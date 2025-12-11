BMW-Teamchef über Miguel Oliveira: Ein Analyst und Denker

Mit Danilo Petrucci hat BMW für die Saison 2026 einen erfahrenen Superbike-Piloten verpflichtet, die zweite M1000RR wird dagegen von einem Rookie pilotiert. Mit Siegen in der Moto3, Moto2 und MotoGP bewies Miguel Oliveira jedoch bereits seine Klasse. Nach einer gewissen Anpassungsphase wird erwartet, dass der 30-Jährige konstant auf vorderen Positionen mitfahren wird. Beim bisher einzigen Test am 26./27. November in Jerez büßte Oliveira nur 0,4 sec auf seinen Teamkollegen ein.

Bis zum Jahresende darf sich Superbike-Rookie Miguel Oliveira nicht über BMW äußern. Anders als bei Petrucci sprudelt es auch aus dem Portugiesen heraus, stellte Teamchef Shaun Muir fest.

«Miguel ist mehr in sich gekehrt, ein Denker. Bevor er über etwas spricht, möchte er für sich alles analysieren und darüber nachdenken», erzählte der Engländer SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Nach nur einem Test ist es noch etwas zu früh, um etwas über seinen Fahrstil und sein Feedback zu sagen. Definitiv ist er aber ein sehr nachdenklicher Pilot, der genau weiß, was er vom Motorrad möchte. Für uns ist das eine gute Eigenschaft.»

Was hält Oliveira von seinem neuen Arbeitsgerät? «Miguel selbst ist von unserem Paket beeindruckt, gerade von der Elektronik», betonte Muir. «Auch von der Motorbremse ist er sehr angetan und er ist schon gespannt, das harte Bremsen, wie es Toprak in den vergangenen Jahren eindrucksvoll zeigte, auszuloten.»

Zeiten Superbike-Test in Jerez, 27. November

Pos Fahrer (Nation/Motorrad) Kategorie Zeit Diff 1. Alex Lowes (GB/Bimota) SBK-WM 1:37,825 min 2. Xavier Vierge (E/Yamaha) SBK-WM 1:38,058 + 0,234 sec 3. Michael vd Mark (NL/BMW) SBK-WM 1:38,126 + 0,301 4. Andrea Locatelli (I/Yamaha) SBK-WM 1:38,134 + 0,309 5. Danilo Petrucci (I/BMW) SBK-WM 1:38,470 + 0,645 6. Axel Bassani (I/Bimota) SBK-WM 1:38,584 + 0,759 7. Stefano Manzi (I/Yamaha) SBK-WM 1:38,606 + 0,781 8. Miguel Oliveira (P/BMW) SBK-WM 1:38,890 + 1,065 9. Somkiat Chantra (T/Honda) SBK-WM 1:39,494 + 1,669 10. Tetsuta Nagashima (J/Honda) SBK-WM 1:39,609 + 1,784 11. Jake Dixon (GB/Honda) SBK-WM 1:39,808 + 1,983 12. Jeremy Alcoba (E/Kawasaki) SSP-WM 1:42,167 + 4,342 13. Corentin Perolari (F/Honda) SSP-WM 1:42,217 + 4,393 14. Matteo Ferrari (I/Ducati) SSP-WM 1:42,381 + 4,556 15. Dominique Aegerter (CH/Kawasaki) SSP-WM 1:43,492 + 5,667 16. Ana Carrasco (E/Honda) SSP-WM 1:44,077 + 6,252 17. Riccardo Rossi (I/Ducati) SSP-WM 1:44,135 + 6,310 18. Petr Svoboda (CZ/Ducati) SSP-WM 1:44,697 + 6,872