BMW-Rennchef Sven Blusch räumt ein: Es fehlte die Zeit – nicht vor 2028
Während von Ducati 2026 neun Motorräder in der Startaufstellung der Superbike-WM stehen, schickt BMW nur zwei M1000RR in die Rennen. Dieser Nachteil ließe sich nur mit Investitionen aufholen.
Nach den beiden WM-Titeln mit Toprak Razgatlioglu in den Jahren 2024 und 2025 erlebte BMW in der Superbike-WM 2026 einige Schlappen. Der Wechsel des Türken in die MotoGP zwang die Münchner dazu, das Projekt neu aufzustellen. Mit Miguel Oliveira und Danilo Petrucci engagierte BMW zwei routinierte und schnelle Fahrer, doch mehr als vier dritte Plätze waren bislang nicht möglich – auch weil sich beide während der Saison schwer verletzten und länger ausfielen.
Problematisch: BMW ist nach
Motorsport-Direktor Sven Blusch macht keinen Hehl daraus, dass BMW vor großen Herausforderungen steht. «Wir haben uns dieses Jahr
BMW wartet auf die passende Möglichkeit
Die Nachteile, die ein Hersteller mit zwei Motorrädern gegenüber einem mit neun hat, sind nicht von der Hand zu weisen. Vor allem, wenn ein so enger Datenaustausch wie zwischen den Ducati-Piloten stattfindet. Hat Blusch das Thema Satelliten-Team beim Ausarbeiten des Langzeitplans mit der Geschäftsleitung und dem Vorstand von BMW inkludiert, wollte SPEEDWEEK.com wissen.
«Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass wir es so machen können, wie wir das wollen, dann haben wir das im Kopf», bekräftigte der Rennchef. «In den vergangenen Monaten konnten wir aber nichts in die Richtung lenken, wie wir es haben wollen. Wenn du ein neues Team an Bord holst, dann musst du einiges an Arbeit und Kapazität reinstecken. Neben der Entwicklung unseres Motorrads konnten wir das nicht auch noch gleichzeitig leisten. Außerdem haben wir für die Endurance-WM und den Kundensport gepusht. Deshalb war es uns nicht möglich, zusätzlichen Druck auszuüben, um bereits für nächstes Jahr ein Satelliten-Team zu haben.»
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