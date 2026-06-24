BMW-Test in Donington Park: Danilo Petrucci zurück auf der M1000RR

Für ROKiT BMW ist Donington Park der wichtigste Event im Kalender der Superbike-WM, denn das Werksteam wird seit acht Jahren von Shaun Muir Racing organisiert. Vom Teamsitz in Guisborough sind es etwa 230 km bis zur Traditionspiste, auf der 1988 einst die seriennahe Weltmeisterschaft debütierte.

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Zur Vorbereitung auf das Heimrennen legte BMW am Dienstag einen Testtag in Donington ein – rechtzeitig vor einsetzen des Testverbots zwei Wochen vor dem Rennwochenende. Ganz nebenbei konnten Miguel Oliveira und Danilo Petrucci ihren körperlichen Zustand bewerten.

Zur Erinnerung: Oliveira gab zuletzt in Misano nach einer komplexen Schulterverletzung sein Comeback. Petrucci wiederum hatte sich Mitte Mai in Most das Steißbein gebrochen – eine langwierige und sehr schmerzhafte Tortur.

Die Kondition der BMW-Piloten wurde auf eine harte Probe gestellt, denn die Hitzewelle über Europa hat auch die Grafschaft Leicestershire fest im Griff: Oliveira und Petrucci gingen bei bis zu 32 Grad Celsius auf die Piste. Die für BMW wichtigste Erkenntnis: Petrucci ist bereit für die Rückkehr!

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«Ich bin sehr glücklich, denn ich war mir vor dem Test nicht ganz sicher, wie es um meine körperliche Verfassung steht. Umso schöner war es zu sehen, dass ich wieder fahren kann und mich auf dem Motorrad gut fühle», bestätigte der Italiener. «Vor allem habe ich mich sehr gefreut, wieder mit meiner Crew zusammenzuarbeiten. Wir haben gut gearbeitet, Fortschritte beim Setup gemacht, und ich konnte schnell fahren. Am wichtigsten war für mich aber, wieder Spaß auf dem Bike zu haben – das habe ich am meisten vermisst.»

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Erleichtert auch Teamchef Shaun Muir, dass er beim Heimrennen auf beide Stammfahrer zählen kann.

Dieser Test war für das gesamte Team ein wichtiger Schritt nach vorne. BMW-Teamchef Shaun Muir

«Es war großartig, Danilo wieder auf der BMW M1000RR zu sehen. Nach allem, was er in den vergangenen Wochen durchgemacht hat, war seine Leistung beim Test wirklich überzeugend. Was mich dabei am meisten beeindruckt hat, waren nicht nur die Rundenzeiten, sondern vor allem seine Herangehensweise. Er war vom ersten Run an positiv, hatte sichtbar Spaß auf dem Motorrad und war voll fokussiert. Das hat dem gesamten Team einen zusätzlichen Schub gegeben», schilderte der 60-Jährige. «Gleichzeitig war es sehr erfreulich, Miguel wieder gemeinsam mit Danilo auf der Strecke zu sehen. Beide Fahrer konnten ihr Testprogramm erfolgreich absolvieren und wichtige Arbeit für die Vorbereitung auf das Rennwochenende leisten. Nach den Herausforderungen der vergangenen Wochen war dieser Test für das gesamte Team ein wichtiger Schritt nach vorne. Wir verlassen Donington mit einem sehr positiven Gefühl und freuen uns darauf, in zwei Wochen mit beiden Stammfahrern hierher zurückzukehren.»

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