betonte: «Ich muss so viel wie möglich fahren.»
Das BMW-Werksduo hofft beim Portimao-Test kommende Woche auf Runden im Trockenen. Im Rahmen des zweiten Europa-Tests findet die offizielle Teampräsentation statt, bei der die neuen Farben für die Superbike-WM 2026 enthüllt werden.
Zeiten Superbike-WM-Test Jerez, Donnerstag (22. Januar):
Nicolo Bulega (I), Ducati, 1:39,331 min
Alex Lowes (GB), Bimota, +0,119 sec
Xavi Vierge (E), Yamaha, +0,439
Sam Lowes (GB), Ducati, +0,480
Michael van der Mark (NL), BMW, +0,505
Iker Lecuona (E), Ducati, +0,648
Axel Bassani (I), Bimota, +0,738
Andrea Locatelli (I), Yamaha, +1,014
Stefano Manzi (I), Yamaha, +1,016
Jonathan Rea (GB), Honda, +1,111
Garrett Gerloff (USA), Kawasaki, +1,114
Miguel Oliveira (P), BMW, +1,116
Jake Dixon (GB), Honda, 1,119
Yari Montella (I), Ducati, +1,144
Alvaro Bautista (E), Ducati, +1,144
Tarran Mackenzie (GB), Ducati, +1,429
Danilo Petrucci (I), BMW, +1,492
Tetsuta Nagashima (J), Honda, +1886
Remy Gardner (AUS), Yamaha, +1,918
Xavi Fores (E), Bimota, +2,145
Lorenzo Baldassarri (I), Ducati, +2,441
Alberto Surra (I), Ducati, +2,484
Philipp Öttl (D), Ducati, +19,199
