BMW-Speerspitze Oliveira glänzt vor Heimfans: «Das ist etwas Besonderes»

Miguel Oliveira erlebte beim zweiten Rennwochenende der Superbike-WM 2026 in Portimao einen emotionalen und sportlich erfolgreichen Samstag. Der Lokalmatador präsentierte sich bereits im FP3 am Morgen stark, überzeugte in der Superpole und krönte den Tag mit Rang 3 im ersten Rennen – nur 4,8 Sekunden hinter Sieger Nicolo Bulega (Ducati). Damit war der BMW-Werkspilot bester Nicht-Ducati-Fahrer und deutlich stärker als Teamkollege Danilo Petrucci, der mit über 20 Sekunden Rückstand nur Zehnter wurde.

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Vor heimischer Kulisse wurde Oliveira wie ein Popstar gefeiert – und lieferte die passende Antwort auf der Strecke. «Endlich – es ist lange her, dass ich auf dem Podium stand. Das hier vor den portugiesischen Fans zu schaffen, ist etwas ganz Besonderes», sagte der 31-Jährige nach dem Rennen.

Oliveira wird in Portimao wie ein Popstar verehrt

Die Begeisterung der Fans war überall spürbar – manchmal sogar etwas zu viel des Guten: «Es ist schön, wirklich schön. Im Paddock ist es fast ein bisschen zu viel, weil ich kaum in Ruhe essen gehen kann. Ich muss das gut timen, damit ich nicht ständig Fotos machen muss. Aber es ist unglaublich, all diese Leute hier zu sehen.» Für Oliveira ist der Erfolg auch eine kleine Belohnung für seine Anhänger: «Das ist auch für sie – nach einigen Jahren, in denen sie mich hier nicht auf dem Podium sehen konnten.»

Statistische Meilensteine lassen den Portugiesen hingegen kalt. Als erster Portugiese seit Jahrzehnten in der Superbike-WM auf dem Podium zu stehen, bedeutet ihm weniger als der Moment selbst: «Ich bin kein großer Statistik-Typ. Ich schaue nicht zu sehr auf solche Dinge. Ich bin einfach ich selbst. Dass ich Portugiese bin, ist etwas Besonderes – aber mehr auch nicht.»

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Dass das Podium mitten im Paddock gefeiert wird, verstärkt die Nähe zu den Fans zusätzlich: «Das macht es speziell, weil sie direkt da sind. Wenn ich Fan wäre, wäre es fantastisch, einen Fahrer so nah zu sehen. Ich kann mir gut vorstellen, wie sich das anfühlt.»

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Wichtiger Schritt mit BMW, doch Siege sind noch nicht greifbar

Sportlich bewertet Oliveira sein Ergebnis als wichtigen Schritt – nicht nur als einmaligen Ausreißer auf seiner Lieblingsstrecke: «Das ist definitiv ein Fortschritt. Ich war bereits heute Morgen schnell und am Nachmittag hatte ich ein gutes Renntempo. Das zeigt, dass wir in die richtige Richtung gehen.»

Ein Sieg sei jedoch noch außer Reichweite gewesen: «Uns hat noch etwas gefehlt, um um den Sieg zu kämpfen. Aber ich weiß auch nicht, ob es realistisch gewesen wäre, das schon beim zweiten Rennwochenende zu erwarten.»

Bewusst distanziert sich Oliveira von Vergleichen mit seinem Vorgänger Toprak Razgatlioglu: «Ich bin nicht hier, um in die Fußstapfen von jemandem zu treten. Ich ersetze niemanden. Ich bin ich selbst, mit meiner eigenen Karriere, die sich stark von der des vorherigen Fahrers unterscheidet.» Seine Erwartungen sieht er dennoch bestätigt: «Ich wusste, dass Top-5 möglich sind und im besten Fall ein Podium. Genau das ist passiert.»

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Auch fahrerisch befindet sich der BMW-Neuzugang noch im Lernprozess: «Ich komme aus einer anderen Serie, von einem anderen Motorrad, und gehe sehr offen an die Sache heran. Ich habe hier keine Referenzen, das spielt mir in die Karten. Das Team sagt mir, wie ich das Motorrad fahren soll, ich probiere es – und es funktioniert.» Sein Ziel ist klar: «Ich will mich bestmöglich anpassen, das Motorrad auf ein gutes Niveau bringen. Und wenn ich später meinen Stil wieder stärker einbringen kann, werden wir daran arbeiten.»