BMW-Werksfahrer in der Superbike-WM 2027: Warten auf die Bestätigungen

Wie SPEEDWEEK.com am 13. Juli berichtete , wird BMW den Vertrag mit seinem derzeitigen Aushängeschild Miguel Oliveira um drei Jahre verlängern, oft werden solche Deals als 2+1 formuliert. Dass die Zusammenarbeit zwischen BMW und Danilo Petrucci nach dieser Saison endet, der Italiener kommt mit der M1000RR nicht zurecht, steht auch schon länger fest.

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Den zweiten Platz im ROKiT-BMW-Werksteam neben Miguel Oliveira bekommt Brad Binder. Wie mehrfach auf dieser Motorsport-Plattform berichtet, war der Südafrikaner von Anfang an in der Favoritenstellung. Seit 2012 ist Binder im GP-Sport unterwegs, 2016 war er Moto3-Champion. Nach den Rängen 3 und 2 in der Moto2-WM 2018 und 2019 wurde er von KTM in die MotoGP befördert. In der Königsklasse gewann er für den österreichischen Hersteller zweimal und stand elfmal auf dem Podium. Es ist fair zu sagen, dass er in seiner MotoGP-Karriere nie auf dem besten Motorrad saß, die Weltmeisterschaft beendete er auf den Positionen 11, 6, 6, 4, 5 und 11.

Dass BMW sein Duo für 2027 noch nicht verkündete, hat verschiedene Gründe. Zum einen wollte Rennchef Sven Blusch in der Sommerpause keine Unruhe ins Team bringen; zum anderen erlaubte es Binders aktueller KTM-Vertrag bislang nicht.

Die ersten zwei Saisondrittel gestalteten sich für BMW schwierig, wegen schwerer und langwieriger Verletzungen liegen Oliveira (vier Podestplätze) und Petrucci vor den Rennen in Magny-Cours am kommenden Wochenende nur auf den WM-Rängen 10 und 16.

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BMW-Paket ist stärker als 2026

Bei genauerer Analyse sieht es nicht ganz so düster aus. «Man darf nicht vergessen, dass wir in den vergangenen zwei Jahren Champion waren», betont Teamchef Shaun Muir. «Unser Paket hat sich verbessert und das Motorrad ist zu mehr fähig , das haben wir bewiesen. Miguel weiß, wie er seine Probleme lösen kann und hat das in der Vergangenheit auch bereits getan. Für Danilo ist es viel schwieriger. Er tut sich schwer damit, sich an unsere Grundabstimmung, von der wir wissen, dass sie funktioniert, anzupassen. Man muss Fahrern das nötige Vertrauen in das Motorrad geben, sie müssen davon überzeugt sein, dass Podestplätze möglich sind.»

BMW nutzte die lange Sommerpause seit Mitte Juli für intensives Testen mit den Stammfahrern und dem Testteam. «Das ist eine Geschichte, die sich verkaufen lässt», schilderte Muir, wie er die Fahrer für nächstes Jahr überzeugte, ohne dass ihm deren Namen über die Lippen kamen. «Wir haben bewiesen, dass wir es können und müssen schnellstmöglich zu diesem Punkt zurückkehren.»