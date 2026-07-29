SBK-Werksteam von BMW für 2027: Jetzt ist auch der zweite Fahrer gefunden
Am 13. Juli berichtete SPEEDWEEK.com von der anstehenden Vertragsverlängerung zwischen BMW und Miguel Oliveira für die nächsten Jahre in der Superbike-WM. Er wird einen starken Teamkollegen bekommen.
Bis Anfang September, dann geht es in Magny-Cours in Zentralfrankreich weiter, ist in der Superbike-WM Sommerpause. Viele Teams und Hersteller nutzen das, um an ihrem Material zu arbeiten und die Weichen für 2027 zu stellen.
Wie SPEEDWEEK.com am 13. Juli berichtete,
Inzwischen steht auch fest, dass
Danilo Petrucci hat nur noch eine Chance
Die Zusammenarbeit zwischen BMW und Danilo Petrucci
Den zweiten Platz im ROKiT-BMW-Werksteam neben Miguel Oliveira bekommt Brad Binder. Wie mehrfach auf dieser Motorsport-Plattform berichtet, war der Südafrikaner von Anfang an in der Favoritenstellung, als größter Widersacher im Kampf um diesen Platz offenbarte sich Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez (23). Doch inzwischen ist klar, dass sich bei BMW jene Stimmen durchsetzen, die auf den Routinier mit dem deutlich bekannteren Namen und viel mehr Erfahrung mit leistungsstarken und technisch ausgefeilten Motorrädern pochen.
Brad Binder hat den richtigen Stil für ein Superbike
Brad Binder ist seit 2012 im GP-Sport unterwegs, 2016 war er Moto3-Champion. Nach den Rängen 3 und 2 in der Moto2-WM 2018 und 2019 wurde er von KTM in die MotoGP befördert. In der Königsklasse gewann er für den österreichischen Hersteller zweimal und stand elfmal auf dem Podium. Es ist fair zu sagen, dass er in seiner MotoGP-Karriere nie auf dem besten Motorrad saß, die Weltmeisterschaft beendete er auf den Positionen 11, 6, 6, 4, 5 und 11. Zur Sommerpause liegt der 30-Jährige auf dem 13. Gesamtrang und ist damit der mit Abstand Beste der MotoGP-Abgänger. Experten im SBK-Paddock sind sich einig, dass sein spektakulärer Fahrstil gut zu den seriennahen 1000-ccm-Motorrädern passen wird.
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