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Nächster Rückschlag für BMW: Petrucci mit Rückenverletzung im Krankenhaus!

Danilo Petrucci stürzte im ersten Superbike-Lauf in Most heftig in der Startrunde. Der BMW-Werkspilot musste nach dem Einschlag ins Krankenhaus gebracht werden.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Danilo Petrucci flog heftig ab
Danilo Petrucci flog heftig ab
Foto: worldsbk.com
Danilo Petrucci flog heftig ab
© worldsbk.com

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Das erste Rennen der Superbike-WM in Most musste bereits in der Startrunde nach einen heftigen Unfall von Danilo Petrucci unterbrochen werden. Der BMW-Werkspilot war von Startplatz 9 ins Samstags-Rennen gegangen, kam jedoch nur wenige Kurven weit.

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In Kurve 13, der schnellen Rechtskurve vor dem markanten Bogen, verlor Petrucci in der Anfangsphase die Kontrolle über seine BMW M1000RR und stürzte schwer. Der Italiener flog mit hoher Geschwindigkeit bis in die Streckenbegrenzung und blieb anschließend im Kiesbett liegen. Die Situation sorgte sofort für große Besorgnis im Fahrerlager.

Kein Rettungsweg: Rennabbruch war unausweichlich

Da es im Autodrom Most keinen durchführenden Rettungsweg gibt, konnte die Bergung nicht parallel zum laufenden Rennen erfolgen. Die Rennleitung brach den ersten Lauf deshalb mit der roten Flagge ab, damit die medizinischen Einsatzkräfte den 35-Jährigen sicher versorgen und mit dem Rettungswagen ins Medical Center transportieren konnten.

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Wenig später veröffentlichten die Verantwortlichen der Superbike-WM eine erste Diagnose. Demnach erlitt Petrucci eine Prellung im unteren Rückenbereich sowie an der linken Hüfte. Zudem zog sich der BMW-Pilot Blessuren am ersten, vierten und fünften Finger der linken Hand zu.

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Weitere Untersuchungen im Krankenhaus von Most sollen nun klären, ob der Italiener schwerwiegendere Verletzungen davongetragen hat.

Danilo Petrucci
Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Danilo Petrucci
© Gold & Goose

Bitter: Beide BMW-Werkspiloten verletzt

BMW-Ersatzpilot Michael van der Mark beendete das neu gestartete Rennen auf der 14. Position. Van der Mark springt in Most und auch beim kommenden Event in Aragon für BMW-Stammpilot Miguel Oliveira ein, der sich beim zurückliegenden Event in Ungarn an der Schulter verletzte.

Der zweite Tag des Rennwochenendes in Most begann bereits mit einer Hiobsbotschaft: Am Samstagvormittag kam Ducati-Pilot Alvaro Bautista im dritten freien Training zu Sturz. Der Spanier flog in Kurve 20 ab und landete zog sich dabei mehrere Frakturen im Fuß zu. Damit war das Rennwochenende in Tschechien für Bautista vorzeitig beendet.

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