Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

BMW-Teamchef über Miguel Oliveira: Ein Analyst und Denker

Mit Danilo Petrucci und Miguel Oliveira hat BMW ein starkes Fahrer-Duo für die Superbike-WM 2026 verpflichtet. Charakterlich könnten der Italiener und der Portugiese unterschiedlicher kaum sein.

Kay Hettich

Von

Superbike WM

Miguel Oliveira mit eigenem Team im Superbike-Paddock Miguel Oliveira mit eigenem Team im Superbike-Paddock
Miguel Oliveira mit eigenem Team im Superbike-Paddock
Foto: Gold & Goose
Miguel Oliveira mit eigenem Team im Superbike-Paddock
© Gold & Goose

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Mit Danilo Petrucci hat BMW für die Saison 2026 einen erfahrenen Superbike-Piloten verpflichtet, die zweite M1000RR wird dagegen von einem Rookie pilotiert. Mit Siegen in der Moto3, Moto2 und MotoGP bewies Miguel Oliveira jedoch bereits seine Klasse. Nach einer gewissen Anpassungsphase wird erwartet, dass der 30-Jährige konstant auf vorderen Positionen mitfahren wird. Beim bisher einzigen Test am 26./27. November in Jerez büßte Oliveira nur 0,4 sec auf seinen Teamkollegen ein.

Werbung

Werbung

Bis zum Jahresende darf sich Superbike-Rookie Miguel Oliveira nicht über BMW äußern. Anders als bei Petrucci sprudelt es auch aus dem Portugiesen heraus, stellte Teamchef Shaun Muir fest.

«Miguel ist mehr in sich gekehrt, ein Denker. Bevor er über etwas spricht, möchte er für sich alles analysieren und darüber nachdenken», erzählte der Engländer SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Nach nur einem Test ist es noch etwas zu früh, um etwas über seinen Fahrstil und sein Feedback zu sagen. Definitiv ist er aber ein sehr nachdenklicher Pilot, der genau weiß, was er vom Motorrad möchte. Für uns ist das eine gute Eigenschaft.»

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Was hält Oliveira von seinem neuen Arbeitsgerät? «Miguel selbst ist von unserem Paket beeindruckt, gerade von der Elektronik», betonte Muir. «Auch von der Motorbremse ist er sehr angetan und er ist schon gespannt, das harte Bremsen, wie es Toprak in den vergangenen Jahren eindrucksvoll zeigte, auszuloten.»

Werbung

Werbung

Zeiten Superbike-Test in Jerez, 27. November

Pos

Fahrer (Nation/Motorrad)

Kategorie

Zeit

Diff

1.

Alex Lowes (GB/Bimota)

SBK-WM

1:37,825 min

2.

Xavier Vierge (E/Yamaha)

SBK-WM

1:38,058

+ 0,234 sec

3.

Michael vd Mark (NL/BMW)

SBK-WM

1:38,126

+ 0,301

4.

Andrea Locatelli (I/Yamaha)

SBK-WM

1:38,134

+ 0,309

5.

Danilo Petrucci (I/BMW)

SBK-WM

1:38,470

+ 0,645

6.

Axel Bassani (I/Bimota)

SBK-WM

1:38,584

+ 0,759

7.

Stefano Manzi (I/Yamaha)

SBK-WM

1:38,606

+ 0,781

8.

Miguel Oliveira (P/BMW)

SBK-WM

1:38,890

+ 1,065

9.

Somkiat Chantra (T/Honda)

SBK-WM

1:39,494

+ 1,669

10.

Tetsuta Nagashima (J/Honda)

SBK-WM

1:39,609

+ 1,784

11.

Jake Dixon (GB/Honda)

SBK-WM

1:39,808

+ 1,983

12.

Jeremy Alcoba (E/Kawasaki)

SSP-WM

1:42,167

+ 4,342

13.

Corentin Perolari (F/Honda)

SSP-WM

1:42,217

+ 4,393

14.

Matteo Ferrari (I/Ducati)

SSP-WM

1:42,381

+ 4,556

15.

Dominique Aegerter (CH/Kawasaki)

SSP-WM

1:43,492

+ 5,667

16.

Ana Carrasco (E/Honda)

SSP-WM

1:44,077

+ 6,252

17.

Riccardo Rossi (I/Ducati)

SSP-WM

1:44,135

+ 6,310

18.

Petr Svoboda (CZ/Ducati)

SSP-WM

1:44,697

+ 6,872

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

WM-Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

BMW Motorrad Motorsport

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

616

2

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Ducati Corse

Aruba.it Racing - Ducati

603

3

Bautista.jpg

Álvaro Bautista

Ducati Corse

Aruba.it Racing - Ducati

337

4

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Placeholder

Pata Maxus Yamaha

310

5

Danilo Petrucci

Danilo Petrucci

Barni Racing Team

BARNI Spark Racing Team

284

6

Alex Lowes

Alex Lowes

bimota by Kawasaki Racing Team

218

7

Xavi Vierge

Xavier Vierge

Placeholder

Honda HRC

185

8

Sam Lowes

Sam Lowes

Marc VDS Racing Team

Elf Marc VDS Racing Team

184

9

Andrea Iannone

Andrea Iannone

Team Pata Go Eleven

166

10

Axel Bassani

Axel Bassani

bimota by Kawasaki Racing Team

140

Events

Alle Superbike WM Events

  • Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  • Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

  1. Vergangen

    Aragon

    Motorland Aragón, Spanien
    26. - 28.09.2025
    Zum Event

  2. Vergangen

    Estoril

    Autódromo do Estoril , Portugal
    10. - 12.10.2025
    Zum Event

  3. Vergangen

    Spain

    Circuito de Jerez, Spanien
    17. - 19.10.2025
    Zum Event

Superbike News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien